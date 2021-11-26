https://ria.ru/20211126/karabakh-1760971063.html
Путин заявил о продвижении по гуманитарным вопросам по Карабаху
Путин заявил о продвижении по гуманитарным вопросам по Карабаху - РИА Новости, 26.11.2021
Путин заявил о продвижении по гуманитарным вопросам по Карабаху
Президент России Владимир Путин заявил, что Армения и Азербайджан продвинулись далеко вперед по вопросам гуманитарного характера. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T20:07
2021-11-26T20:07
2021-11-26T21:10
в мире
армения
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
нагорный карабах
никол пашинян
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760978059_0:0:1354:761_1920x0_80_0_0_c494d72bac400c0ca1afd0b684dd226e.jpg
СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Армения и Азербайджан продвинулись далеко вперед по вопросам гуманитарного характера.В Сочи в пятницу прошла трёхсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, на которой обсуждалось урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе."Есть очень важный чувствительный момент, связанный с вопросами гуманитарного характера. И здесь мы тоже заметно продвинулись вперед", - сказал Путин по итогам переговоров.
https://ria.ru/20211013/karabakh-1754359289.html
армения
азербайджан
нагорный карабах
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760978059_169:0:1184:761_1920x0_80_0_0_047a7ec1b0d8f51162a1b4ca160e74af.jpg
Путин назвал три главных итога встречи с Алиевым и Пашиняном
Путин называет три главных итога сегодняшних трехсторонних переговоров с лидерами Армении и Азербайджана.
2021-11-26T20:07
true
PT1M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, нагорный карабах, никол пашинян, россия
20:07 26.11.2021 (обновлено: 21:10 26.11.2021)
Путин заявил о продвижении по гуманитарным вопросам по Карабаху
Президент Путин: удалось продвинуться далеко вперед по гуманитарным вопросам по Карабаху