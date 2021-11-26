https://ria.ru/20211126/mozhernizatsiya-1760942788.html

В 2022 году инвестиции в модернизацию тепловых сетей Ульяновска увеличат

В 2022 году инвестиции в модернизацию тепловых сетей Ульяновска увеличат - РИА Новости, 26.11.2021

В 2022 году инвестиции в модернизацию тепловых сетей Ульяновска увеличат

Ульяновск в 2022 году увеличит инвестиции в модернизацию тепловых сетей, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T17:56

2021-11-26T17:56

2021-11-26T17:56

ульяновская область

ульяновск

ульяновская область

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572991988_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a6ba864194b226c7d2e6b598a19712fa.jpg

УЛЬЯНОВСК, 26 ноя – РИА Новости. Ульяновск в 2022 году увеличит инвестиции в модернизацию тепловых сетей, сообщает пресс-служба регионального правительства.Соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи губернатора Ульяновской области Алексея Русских с генеральным директором "Т Плюс" Андреем Вагнером, которая состоялась в Москве. Стороны также обсудили итоги подготовки коммунального комплекса к зимнему периоду, говорится в сообщении.По информации компании "Т Плюс", за последние два года объемы перекладки трубопроводов в Ульяновске увеличились в два раза и достигли 17 километров. Общий объем инвестиций компании в тепловые сети и станции составляет 1,4 миллиарда рублей, из них около миллиарда направлено на замену тепловых сетей.

https://ria.ru/20211124/pribavka-1760536819.html

ульяновск

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновск, ульяновская область, жкх