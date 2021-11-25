https://ria.ru/20211125/obrazovanie-1760341209.html

Навигатор допобразования: где искать бесплатные кружки в России

Навигатор допобразования: где искать бесплатные кружки в России - РИА Новости, 25.11.2021

Навигатор допобразования: где искать бесплатные кружки в России

Дополнительное образование для детей по всей России становится доступнее. Более миллиона новых мест будет создано к концу 2024 года. Это один из плановых... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T09:00

2021-11-25T09:00

2021-11-25T09:02

ханты-мансийский автономный округ

общество

арктика

сн_образование

образовательный центр "сириус"

ханты-мансийский автономный округ

социальный навигатор

югра

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Дополнительное образование для детей по всей России становится доступнее. Более миллиона новых мест будет создано к концу 2024 года. Это один из плановых результатов федерального проекта "Успех каждого ребенка" в рамках нацпроекта "Образование". Какие образовательные программы и новые возможности в связи с этим открываются для детей в регионах – в материале РИА Новости на примере опыта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.Рыбалка, шахматы или танцы?Чтобы родителям и детям было удобно выбрать интересные занятия, их собрали в одном месте. Для этого разработали специальный портал "Персонифицированное дополнительное образование". У каждого родителя на портале есть личный кабинет.За последние два года в регионе появилось 11 056 новых мест дополнительного образования. Основная часть программ (40%) – технической и естественнонаучной направленности: ситифермерство и биолюминесценция, дополненная и виртуальная реальность, робототехника, экологический мониторинг, компьютерный дизайн и компьютерная графика. Также есть спортивные, художественные и туристические занятия. Например, изобразительное искусство; детский фитнес, шахматы и рукопашный бой; занятия по географии, лыжный туризм, ориентирование. Для реализации программ было закуплено оборудование в 39 образовательных организаций.Сертификат на бесплатные занятияНовые места допобразования создают не только в центрах регионов. Более того, их создают преимущественно в отдаленных населенных пунктах. Также некоторые занятия реализуют в онлайн-режиме. Всего в этом году запустили 151 программу."Обучение по программам дополнительного образования, реализация которых осуществляется на вновь созданных местах, финансируется за счет средств бюджета, родителям ничего не нужно оплачивать", – подчеркнула Наталья Романова.Сегодня по запущенным программам занимаются 6 886 детей. Одной из задач проекта "Успех каждого ребенка" – помочь всем ребятам найти и раскрыть свой талант, а также поддержать его развитие.Месторождение талантовУ каждой разработанной программы есть свой образовательный результат. Получить новые навыки, освоить компетенции, придумать или создать свой проект, с которым можно принять участие в различных конкурсах и олимпиадах, как на региональном, так и всероссийском уровне."Ежегодно Минпросвещения России и Минобрнауки России утверждают перечни мероприятий, в которых дети могут принять участие и проявить свои способности и таланты. Победа и призовое место обеспечат ребенку и подростку включение в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, а также возможность получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ", – отметила Наталья Романова.К 2024 году в каждом субъекте Российской Федерации должен функционировать Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей. В Югре такой центр (Месторождение талантов) действует на базе Югорского государственного университета с 2019 года.На официальном сайте "Месторождение талантов" можно найти информацию о всех мероприятиях Регионального центра. Ежегодно для югорских школьников проводится 10 тематических и проектных смен. Из недавних прошли "Инженерия нефти" совместно с Российским национальным комитетом мирового нефтяного совета (профиль – освоение Арктики и Мирового океана), а также "Школа медиа и креативных индустрий" совместно с Ассоциацией участников технологических кружков "Практики будущего (профиль – медиа технологии: научно-популярная и городская журналистика, блогерство)."В конце года традиционно пройдет завершающая региональная смена в образовательном центре "Сириус". Мы уже начали конкурсный отбор детей, в котором принимают участие ребята, прошедшие обучение на программам Регионального центра "Месторождение талантов", – рассказала Наталья Романова.По словам эксперта, поездка полностью обеспечивается за счет средств регионального бюджета.

https://ria.ru/20211122/dopobrazovanie-1759836142.html

https://na.ria.ru/20201211/spo-1588718782.html

арктика

ханты-мансийский автономный округ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, арктика, сн_образование, образовательный центр "сириус", ханты-мансийский автономный округ, социальный навигатор, югра, россия