https://ria.ru/20211126/kprf-1760866342.html

КПРФ потребовала возбудить уголовное дело против Жириновского

КПРФ потребовала возбудить уголовное дело против Жириновского - РИА Новости, 26.11.2021

КПРФ потребовала возбудить уголовное дело против Жириновского

Фракция КПРФ в Госдуме направила письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело против лидера ЛДПР... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:11

2021-11-26T13:11

2021-11-26T17:24

кпрф

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владимир жириновский

александр бастрыкин

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Фракция КПРФ в Госдуме направила письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело против лидера ЛДПР Владимира Жириновского за оскорбления, произнесенные им на пленарном заседании Думы 16 ноября, сообщил РИА Новости депутат ГД Александр Ющенко. Текст документа имеется в распоряжении агентства."Все оскорбления и призывы к генпрокурору России закрыть и запретить партию — это, в первую очередь, запретить (работу. — Прим. ред.) этих людей. Мы рассматриваем это как высказывания, направленные на разжигание социальной розни. Мы рассчитываем, что уголовное дело должно быть возбуждено", — сказал Ющенко.Как поясняется в письме, в ходе пленарного заседания Госдумы 16 ноября лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к генпрокурору Игорю Краснову с предложениями "запретить все левые партии" и "отменить все результаты выборов КПРФ".По мнению лидеров фракции, высказывания Жириновского, произнесенные при исполнении своих должностных обязанностей, могут быть расценены как умышленные действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по отношению к КПРФ."Подводя итог, полагаем, что подобные высказывания со стороны гражданина В. В. Жириновского содержат признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 УК России", — говорится в документе."На основании изложенного, руководствуясь статьями 144, 145 УПК России, просим рассмотреть настоящее сообщение о преступлении и решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Жириновского Владимира Вольфовича. Содержание статьи 306 УК России нам известно (предусматривает уголовную ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления. — Прим. ред.)", — добавляется в письме.В свою очередь, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов сообщил РИА Новости, что на пленарном заседании, которое прошло в Думе 25 ноября, Жириновский тоже "наговорил на кучу потенциальных исков".

https://ria.ru/20211126/kprf-1760863364.html

https://ria.ru/20211125/deputat-1760697729.html

https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760484282.html

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кпрф, лдпр, следственный комитет россии (ск рф), россия, политика, происшествия, владимир жириновский, александр бастрыкин, госдума рф, александр ющенко