https://ria.ru/20211126/erdogan-1760932457.html

Эрдоган обвинил внешние силы в обвале лиры

Эрдоган обвинил внешние силы в обвале лиры - РИА Новости, 26.11.2021

Эрдоган обвинил внешние силы в обвале лиры

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил внешние силы в падении лиры, он заявил, что курс на снижение ставки будет продолжен. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T17:25

2021-11-26T17:25

2021-11-26T18:03

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АНКАРА, 26 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил внешние силы в падении лиры, он заявил, что курс на снижение ставки будет продолжен."Эта ставка упадет, упадет! Мы наш народ, наших фермеров не отдадим на растерзание ставке. Есть иностранные агенты, они на нас наступают, пытаются дискредитировать нашу освободительную экономическую войну, но что бы они ни делали, мы от нашей экономической программы не откажемся. Она направлена на рост производства и занятости", - сказал Эрдоган, выступая в Измире. Трансляция велась в его Twitter.Он добавил, что валютные резервы центробанка Турции, которые ранее составляли 27,5 миллиарда долларов, возросли до 127 миллиардов долларов.Турецкая валюта подешевела за год более чем на 40%, а во вторник поставила новый антирекорд, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Такое резкое падение за сутки является максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как в минувший четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, а в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за снижение учетной ставки.Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции обвинили Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы на фоне рекордного падения курса лиры. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.

https://ria.ru/20211123/turtsiya-1760435143.html

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турция

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, измир