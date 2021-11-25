https://ria.ru/20211125/rashkin-1760714607.html

Генпрокурор попросил ГД дать согласие на возбуждение дела против Рашкина

Генпрокурор попросил ГД дать согласие на возбуждение дела против Рашкина - РИА Новости, 25.11.2021

Генпрокурор попросил ГД дать согласие на возбуждение дела против Рашкина

Генпрокурор РФ Игорь Краснов попросил Госдуму дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел на депутата от КПРФ Валерия Рашкина, а также на... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:26

2021-11-25T14:26

2021-11-25T14:29

саратовская область

валерий рашкин

госдума рф

кпрф

игорь краснов

россия

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов попросил Госдуму дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел на депутата от КПРФ Валерия Рашкина, а также на обыски и избрание меры пресечения в виде запрета определенных действий.Ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившее особо крупный ущерб) предполагает наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.Ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния) влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждал сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного.Рашкин позже опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором рассказал, что застрелил лося. Также он выразил готовность купить лосиху и привезти ее для размножения в место, где охотился.Комиссия Госдумы по мандатным вопросам 22 ноября рекомендовала депутатам дать согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности.

https://ria.ru/20211125/krasnov-1760713251.html

https://ria.ru/20211125/rashkin-1760677519.html

саратовская область

россия

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саратовская область, валерий рашкин, госдума рф, кпрф, игорь краснов, россия, дело о незаконной охоте с участием рашкина