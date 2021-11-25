https://ria.ru/20211125/shakhtery-1760794828.html

Стало известно о подвиге шахтеров во время аварии в Кузбассе

Шахтер рассказал о подвиге коллег во время аварии в Кузбассе - РИА Новости, 25.11.2021

Стало известно о подвиге шахтеров во время аварии в Кузбассе

Сотрудник шахты "Листвяжная" в Кузбассе, ставший очевидцем трагедии, в результате которой погибли 52 человека, рассказал местному порталу "Сиб.фм" о действиях... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T21:13

2021-11-25T21:13

2021-11-25T22:58

происшествия

кемеровская область

белово

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Сотрудник шахты "Листвяжная" в Кузбассе, ставший очевидцем трагедии, в результате которой погибли 52 человека, рассказал местному порталу "Сиб.фм" о действиях своих коллег во время ЧП."Они были очень отважны, знаете, правда, плакать хочется <…> они просто побежали туда", — сказал он.Мужчина рассказал, что шахтерам удалось помочь спасти около десяти человек.Сам собеседник портала заявил, что не попал в шахту, так как замешкался. Мужчина также признался, что после того, как произошла авария, он испытал сильный страх и мог сдвинуться с места.Трагедия в шахте "Листвяжная" произошла в четверг утром. В момент ЧП под землей находились 285 человек, большинство из них удалось спасти. По последним данным, жертвами стали 52 человека, в том числе погибли шесть спасателей.СК сообщил о задержании директора, первого заместителя директора и начальника участка ООО "Шахта "Листвяжная".Спасательную операцию приостановили до утра из-за роста концентрации метана в шахте.В регионе объявили трехдневный траур.

https://ria.ru/20211125/shakhta-1760713099.html

https://ria.ru/20211125/shakhta-1760646828.html

кемеровская область

белово

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происшествия, кемеровская область, белово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе