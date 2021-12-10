Как рассчитать платеж по кредиту: способы снизить сумму и проверить банк
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Беря кредит, важно учитывать не только базовую процентную ставку, но и сумму регулярных взносов, и его полную стоимость. Как самостоятельно рассчитать ежемесячный платеж с помощью таблиц, онлайн-калькулятора и формул, чтобы выбрать наиболее выгодные условия займа — в материале РИА Новости.
Из чего состоит полная сумма кредита
Полная сумма кредита (ПСК) — это реальная цена займа. Она отражает все затраты, которые клиент обязан возместить банку.
Кредит состоит из:
- —основной суммы займа;
- —процентов за весь период кредитования;
- —банковских комиссий;
- —взносов на страхование имущества, здоровья, жизни;
- —платы за услуги нотариусов, оценщиков;
- —затрат на выпуск и обслуживание кредитной карты;
- —других выплат в рамках договора.
Полную стоимость рассчитывают еще до оформления займа согласно так называемым "прозрачным условиям кредитования". Указывают сумму на главной странице договора в отдельной рамке, а также на странице графика выплат. Делать это все без исключения финансовые организации в рамках закона "О потребительском кредите (займе)" обязал Центральный банк (ЦБ) РФ.
Расчет ПСК осуществляется по формуле: СК + % + СВК = ПСК,
где СК — сумма кредита, % — проценты, СВК — сумма всех комиссий (единовременных и ежемесячных).
Допустим, необходимо получить кредит на 50000 рублей.
Переплата по процентам — 6000 рублей. Комиссия за рассмотрение заявки и оформление договора — 2000 рублей.
50000 + 6000 + 2000 = 58000 рублей. Это и будет ПСК.
Расчет кредита
Факторы, влияющие на размер ставки
Годовая ставка — сумма средств в процентах, которую кредитор взимает с заемщика.
Клиент выплачивает процент банковской организации за пользование финансовым продуктом в течение определенного времени. От ставки и продолжительности выплат зависит общая сумма процентов по кредиту.
На размер ставки влияют:
- —кредитная история (открытые, закрытые, просроченные кредиты) или ее отсутствие;
- —цель, на которую берут кредит;
- —возраст заемщика;
- —факт трудоустройства и наличие постоянного дохода;
- —движимое и недвижимое имущество, которое послужит залогом;
- —наличие детей или взрослых на иждивении.
Непосредственно перед выдачей кредита финансовые организации собирают информацию и изучают все эти параметры — автоматически и при участии экспертов.
"При планировании кредитной нагрузки в расчет берут стабильность дохода, возможность быстро его восполнить (в случае проблем с текущим источником средств), бюджет на повседневные расходы, подушку безопасности. Для обеспеченных семей существует дополнительный фактор риска: чем выше доход, тем сложнее его заместить", - отмечает Григорий Шабашкевич, старший вице-президент, директор департамента управления рисками банка "Ренессанс Кредит".
Эксперт подчеркивает, что стоит обращать внимание и на факторы, которые могут выступать "обеспечением" по кредиту: например, если у человека есть автомобиль, в случае необходимости его можно продать и погасить долг.
Ежемесячный платеж по кредиту
Обязательный ежемесячный платеж — это сумма, которую заемщик по договору вносит на счет для погашения долга в установленный срок. Чтобы избежать просрочки по займу, нужно делать это по условиям договора — в определенный день месяца или раз в 30 дней.
Из чего состоит платеж
Обязательный платеж включает в себя сумму по основному долгу и начисленные проценты. Соотношение основного долга и доли процентов в разные месяцы может отличаться. Если заемщик пропустил срок обязательного платежа, банк начисляет штрафы и пени.
Виды расчетов
Для расчета ежемесячной платы по кредиту используют два способа.
- 1Аннуитетный — выплата фиксированными равными долями. В этом случае финансовая нагрузка на заемщике постоянна на протяжении всего срока кредитования. В первую очередь выплачиваются проценты. Они рассчитываются каждый месяц от остатка суммы кредита. Другая часть платежа идет на выплату основного долга. Ежемесячно общая задолженность уменьшается, на нее начисляется меньше процентов, а на погашение основного долга идет большая часть суммы обязательного платежа.
- 2Дифференцированный способ — расчет суммы ежемесячных взносов на основе задолженности, которая остается на данный момент. В этом случае финансовая нагрузка со временем будет снижаться. Каждый месяц "тело" кредита (основной долг) уменьшается на одну и ту же сумму, а проценты по кредиту пересчитываются, как и при аннуитетной модели. В результате часть платежа не меняется, а сумма на проценты сокращается, потому что долг становится меньше.
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Какой способ расчета выбрать
Аннуитетный способ расчета может стать более приемлемым вариантом для клиента и гарантией полного погашения долга для банка. При выборе аннуитетного платежа с фиксированной платой основной долг уменьшается медленнее, так как большая часть платежа идет на погашение процентов. Чем больше срок кредитования, тем меньше сумма ежемесячного платежа. Но вот переплата будет больше.
"Аннуитетная схема платежей позволяет банкам больше заработать на процентах. Поэтому ее применяют в большинстве кредитных организаций. Но она имеет свои преимущества для заемщика, так как фиксированная сумма платежа определена на весь срок кредитования, — говорит исполнительный директор финансового агрегатора "Все займы онлайн" Артур Карайчев. — Дифференцированная схема позволяет сэкономить заемщику, потому что сумма постепенно снижается. Но при таком варианте размер отчислений будет всегда разным. Заемщик вынужден постоянно сверяться с графиком платежей, чтобы уточнить, какую сумму нужно погасить в новом месяце. Это усложняет планирование бюджета".
Эксперт отмечает, что дифференцированный способ больше подойдет людям с высоким достатком, так как первые платежи будут максимальными. Банки в этом случае оценивают платежеспособность заемщика более тщательно. В целом уровень дохода должен быть на 20-25 % выше, чем при аннуитете. При этом нет гарантии, что необходимая сумма будет одобрена.
Финансовое учреждение решает, какой вид расчета по кредиту предложить заемщику, объясняя это правом клиента досрочно погашать долг. К примеру, если банк выбирает аннуитетную схему, а потребитель хочет дифференцированную, то он вправе каждый месяц платить больше установленной суммы. Но тогда нужно в предписанном договором порядке заранее уведомить кредитную организацию о досрочном погашении.
Как рассчитать платеж по кредиту
Вычислить платеж по кредиту под силу рядовому потребителю. Перед тем как оформить займ, можно самостоятельно определить размер суммы в счет погашение долга перед финансовым учреждением или воспользоваться онлайн-калькулятором, который легко найти в интернете.
Необходимые данные
Для вычисления размера платежа нужны следующие данные:
- —сумма займа и срок кредитования;
- —размер первоначального взноса;
- —предел процентной ставки;
- —тип платежа;
- —дата первой оплаты;
- —комиссионные сборы.
Важно учитывать, что кредит может включать и другие платежи, например за информирование об операциях или страховку. Эти условия будут прописаны в договоре.
Калькулятор
Оперативный расчет ежемесячного кредитного платежа можно сделать с помощью любого онлайн-калькулятора. Они есть на сайтах большинства финансовых учреждений. Можно воспользоваться удобными специальными сетевыми сервисами, сравнить данные с учетом переплат и графика погашения долга, подобрать наиболее выгодный вариант займа. Правда, реальный размер платежа при оформлении кредита может отличаться от суммы в онлайн-калькуляторе. Итоговая цифра зависит от количества дней в году и в каждом отдельном периоде.
Например, при оформлении кредита в 50000 рублей на 12 месяцев по ставке 22 % с аннуитетным платежом сумма ежемесячного взноса по калькулятору расчета составит 4680 рублей.
Самостоятельно
Определить размер платежа для погашения долга по кредиту можно и самостоятельно, используя программу для работы с таблицами Microsoft Excel или специальные формулы расчета.
Excel
Чтобы рассчитать взнос по займу в Microsoft Excel, необходимо воспользоваться категорией "Финансы". Там есть функция ПЛТ (или PMT). Для расчета аннуитетного платежа можно взять данные из описанного выше примера:
=ПЛТ(22%/12;12;−50000), где:
22%/12 — ежемесячная процентная ставка; 12 — срок кредита и количество платежей; −50000 — основной долг.
В результате получается та же сумма ежемесячного взноса — 4680 рублей.
Формулы и примеры расчета платежа
Рассчитать сумму аннуитетного и дифференцированного платежа по кредиту также можно, используя следующие формулы расчета.
Аннуитетный
Формула аннуитентного платежа:
Формула аннуитентного платежа
Формула аннуитентного платежа
В ней:
P — обязательный платеж по аннуитетному способу погашения;
S — основная сумма кредита;
i — ежемесячная процентная ставка (годовая процентная ставка/100/12);
n — срок кредитования (количество месяцев).
Пример расчета аннуитетного кредитного платежа.
Сумма займа: 50000 рублей
Процентная ставка: 22 %
Период кредитования: 12 месяцев
Для начала нужно рассчитать ежемесячную процентную ставку (в формуле обозначена символом i: годовая процентная ставка/100/12):
i = 22 / 100 /12 = 0,018333
Расчет размера аннуитетного платежа:
Примерный расчет размера аннуитетного платежа
Примерный расчет размера аннуитетного платежа
Сумма ежемесячных отчислений по кредиту составит 4680 рублей.
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Дифференцированный
Дифференциальная схема расчета отличается уменьшением задолженности в период погашения долга. Узнать дифференцированный платеж можно по формуле:
P = St + In
P — размер дифференцированного платежа;
St — часть суммы погашения тела кредита;
In — уплачиваемые проценты.
Пример расчета дифференцированного платежа.
Сумма займа: 50000 рублей
Процентная ставка: 22 %
Период кредитования: 12 месяцев
Вычисляем данные St — часть суммы, которая идет на погашение основного кредита по формуле:
St = S / N
(St — сумма кредита, N — срок кредитования).
50000/12=4167
Теперь необходимо узнать долю процентов по кредиту. Используем следующую формулу:
In = Sn *p / 12
(In — сумма процентов на данный расчетный период, Sn — остаток кредита, p — годовая процентная ставка).
Чтобы узнать, сколько средств пойдет на погашение процентов по займу во втором платеже, из основного тела кредита вычитают сумму, которая идет на выплату основного долга:
50000 – 4176 = 45833.
Расчет процентов: 45833*22%/12=840. Это доля процентов по кредиту при дифференцированного системе расчетов во втором месяце. Зная, какая сумма идет на выплату основного кредита, а сколько составляет доля процентов во втором платеже, можно подсчитать всю его сумму, просто сложив два полученных числа по формуле:
P = St + In (4167+ 840 = 5007).
"Даже если разобраться, по какому принципу рассчитываются взносы, можно в итоге увидеть неожиданные цифры. В этом случае нужно посмотреть, не начисляет ли банк комиссии за дополнительные услуги и включена ли оплата страховки. Нужно внимательно изучить кредитный договор вместе со всеми приложениями", — советует Артур Карайчев.
Отделение банка
Чтобы узнать точные условия предоставления кредита, можно обратиться по телефону горячей линии банка или в его отделение. Специалисты дадут всю интересующую информацию, рассчитают сумму ежемесячного платежа и переплат. Но в официальном договоре при оформлении кредита цифры все равно могут отличаться от этой справки. Все зависит от суммы, срока кредита и процентной ставки.
Составление графика платежей
Самый быстрый и доступный способ самостоятельно составить график платежей — воспользоваться кредитным онлайн-калькулятором, например на сайте банка. Расписание составляется автоматически, что позволит наглядно оценить, какую сумму нужно вносить каждый месяц, сколько идет на списание по основному долгу, а сколько вычитают на проценты. Там же можно сразу увидеть итоговую переплату за весь срок кредита.