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Макрон назвал несерьезным письмо Джонсона по борьбе с нелегальной миграцией
Макрон назвал несерьезным письмо Джонсона по борьбе с нелегальной миграцией - РИА Новости, 26.11.2021
Макрон назвал несерьезным письмо Джонсона по борьбе с нелегальной миграцией
Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя письмо премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по борьбе с нелегальной миграцией, заявил о несерьезности РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:00
2021-11-26T14:00
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ПАРИЖ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя письмо премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по борьбе с нелегальной миграцией, заявил о несерьезности методов Лондона по столь серьезной проблеме."Я удивлен такими несерьезными методами. Руководители стран не общаются между собой посредством Twitter или публикацией писем... Министры будут работать серьезно, чтобы разрешить эти серьезные вопросы. По этой причине с воскресенья министр (внутренних дел Франции Жеральд - ред.) Дарманен встретится со своими коллегами из ЕС и ЕК для совместной работы по этим вопросам. Потом мы посмотрим, как эффективно можно действовать с Британией, если она решит быть серьезной", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с итальянским премьером в Риме.Накануне Джонсон заявил, что изложил Макрону пять шагов для борьбы с нелегальной миграцией через пролив Ла-Манш. Он предложил ввести совместное патрулирование, развертывание более передовых технологий, взаимное морское патрулирование в территориальных водах друг друга и воздушное наблюдение. Кроме того, премьер указал на важность незамедлительной работы над двусторонним соглашением с Францией о "возвращении мигрантов, пересекающих Ла-Манш".Дарманен отменил встречу с коллегой из британского ведомства Прити Пател после публикации письма.
https://ria.ru/20211125/makron-1760744511.html
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в мире, twitter, рим, франция, еврокомиссия, борис джонсон, эммануэль макрон, ла-манш
14:00 26.11.2021
 
Макрон назвал несерьезным письмо Джонсона по борьбе с нелегальной миграцией

Макрон назвал несерьезным методом письмо Джонсона по борьбе с нелегальной миграцией

© REUTERS / Francois Mori/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / Francois Mori/Pool
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя письмо премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по борьбе с нелегальной миграцией, заявил о несерьезности методов Лондона по столь серьезной проблеме.
"Я удивлен такими несерьезными методами. Руководители стран не общаются между собой посредством Twitter или публикацией писем... Министры будут работать серьезно, чтобы разрешить эти серьезные вопросы. По этой причине с воскресенья министр (внутренних дел Франции Жеральд - ред.) Дарманен встретится со своими коллегами из ЕС и ЕК для совместной работы по этим вопросам. Потом мы посмотрим, как эффективно можно действовать с Британией, если она решит быть серьезной", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с итальянским премьером в Риме.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 16:33
Макрон выступил за расширение Евросоюза
Накануне Джонсон заявил, что изложил Макрону пять шагов для борьбы с нелегальной миграцией через пролив Ла-Манш. Он предложил ввести совместное патрулирование, развертывание более передовых технологий, взаимное морское патрулирование в территориальных водах друг друга и воздушное наблюдение. Кроме того, премьер указал на важность незамедлительной работы над двусторонним соглашением с Францией о "возвращении мигрантов, пересекающих Ла-Манш".
Дарманен отменил встречу с коллегой из британского ведомства Прити Пател после публикации письма.
 
В миреTwitterРимФранцияЕврокомиссияБорис ДжонсонЭммануэль МакронЛа-Манш
 
 
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