https://ria.ru/20211125/listvyazhnaya-1760798203.html

В Кузбассе задержали директора шахты "Листвяжная"

В Кузбассе задержали директора шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 25.11.2021

В Кузбассе задержали директора шахты "Листвяжная"

В Кемеровской области задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка ООО "Шахта "Листвяжная" после ЧП, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T21:58

2021-11-25T21:58

2021-11-25T22:16

происшествия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

белово

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

сдс-уголь

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Кемеровской области задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка ООО "Шахта "Листвяжная" после ЧП, сообщается на сайте СК РФ."В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), следственными органами задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в ближайшее время задержанным предъявят обвинение. Решается вопрос об их аресте.Задержанные на шахте "Листвяжная" допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, сообщается на сайте СК РФ."Установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление. Началось задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись", - говорится в сообщении.Двадцать пятого ноября, около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной". По данным властей региона, в шахте находились 285 человек, из которых на поверхность вывели 239. Всего пострадал 51 горняк, госпитализированы 38 человек. Погибли 11 человек. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.

https://ria.ru/20211125/shakhtery-1760794828.html

https://ria.ru/20211125/kuzbass-1760798699.html

кемеровская область

белово

россия

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происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), белово, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, сдс-уголь