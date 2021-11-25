https://ria.ru/20211125/somali-1760646944.html
В столице Сомали прогремел взрыв, погибли восемь человек
В столице Сомали прогремел взрыв, погибли восемь человек - РИА Новости, 25.11.2021
В столице Сомали прогремел взрыв, погибли восемь человек
Взрыв прогремел в столице Сомали Могадишо, целью стал конвой миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), сообщает местное издание Garowe со... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T08:31
2021-11-25T08:31
2021-11-25T11:54
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в столице Сомали Могадишо, целью стал конвой миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), сообщает местное издание Garowe со ссылкой на очевидцев и источник в полиции."Мощный взрыв прогремел в столице Сомали Могадишо в 7.30 по местному времени во время часа пик", - приводит в Twitter издание слова очевидца. Он добавил, что после взрыва последовала стрельба.По данным источника в полиции, взрыв прогремел в районе, где располагался бывший президентский дворец. "Целью ... стал конвой АМИСОМ", - сообщил источник. Как сообщается, в результате взрыва были повреждены несколько зданий.Как сообщает телеканал SNTV News со ссылкой на полицию, взрывное устройство, заложенное в автомобиле, привел в действие террорист-смертник. Также отмечается, что среди пострадавших 13 школьников.Число погибших из-за взрыва возросло до восьми человек, еще 17 пострадали и находятся в критическом состоянии, сообщает местное издание Garowe со ссылкой на полицию.Ранее сообщалось о пяти погибших и 15 пострадавших."При взрыве погибли восемь человек ... 17 человек находятся в критическом состоянии", - приводит издание данные полиции. По данным СМИ, ответственность за произошедшее взяла группировка "Аш-Шабаб", которая связана с террористической организацией "Аль-Каида"*.*Организация признана террористической и запрещена в России
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в мире, сомали, могадишо
08:31 25.11.2021 (обновлено: 11:54 25.11.2021)
В столице Сомали прогремел взрыв, погибли восемь человек
В столице Сомали прогремел взрыв, пострадали дети
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Взрыв прогремел в столице Сомали Могадишо
, целью стал конвой миротворческой миссии Африканского союза в Сомали
(АМИСОМ), сообщает местное издание Garowe со ссылкой на очевидцев и источник в полиции.
"Мощный взрыв прогремел в столице Сомали Могадишо в 7.30 по местному времени во время часа пик", - приводит в Twitter
издание слова очевидца. Он добавил, что после взрыва последовала стрельба.
По данным источника в полиции, взрыв прогремел в районе, где располагался бывший президентский дворец. "Целью ... стал конвой АМИСОМ", - сообщил источник. Как сообщается, в результате взрыва были повреждены несколько зданий.
Как сообщает телеканал SNTV News со ссылкой на полицию, взрывное устройство, заложенное в автомобиле, привел в действие террорист-смертник. Также отмечается, что среди пострадавших 13 школьников.
Число погибших из-за взрыва возросло до восьми человек, еще 17 пострадали и находятся в критическом состоянии, сообщает местное издание Garowe со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось о пяти погибших и 15 пострадавших.
"При взрыве погибли восемь человек ... 17 человек находятся в критическом состоянии", - приводит издание данные полиции. По данным СМИ, ответственность за произошедшее взяла группировка "Аш-Шабаб", которая связана с террористической организацией "Аль-Каида
"*.
*Организация признана террористической и запрещена в России