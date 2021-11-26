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Алиев прибыл в Сочи для встречи с Путиным и Пашиняном
Алиев прибыл в Сочи для встречи с Путиным и Пашиняном - РИА Новости, 26.11.2021
Алиев прибыл в Сочи для встречи с Путиным и Пашиняном
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Сочи для участия в трехсторонней встрече по Карабаху, сообщила в пятницу пресс-служба азербайджанского лидера. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T10:36
2021-11-26T10:42
в мире
азербайджан
сочи
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
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россия
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БАКУ, 26 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Сочи для участия в трехсторонней встрече по Карабаху, сообщила в пятницу пресс-служба азербайджанского лидера.Ранее пресс-служба армянского правительства сообщила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Сочи."Двадцать шестого ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Сочи", - говорится в сообщении.Трехсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, состоятся в пятницу в Сочи по инициативе российской стороны. Особое внимание встречи будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей в регионе. Эксперты не исключают, что стороны обсудят и недавнее обострение на армяно-азербайджанской границе, а также могут принять решение о формировании комиссии по делимитации и демаркации.Предусмотрены также отдельные беседы Путина с Алиевым и Пашиняном.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В январе после переговоров Путина, Пашиняна и Алиева российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа отвечает за вопросы восстановления и сооружения новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации международных перевозок между Арменией и Азербайджаном и через Армению и Азербайджан.
https://ria.ru/20211126/otnosheniya-1760729240.html
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в мире, азербайджан, сочи, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, армения, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе
10:36 26.11.2021 (обновлено: 10:42 26.11.2021)
 
Алиев прибыл в Сочи для встречи с Путиным и Пашиняном

Президент Азербайджана Алиев прибыл в Сочи для встречи с Путиным и Пашиняном

© Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
© Пресс-служба президента Азербайджана
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БАКУ, 26 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Сочи для участия в трехсторонней встрече по Карабаху, сообщила в пятницу пресс-служба азербайджанского лидера.
Ранее пресс-служба армянского правительства сообщила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Сочи.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
06:28
Межгосударственные отношения России и Азербайджана
"Двадцать шестого ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Сочи", - говорится в сообщении.
Трехсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, состоятся в пятницу в Сочи по инициативе российской стороны. Особое внимание встречи будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей в регионе. Эксперты не исключают, что стороны обсудят и недавнее обострение на армяно-азербайджанской границе, а также могут принять решение о формировании комиссии по делимитации и демаркации.
Предусмотрены также отдельные беседы Путина с Алиевым и Пашиняном.
Президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
00:25
Межгосударственные отношения России и Армении
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В январе после переговоров Путина, Пашиняна и Алиева российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа отвечает за вопросы восстановления и сооружения новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации международных перевозок между Арменией и Азербайджаном и через Армению и Азербайджан.
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 14:49
ЕС призвал Армению и Азербайджан к переговорам
 
В миреАзербайджанСочиВладимир ПутинИльхам АлиевНикол ПашинянАрменияРоссияСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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