https://ria.ru/20211126/kprf-1760866342.html
КПРФ потребовала возбудить уголовное дело против Жириновского
КПРФ потребовала возбудить уголовное дело против Жириновского - РИА Новости, 26.11.2021
КПРФ потребовала возбудить уголовное дело против Жириновского
Фракция КПРФ в Госдуме направила письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело против лидера ЛДПР... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:11
2021-11-26T13:11
2021-11-26T17:24
кпрф
лдпр
следственный комитет россии (ск рф)
россия
политика
происшествия
владимир жириновский
александр бастрыкин
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Фракция КПРФ в Госдуме направила письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело против лидера ЛДПР Владимира Жириновского за оскорбления, произнесенные им на пленарном заседании Думы 16 ноября, сообщил РИА Новости депутат ГД Александр Ющенко. Текст документа имеется в распоряжении агентства."Все оскорбления и призывы к генпрокурору России закрыть и запретить партию — это, в первую очередь, запретить (работу. — Прим. ред.) этих людей. Мы рассматриваем это как высказывания, направленные на разжигание социальной розни. Мы рассчитываем, что уголовное дело должно быть возбуждено", — сказал Ющенко.Как поясняется в письме, в ходе пленарного заседания Госдумы 16 ноября лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к генпрокурору Игорю Краснову с предложениями "запретить все левые партии" и "отменить все результаты выборов КПРФ".По мнению лидеров фракции, высказывания Жириновского, произнесенные при исполнении своих должностных обязанностей, могут быть расценены как умышленные действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по отношению к КПРФ."Подводя итог, полагаем, что подобные высказывания со стороны гражданина В. В. Жириновского содержат признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 УК России", — говорится в документе."На основании изложенного, руководствуясь статьями 144, 145 УПК России, просим рассмотреть настоящее сообщение о преступлении и решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Жириновского Владимира Вольфовича. Содержание статьи 306 УК России нам известно (предусматривает уголовную ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления. — Прим. ред.)", — добавляется в письме.В свою очередь, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов сообщил РИА Новости, что на пленарном заседании, которое прошло в Думе 25 ноября, Жириновский тоже "наговорил на кучу потенциальных исков".
https://ria.ru/20211126/kprf-1760863364.html
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кпрф, лдпр, следственный комитет россии (ск рф), россия, политика, происшествия, владимир жириновский, александр бастрыкин, госдума рф, александр ющенко
13:11 26.11.2021 (обновлено: 17:24 26.11.2021)
КПРФ потребовала возбудить уголовное дело против Жириновского
КПРФ направила письмо в СК с просьбой возбудить дело против лидера ЛДПР Жириновского
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
Фракция КПРФ в Госдуме
направила письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину
с просьбой возбудить уголовное дело против лидера ЛДПР Владимира Жириновского
за оскорбления, произнесенные им на пленарном заседании Думы 16 ноября, сообщил РИА Новости депутат ГД Александр Ющенко
.
Текст документа имеется в распоряжении агентства.
"Все оскорбления и призывы к генпрокурору России закрыть и запретить партию — это, в первую очередь, запретить (работу. — Прим. ред.) этих людей. Мы рассматриваем это как высказывания, направленные на разжигание социальной розни. Мы рассчитываем, что уголовное дело должно быть возбуждено", — сказал Ющенко.
Как поясняется в письме, в ходе пленарного заседания Госдумы 16 ноября лидер ЛДПР
Владимир Жириновский обратился к генпрокурору Игорю Краснову с предложениями "запретить все левые партии" и "отменить все результаты выборов КПРФ".
По мнению лидеров фракции, высказывания Жириновского, произнесенные при исполнении своих должностных обязанностей, могут быть расценены как умышленные действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по отношению к КПРФ
.
"Подводя итог, полагаем, что подобные высказывания со стороны гражданина В. В. Жириновского содержат признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 УК России", — говорится в документе.
"На основании изложенного, руководствуясь статьями 144, 145 УПК России, просим рассмотреть настоящее сообщение о преступлении и решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Жириновского Владимира Вольфовича. Содержание статьи 306 УК России нам известно (предусматривает уголовную ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления. — Прим. ред.)", — добавляется в письме.
В свою очередь, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов сообщил РИА Новости, что на пленарном заседании, которое прошло в Думе 25 ноября, Жириновский тоже "наговорил на кучу потенциальных исков".