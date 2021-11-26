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Ульяновская область
https://ria.ru/20211126/mozhernizatsiya-1760942788.html
В 2022 году инвестиции в модернизацию тепловых сетей Ульяновска увеличат
В 2022 году инвестиции в модернизацию тепловых сетей Ульяновска увеличат - РИА Новости, 26.11.2021
В 2022 году инвестиции в модернизацию тепловых сетей Ульяновска увеличат
Ульяновск в 2022 году увеличит инвестиции в модернизацию тепловых сетей, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:56
2021-11-26T17:56
ульяновская область
ульяновск
ульяновская область
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УЛЬЯНОВСК, 26 ноя – РИА Новости. Ульяновск в 2022 году увеличит инвестиции в модернизацию тепловых сетей, сообщает пресс-служба регионального правительства.Соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи губернатора Ульяновской области Алексея Русских с генеральным директором "Т Плюс" Андреем Вагнером, которая состоялась в Москве. Стороны также обсудили итоги подготовки коммунального комплекса к зимнему периоду, говорится в сообщении.По информации компании "Т Плюс", за последние два года объемы перекладки трубопроводов в Ульяновске увеличились в два раза и достигли 17 километров. Общий объем инвестиций компании в тепловые сети и станции составляет 1,4 миллиарда рублей, из них около миллиарда направлено на замену тепловых сетей.
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ульяновск, ульяновская область, жкх
17:56 26.11.2021
 

В 2022 году инвестиции в модернизацию тепловых сетей Ульяновска увеличат

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРемонт участка магистральной теплосети
Ремонт участка магистральной теплосети - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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УЛЬЯНОВСК, 26 ноя – РИА Новости. Ульяновск в 2022 году увеличит инвестиции в модернизацию тепловых сетей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи губернатора Ульяновской области Алексея Русских с генеральным директором "Т Плюс" Андреем Вагнером, которая состоялась в Москве. Стороны также обсудили итоги подготовки коммунального комплекса к зимнему периоду, говорится в сообщении.
"Надежное теплоснабжение жилых домов и социальных объектов – важнейшая задача, стоящая перед органами власти и ресурсоснабжающими организациями. Решить ее можно только путем обновления теплоисточников и тепловых сетей. Поэтому важно, что в регионе ведется планомерная системная работа в этом направлении, увеличивается объем инвестиций в модернизацию ТЭК", - приводит пресс-служба слова Русских.
По информации компании "Т Плюс", за последние два года объемы перекладки трубопроводов в Ульяновске увеличились в два раза и достигли 17 километров. Общий объем инвестиций компании в тепловые сети и станции составляет 1,4 миллиарда рублей, из них около миллиарда направлено на замену тепловых сетей.
"Сейчас мы сосредоточены на планомерной замене тепловых сетей, ежегодно компания увеличивает темпы перекладок и повышает надежность теплоснабжения жителей. Переход к ценовой зоне позволил нам привлечь необходимые инвестиции на эти цели", - отметил Вагнер.
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