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Генпрокурор попросил ГД дать согласие на возбуждение дела против Рашкина
Генпрокурор попросил ГД дать согласие на возбуждение дела против Рашкина - РИА Новости, 25.11.2021
Генпрокурор попросил ГД дать согласие на возбуждение дела против Рашкина
Генпрокурор РФ Игорь Краснов попросил Госдуму дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел на депутата от КПРФ Валерия Рашкина, а также на... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:26
2021-11-25T14:29
саратовская область
валерий рашкин
госдума рф
кпрф
игорь краснов
россия
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов попросил Госдуму дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел на депутата от КПРФ Валерия Рашкина, а также на обыски и избрание меры пресечения в виде запрета определенных действий.Ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившее особо крупный ущерб) предполагает наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.Ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния) влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждал сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного.Рашкин позже опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором рассказал, что застрелил лося. Также он выразил готовность купить лосиху и привезти ее для размножения в место, где охотился.Комиссия Госдумы по мандатным вопросам 22 ноября рекомендовала депутатам дать согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности.
https://ria.ru/20211125/krasnov-1760713251.html
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саратовская область, валерий рашкин, госдума рф, кпрф, игорь краснов, россия, дело о незаконной охоте с участием рашкина
14:26 25.11.2021 (обновлено: 14:29 25.11.2021)
 
Генпрокурор попросил ГД дать согласие на возбуждение дела против Рашкина

Генпрокурор Краснов попросил Госдуму дать согласие на уголовное преследование Рашкина

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов попросил Госдуму дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел на депутата от КПРФ Валерия Рашкина, а также на обыски и избрание меры пресечения в виде запрета определенных действий.
"Прошу вас дать согласие на возбуждение в отношении депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва Рашкина Валерия Федоровича уголовного дела по ч. 2 ст. 258 УК РФ, производство обысков в занимаемых им жилых и нежилых помещениях, применение меры пресечения в виде запрета определенных действий, а также привлечение его к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях", - сказал Краснов, выступая в Госдуме.
Ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившее особо крупный ущерб) предполагает наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
Ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния) влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.
Валерий Рашкин на месте задержания в Лысогорском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 14:21
Рашкин на свободе может повлиять на свидетелей, заявил Краснов
По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждал сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного.
Рашкин позже опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором рассказал, что застрелил лося. Также он выразил готовность купить лосиху и привезти ее для размножения в место, где охотился.
Комиссия Госдумы по мандатным вопросам 22 ноября рекомендовала депутатам дать согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 12:02
В Госдуме призвали проверить дело Рашкина на отягчающие обстоятельства
 
Саратовская областьВалерий РашкинГосдума РФКПРФИгорь КрасновРоссияДело о незаконной охоте с участием Рашкина
 
 
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