https://ria.ru/20211126/avito-1760821030.html

Эксперты выяснили, на что россияне тратят большую часть дохода

Эксперты выяснили, на что россияне тратят большую часть дохода - РИА Новости, 26.11.2021

Эксперты выяснили, на что россияне тратят большую часть дохода

Большая часть дохода россиян уходит на продукты питания, услуги ЖКХ и кредиты, показало исследование "Авито Работы" и финтех-компании "Деньги Вперед", которое... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T09:04

2021-11-26T09:04

2021-11-26T09:10

общество

казань

санкт-петербург

москва

жкх

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Большая часть дохода россиян уходит на продукты питания, услуги ЖКХ и кредиты, показало исследование "Авито Работы" и финтех-компании "Деньги Вперед", которое имеется в распоряжении РИА Новости.В исследовании, которое проводилось методом интернет-опроса, участвовали 7648 россиян в возрасте от 18 лет из всех регионов страны.Кроме того, в десятку наиболее крупных расходных статей вошли одежда и обувь (19% респондентов), расходы на интернет и телефон (15%), обслуживание автомобиля, транспортные расходы и покупки для дома (бытовая техника, мебель - по 14%)."13% опрошенных тратят на здоровье и медицину, а 10% - на образование детей (в том числе обязательные платежи в школу). Путешествия и отпуск - это самая крупная ежемесячная трата для 8% россиян", - указывается в сообщении.Отмечается, что структура трат различается в зависимости от пола и возраста. "Так, молодые люди тратят много средств на развлечения или образование, тогда как основные материальные потребности опрошенных старшего возраста скорее бытовые. Кроме того, молодые респонденты до 24 лет заметно чаще тратят на аренду жилья (18% против 8% в среднем по стране)", - указывается в сообщении.Траты также отличаются в зависимости от региона проживания. "В Москве чаще среднего показателя по стране тратят на развлечения (12%) и путешествия (16%) против 7% и 8%, соответственно. При этом для жителей столицы ЖКХ, наоборот, обходится меньше (45% по стране против 40%)", - добавляют авторы исследования.В Санкт-Петербурге больше всего тратят на продукты питания (74% против 70% по стране), в Казани - на платежи по кредитам (42% против 30%), в Самаре наиболее затратной статьей стали здоровье и медицина (33% против 13%).

https://realty.ria.ru/20211126/zhkkh-1760807504.html

https://realty.ria.ru/20211118/obman-1759561525.html

казань

санкт-петербург

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, казань, санкт-петербург, москва, жкх