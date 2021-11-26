https://ria.ru/20211126/karabakh-1760894121.html

Путин отметил положительную роль российских миротворцев в Карабахе

Путин отметил положительную роль российских миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 26.11.2021

Путин отметил положительную роль российских миротворцев в Карабахе

Президент России Владимир Путин рассказал, что трехсторонние переговоры с участим лидеров Армении и Азербайджана нужны для того, чтобы создавались условия для... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:55

2021-11-26T14:55

2021-11-26T15:42

в мире

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

армения

азербайджан

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

обострение конфликта в нагорном карабахе

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СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что трехсторонние переговоры с участим лидеров Армении и Азербайджана нужны для того, чтобы создавались условия для урегулирования в Карабахе, чтобы люди могли спокойно жить.На двусторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Путин отметил, что предстоит обсудить ряд вопросов для решения ситуации в Карабахе."Здесь и миротворцы наши играют позитивную роль, работает активно российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня. Есть, к сожалению, проблемы, инциденты. К сожалению, до сих пор не обходится без жертв. Но мы для этого и собрались. Чтобы посмотреть, что сделано и что нужно сделать всем, чтобы не только ничего подобного не возникало, а наоборот создавались условия для успокоения ситуации и развития ситуации в регионе такого качества, которое позволяло бы людям спокойно жить, а странам развиваться", - сказал Путин."В течение года в зоне ответственности российских миротворцев серьезных инцидентов не было. Не было боестолкновений, не было каких-то серьезных событий. Были спорадические инциденты, являющиеся каким-то системным кризисом. Были боестолкновения на границе Азербайджана и Армении, но это не зона ответственности российских миротворцев. Но все это вынуждает нас пристально посмотреть, поговорить, в том числе в трехстороннем формате, как можно контролировать риски, минимизировать их. Высоко ценим вашу роль, высоких представителей РФ, и, конечно же, роль российских миротворцев. Надеемся на хорошие результаты в следующем году в этой работе", - ответил Алиев.Трехсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении Владимир Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, состоятся в пятницу в Сочи по инициативе российской стороны. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, лидеры трех стран рассмотрят ход реализации договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211021/karabakh-1755694015.html

https://ria.ru/20211126/karabakh-1760773887.html

https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html

армения

азербайджан

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в мире, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, армения, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, обострение конфликта в нагорном карабахе