https://ria.ru/20211210/kredit-1763212441.html

Как рассчитать платеж по кредиту: способы снизить сумму и проверить банк

Как рассчитать ежемесячный платеж по кредиту: формула, проценты, сумма

Как рассчитать платеж по кредиту: способы снизить сумму и проверить банк

Беря кредит, важно учитывать не только базовую процентную ставку, но и сумму регулярных взносов, и его полную стоимость. Как самостоятельно рассчитать... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T21:13

2021-12-10T21:13

2021-12-10T21:13

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Беря кредит, важно учитывать не только базовую процентную ставку, но и сумму регулярных взносов, и его полную стоимость. Как самостоятельно рассчитать ежемесячный платеж с помощью таблиц, онлайн-калькулятора и формул, чтобы выбрать наиболее выгодные условия займа — в материале РИА Новости.Из чего состоит полная сумма кредитаПолная сумма кредита (ПСК) — это реальная цена займа. Она отражает все затраты, которые клиент обязан возместить банку.Кредит состоит из:Полную стоимость рассчитывают еще до оформления займа согласно так называемым "прозрачным условиям кредитования". Указывают сумму на главной странице договора в отдельной рамке, а также на странице графика выплат. Делать это все без исключения финансовые организации в рамках закона "О потребительском кредите (займе)" обязал Центральный банк (ЦБ) РФ.Расчет ПСК осуществляется по формуле: СК + % + СВК = ПСК,где СК — сумма кредита, % — проценты, СВК — сумма всех комиссий (единовременных и ежемесячных).Допустим, необходимо получить кредит на 50000 рублей.Переплата по процентам — 6000 рублей. Комиссия за рассмотрение заявки и оформление договора — 2000 рублей.50000 + 6000 + 2000 = 58000 рублей. Это и будет ПСК.Факторы, влияющие на размер ставкиГодовая ставка — сумма средств в процентах, которую кредитор взимает с заемщика.Клиент выплачивает процент банковской организации за пользование финансовым продуктом в течение определенного времени. От ставки и продолжительности выплат зависит общая сумма процентов по кредиту.На размер ставки влияют:Непосредственно перед выдачей кредита финансовые организации собирают информацию и изучают все эти параметры — автоматически и при участии экспертов.Эксперт подчеркивает, что стоит обращать внимание и на факторы, которые могут выступать "обеспечением" по кредиту: например, если у человека есть автомобиль, в случае необходимости его можно продать и погасить долг.Ежемесячный платеж по кредитуОбязательный ежемесячный платеж — это сумма, которую заемщик по договору вносит на счет для погашения долга в установленный срок. Чтобы избежать просрочки по займу, нужно делать это по условиям договора — в определенный день месяца или раз в 30 дней.Из чего состоит платежОбязательный платеж включает в себя сумму по основному долгу и начисленные проценты. Соотношение основного долга и доли процентов в разные месяцы может отличаться. Если заемщик пропустил срок обязательного платежа, банк начисляет штрафы и пени.Виды расчетовДля расчета ежемесячной платы по кредиту используют два способа.Какой способ расчета выбратьАннуитетный способ расчета может стать более приемлемым вариантом для клиента и гарантией полного погашения долга для банка. При выборе аннуитетного платежа с фиксированной платой основной долг уменьшается медленнее, так как большая часть платежа идет на погашение процентов. Чем больше срок кредитования, тем меньше сумма ежемесячного платежа. Но вот переплата будет больше.Эксперт отмечает, что дифференцированный способ больше подойдет людям с высоким достатком, так как первые платежи будут максимальными. Банки в этом случае оценивают платежеспособность заемщика более тщательно. В целом уровень дохода должен быть на 20-25 % выше, чем при аннуитете. При этом нет гарантии, что необходимая сумма будет одобрена.Финансовое учреждение решает, какой вид расчета по кредиту предложить заемщику, объясняя это правом клиента досрочно погашать долг. К примеру, если банк выбирает аннуитетную схему, а потребитель хочет дифференцированную, то он вправе каждый месяц платить больше установленной суммы. Но тогда нужно в предписанном договором порядке заранее уведомить кредитную организацию о досрочном погашении.Как рассчитать платеж по кредитуВычислить платеж по кредиту под силу рядовому потребителю. Перед тем как оформить займ, можно самостоятельно определить размер суммы в счет погашение долга перед финансовым учреждением или воспользоваться онлайн-калькулятором, который легко найти в интернете.Необходимые данныеДля вычисления размера платежа нужны следующие данные:Важно учитывать, что кредит может включать и другие платежи, например за информирование об операциях или страховку. Эти условия будут прописаны в договоре.КалькуляторОперативный расчет ежемесячного кредитного платежа можно сделать с помощью любого онлайн-калькулятора. Они есть на сайтах большинства финансовых учреждений. Можно воспользоваться удобными специальными сетевыми сервисами, сравнить данные с учетом переплат и графика погашения долга, подобрать наиболее выгодный вариант займа. Правда, реальный размер платежа при оформлении кредита может отличаться от суммы в онлайн-калькуляторе. Итоговая цифра зависит от количества дней в году и в каждом отдельном периоде.Например, при оформлении кредита в 50000 рублей на 12 месяцев по ставке 22 % с аннуитетным платежом сумма ежемесячного взноса по калькулятору расчета составит 4680 рублей.СамостоятельноОпределить размер платежа для погашения долга по кредиту можно и самостоятельно, используя программу для работы с таблицами Microsoft Excel или специальные формулы расчета.ExcelЧтобы рассчитать взнос по займу в Microsoft Excel, необходимо воспользоваться категорией "Финансы". Там есть функция ПЛТ (или PMT). Для расчета аннуитетного платежа можно взять данные из описанного выше примера:=ПЛТ(22%/12;12;−50000), где:22%/12 — ежемесячная процентная ставка; 12 — срок кредита и количество платежей; −50000 — основной долг.В результате получается та же сумма ежемесячного взноса — 4680 рублей.Формулы и примеры расчета платежаРассчитать сумму аннуитетного и дифференцированного платежа по кредиту также можно, используя следующие формулы расчета.АннуитетныйФормула аннуитентного платежа:В ней:P — обязательный платеж по аннуитетному способу погашения;S — основная сумма кредита;i — ежемесячная процентная ставка (годовая процентная ставка/100/12);n — срок кредитования (количество месяцев).Пример расчета аннуитетного кредитного платежа.Сумма займа: 50000 рублейПроцентная ставка: 22 %Период кредитования: 12 месяцевДля начала нужно рассчитать ежемесячную процентную ставку (в формуле обозначена символом i: годовая процентная ставка/100/12):i = 22 / 100 /12 = 0,018333Расчет размера аннуитетного платежа:Сумма ежемесячных отчислений по кредиту составит 4680 рублей.ДифференцированныйДифференциальная схема расчета отличается уменьшением задолженности в период погашения долга. Узнать дифференцированный платеж можно по формуле:P = St + InP — размер дифференцированного платежа;St — часть суммы погашения тела кредита;In — уплачиваемые проценты.Пример расчета дифференцированного платежа.Сумма займа: 50000 рублейПроцентная ставка: 22 %Период кредитования: 12 месяцевВычисляем данные St — часть суммы, которая идет на погашение основного кредита по формуле:St = S / N(St — сумма кредита, N — срок кредитования).50000/12=4167Теперь необходимо узнать долю процентов по кредиту. Используем следующую формулу:In = Sn *p / 12(In — сумма процентов на данный расчетный период, Sn — остаток кредита, p — годовая процентная ставка).Чтобы узнать, сколько средств пойдет на погашение процентов по займу во втором платеже, из основного тела кредита вычитают сумму, которая идет на выплату основного долга:50000 – 4176 = 45833.Расчет процентов: 45833*22%/12=840. Это доля процентов по кредиту при дифференцированного системе расчетов во втором месяце. Зная, какая сумма идет на выплату основного кредита, а сколько составляет доля процентов во втором платеже, можно подсчитать всю его сумму, просто сложив два полученных числа по формуле:P = St + In (4167+ 840 = 5007).Отделение банкаЧтобы узнать точные условия предоставления кредита, можно обратиться по телефону горячей линии банка или в его отделение. Специалисты дадут всю интересующую информацию, рассчитают сумму ежемесячного платежа и переплат. Но в официальном договоре при оформлении кредита цифры все равно могут отличаться от этой справки. Все зависит от суммы, срока кредита и процентной ставки.Составление графика платежейСамый быстрый и доступный способ самостоятельно составить график платежей — воспользоваться кредитным онлайн-калькулятором, например на сайте банка. Расписание составляется автоматически, что позволит наглядно оценить, какую сумму нужно вносить каждый месяц, сколько идет на списание по основному долгу, а сколько вычитают на проценты. Там же можно сразу увидеть итоговую переплату за весь срок кредита.

https://ria.ru/20211203/kredity-1761937379.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211209/bank-1762950645.html

https://ria.ru/20211029/ipoteka-1756941308.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210923/kredit-1751418782.html

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