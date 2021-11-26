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Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20211126/altay-1760879965.html
Алтайский край: развитый промышленный сектор как основа экономики
Алтайский край: развитый промышленный сектор как основа экономики - РИА Новости, 26.11.2021
Алтайский край: развитый промышленный сектор как основа экономики
В текущем году в российской экономике происходит восстановление после ощутимого падения в прошлом году, обусловленного пандемией. Это касается и промышленного... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:30
2021-11-26T14:30
алтайский край
экономика
алтайский край
бийск
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. В текущем году в российской экономике происходит восстановление после ощутимого падения в прошлом году, обусловленного пандемией. Это касается и промышленного сектора. По данным Росстата, в августе 2021 года рост промышленного производства в РФ составил 4,7%, а по итогам восьми месяцев - 4,5%. Для сравнения, в августе 2020 года в промышленном секторе было падение на 4%, а по итогам января-августа падение составляло 2,5%.Сейчас положительная динамика в промышленности отмечается и в большинстве субъектов РФ. В частности, это происходит в одном из промышленно развитых регионов - Алтайском крае. По итогам января-августа текущего года рост промышленного производства здесь составил 2,4%, что выше, чем в целом по Сибирскому федеральному округу, куда входит Алтайский край. В структуре валового регионального продукта Алтайского края промышленный сектор составляет более 20%, при этом основной сферой промышленности являются обрабатывающие производства.По итогам восьми месяцев 2021 года рост сферы обработки в Алтайском крае составил 1,7%, что выше, чем в целом по Сибирскому федеральному округу. При этом на обрабатывающие производства приходится более 86% всего объема отгруженных товаров в промышленности. В свою очередь, основной отраслью обрабатывающих производств в крае является производство пищевых продуктов. По итогам января-августа 2021 года на эту отрасль пришлось более 33% всех отгруженных товаров в сфере обработки, а рост объема отгруженных товаров в действующих ценах составил почти 10%.Одной из основных отраслей промышленности края является машиностроение, которое, в частности, представлено сельскохозяйственным машиностроением, энергомашиностроением, вагоностроением. В Алтайском крае производится весь спектр сельскохозяйственной техники в рамках существующих агротехнологий: почвообрабатывающая, посевная, уборочная и другая. В регионе работает ряд совместных производств по сборке сельхозтехники российских и зарубежных производителей.Одним из крупнейших в стране является производство алтайского кокса, которое занимает существенную долю как отечественного рынка, так и российского экспорта кокса.Предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере легкой промышленности, производят разнообразную продукцию: текстильные волокна, лен, подготовленный для прядения, одежду, хлопчатобумажные ткани, трикотажное, махровое полотно, чулочно-носочные изделия.Активно развивается в Алтайском крае и деревообрабатывающая отрасль. Осуществляется выпуск мебельного щита, пиломатериалов, клееного бруса, древесного угля, плетеных изделий, ДСП, топливных гранул и брикетов.Алтайский край имеет развитую химическую промышленность, которая включает в себя лакокрасочную промышленность, промышленность синтетических смол и пластмасс, промышленность пластмассовых изделий.Из всех видов обрабатывающих производств в Алтайском крае наиболее высокая динамика на данный момент отмечается в полиграфической отрасли, производстве бумаги и бумажных изделий, машин и оборудования, текстильных изделий, а также в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. По итогам января-августа 2021 года рост в перечисленных отраслях составил более 18%.Помимо обрабатывающих производств, положительная динамика отмечается и в других сферах промышленности края. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром по итогам восьми месяцем текущего года рост был на уровне 5,3%. На 21,3% увеличилось производство в сфере водоснабжения, что выше, чем общероссийский показатель.Развитию промышленного сектора Алтайского края существенно способствует разработка и внедрение инноваций.По данным Росстата, по итогам 2020 года доля инновационно-активных организаций в Алтайском крае составила 19,5%, что является вторым по величине значением в Сибирском федеральном округе и существенно превышает как общероссийское значение, так и общее по округу (к инновационно-активным организациям относятся те, которые имели затраты на инновационную деятельность, выполняли научные исследования и разработки, производили инновационную продукцию). По уровню инновационной активности организаций Алтайский край занимает шестое место в РФ.В крае функционирует комплекс инфраструктурных организаций, оказывающих содействие в осуществлении инновационной деятельности. Это Алтайский фонд финансирования предпринимательства, центр инноваций социальной сферы, Алтайский центр кластерного развития, региональный центр инжиниринга.Большую роль в плане развития науки, новых технологий и инноваций в регионе играет крупный наукоград – город Бийск. Здесь функционируют образовательные, научные и производственные организации, которые являются градообразующими.Предприятия научно-производственного комплекса Бийска занимаются исследованиями, разработкой и выпуском готовой продукции по ряду направлений. Это средства измерения и автоматизации, медицинское оборудование и медицинские препараты, системы и средства пожаротушения, полимерные композиционные материалы.В городе находятся два кластера: Алтайский биофармацевтический кластер и Алтайский полимерный композитный кластер. Первый из них функционирует по четырем основным направлениям производства: биофармацевтическому, химико-фармацевтическому, производству медицинской техники и производству продуктов питания с заданными полезными свойствами. Алтайский полимерный композитный кластер осуществляет разработку и промышленный выпуск композиционных материалов различного назначения, производство изделий из наполненных полимеров строительного назначения, здесь проводятся прикладные исследования и разработки в области создания новых материалов и технологических процессов, ведется подготовка высококвалифицированных кадров.Помимо этого, в городе функционирует Бийский бизнес-инкубатор, ключевыми направлениями деятельности которого являются развитие малых инновационных компаний и оказание содействия им по внедрению новых технологий. Также осуществляется организация взаимодействия крупных промышленных предприятий с инновационными субъектами малого предпринимательства.Следует отметить, что доля малых предприятий, осуществлявших технологические инновации в Алтайском крае, в последние годы превышает 13%, что существенно выше, чем в целом по РФ и Сибирскому федеральному округу.Развитие промышленного сектора с учетом применения инновационных технологий будет способствовать дальнейшему росту экономики Алтайского края, что должно положительно сказаться и на уровне жизни населения.
https://ria.ru/20211022/altay-1755764190.html
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экономика, алтайский край, бийск, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
14:30 26.11.2021
 

Алтайский край: развитый промышленный сектор как основа экономики

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабочий на новом производственном комплексе в городе Бийске Алтайского края
Рабочий на новом производственном комплексе в городе Бийске Алтайского края - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. В текущем году в российской экономике происходит восстановление после ощутимого падения в прошлом году, обусловленного пандемией. Это касается и промышленного сектора. По данным Росстата, в августе 2021 года рост промышленного производства в РФ составил 4,7%, а по итогам восьми месяцев - 4,5%. Для сравнения, в августе 2020 года в промышленном секторе было падение на 4%, а по итогам января-августа падение составляло 2,5%.
Сейчас положительная динамика в промышленности отмечается и в большинстве субъектов РФ. В частности, это происходит в одном из промышленно развитых регионов - Алтайском крае. По итогам января-августа текущего года рост промышленного производства здесь составил 2,4%, что выше, чем в целом по Сибирскому федеральному округу, куда входит Алтайский край. В структуре валового регионального продукта Алтайского края промышленный сектор составляет более 20%, при этом основной сферой промышленности являются обрабатывающие производства.
На берегу Телецкого озера вблизи поселка Яйлю в Алтайском природном биосферном заповеднике Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 11:58Алтайский край
Алтай получил высокую оценку за управление бюджетом
По итогам восьми месяцев 2021 года рост сферы обработки в Алтайском крае составил 1,7%, что выше, чем в целом по Сибирскому федеральному округу. При этом на обрабатывающие производства приходится более 86% всего объема отгруженных товаров в промышленности. В свою очередь, основной отраслью обрабатывающих производств в крае является производство пищевых продуктов. По итогам января-августа 2021 года на эту отрасль пришлось более 33% всех отгруженных товаров в сфере обработки, а рост объема отгруженных товаров в действующих ценах составил почти 10%.
Одной из основных отраслей промышленности края является машиностроение, которое, в частности, представлено сельскохозяйственным машиностроением, энергомашиностроением, вагоностроением. В Алтайском крае производится весь спектр сельскохозяйственной техники в рамках существующих агротехнологий: почвообрабатывающая, посевная, уборочная и другая. В регионе работает ряд совместных производств по сборке сельхозтехники российских и зарубежных производителей.
Производитель металлургического кокса Алтай-кокс - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября 2020, 16:45Алтайский край
Губернатор Томенко открыл новую технологическую линию на "Алтай-коксе"
Одним из крупнейших в стране является производство алтайского кокса, которое занимает существенную долю как отечественного рынка, так и российского экспорта кокса.
Предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере легкой промышленности, производят разнообразную продукцию: текстильные волокна, лен, подготовленный для прядения, одежду, хлопчатобумажные ткани, трикотажное, махровое полотно, чулочно-носочные изделия.
Активно развивается в Алтайском крае и деревообрабатывающая отрасль. Осуществляется выпуск мебельного щита, пиломатериалов, клееного бруса, древесного угля, плетеных изделий, ДСП, топливных гранул и брикетов.
Площадь ООПТ в Алтайском крае увеличится в два раза к 2025 году - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября 2020, 07:22Алтайский край
Объем инвестиций в Алтайском крае за полгода вырос на 15%
Алтайский край имеет развитую химическую промышленность, которая включает в себя лакокрасочную промышленность, промышленность синтетических смол и пластмасс, промышленность пластмассовых изделий.
Из всех видов обрабатывающих производств в Алтайском крае наиболее высокая динамика на данный момент отмечается в полиграфической отрасли, производстве бумаги и бумажных изделий, машин и оборудования, текстильных изделий, а также в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. По итогам января-августа 2021 года рост в перечисленных отраслях составил более 18%.
Помимо обрабатывающих производств, положительная динамика отмечается и в других сферах промышленности края. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром по итогам восьми месяцем текущего года рост был на уровне 5,3%. На 21,3% увеличилось производство в сфере водоснабжения, что выше, чем общероссийский показатель.
Развитию промышленного сектора Алтайского края существенно способствует разработка и внедрение инноваций.
Ягоды / Сок / Смузи / Орехи - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 08:03Алтайский край
В Алтайском крае увеличили экспорт дикоросов на 25 процентов
По данным Росстата, по итогам 2020 года доля инновационно-активных организаций в Алтайском крае составила 19,5%, что является вторым по величине значением в Сибирском федеральном округе и существенно превышает как общероссийское значение, так и общее по округу (к инновационно-активным организациям относятся те, которые имели затраты на инновационную деятельность, выполняли научные исследования и разработки, производили инновационную продукцию). По уровню инновационной активности организаций Алтайский край занимает шестое место в РФ.
В крае функционирует комплекс инфраструктурных организаций, оказывающих содействие в осуществлении инновационной деятельности. Это Алтайский фонд финансирования предпринимательства, центр инноваций социальной сферы, Алтайский центр кластерного развития, региональный центр инжиниринга.
Большую роль в плане развития науки, новых технологий и инноваций в регионе играет крупный наукоград – город Бийск. Здесь функционируют образовательные, научные и производственные организации, которые являются градообразующими.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 14:18Алтайский край
Губернатор Алтайского края провел личный прием жителей региона
Предприятия научно-производственного комплекса Бийска занимаются исследованиями, разработкой и выпуском готовой продукции по ряду направлений. Это средства измерения и автоматизации, медицинское оборудование и медицинские препараты, системы и средства пожаротушения, полимерные композиционные материалы.
В городе находятся два кластера: Алтайский биофармацевтический кластер и Алтайский полимерный композитный кластер. Первый из них функционирует по четырем основным направлениям производства: биофармацевтическому, химико-фармацевтическому, производству медицинской техники и производству продуктов питания с заданными полезными свойствами. Алтайский полимерный композитный кластер осуществляет разработку и промышленный выпуск композиционных материалов различного назначения, производство изделий из наполненных полимеров строительного назначения, здесь проводятся прикладные исследования и разработки в области создания новых материалов и технологических процессов, ведется подготовка высококвалифицированных кадров.
Помимо этого, в городе функционирует Бийский бизнес-инкубатор, ключевыми направлениями деятельности которого являются развитие малых инновационных компаний и оказание содействия им по внедрению новых технологий. Также осуществляется организация взаимодействия крупных промышленных предприятий с инновационными субъектами малого предпринимательства.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря 2020, 15:11Алтайский край
Томенко высоко оценил итоги работы аграриев Алтайского края
Следует отметить, что доля малых предприятий, осуществлявших технологические инновации в Алтайском крае, в последние годы превышает 13%, что существенно выше, чем в целом по РФ и Сибирскому федеральному округу.
Развитие промышленного сектора с учетом применения инновационных технологий будет способствовать дальнейшему росту экономики Алтайского края, что должно положительно сказаться и на уровне жизни населения.
 
Алтайский крайЭкономикаАлтайский крайБийскФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Россия
 
 
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