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Путин сообщил об опасности для спасателей на шахте "Листвяжная"
Путин сообщил об опасности для спасателей на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 25.11.2021
Путин сообщил об опасности для спасателей на шахте "Листвяжная"
Ситуация на кемеровской шахте "Листвяжная", где в подземных коридорах заблокированы несколько десятков рабочих, не становится легче, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:50
2021-11-25T17:14
кемеровская область
белово
кемерово
владимир путин
сдс-уголь
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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СОЧИ, 25 ноя — РИА Новости. Ситуация на кемеровской шахте "Листвяжная", где в подземных коридорах заблокированы несколько десятков рабочих, не становится легче, заявил Владимир Путин."Есть опасность для жизни самих спасателей. Сейчас на месте принимают необходимое решение", — сказал президент на встрече с сербским коллегой Александром Вучичем, который выразил свои соболезнования в связи с произошедшим.В четверг около 08:30 (04:30 мск) на предприятии, расположенном в Белово, произошло задымление. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность. По последним данным, погибли 11 горняков, пострадали 60, из них 38 госпитализированы.Еще 35 шахтеров остаются в дальних штреках, связи с ними нет. Поисковые работы приостановили из-за повышенной концентрации метана и угрозы взрыва.Фамилии жертв и пропавших без вести установлены, с их родственниками работают врачи и психологи.Шахта принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения.Компания окажет помощь семьям погибших. Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.
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кемеровская область, белово, кемерово, владимир путин, сдс-уголь, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
15:50 25.11.2021 (обновлено: 17:14 25.11.2021)
 
Путин сообщил об опасности для спасателей на шахте "Листвяжная"

Президент Путин сообщил об опасности для жизней спасателей на шахте "Листвяжная"

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанкСотрудники военизированного горноспасательного отряда на шахте Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
Сотрудники военизированного горноспасательного отряда на шахте Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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СОЧИ, 25 ноя — РИА Новости. Ситуация на кемеровской шахте "Листвяжная", где в подземных коридорах заблокированы несколько десятков рабочих, не становится легче, заявил Владимир Путин.
"Есть опасность для жизни самих спасателей. Сейчас на месте принимают необходимое решение", — сказал президент на встрече с сербским коллегой Александром Вучичем, который выразил свои соболезнования в связи с произошедшим.
В четверг около 08:30 (04:30 мск) на предприятии, расположенном в Белово, произошло задымление.
Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность. По последним данным, погибли 11 горняков, пострадали 60, из них 38 госпитализированы.
Еще 35 шахтеров остаются в дальних штреках, связи с ними нет. Поисковые работы приостановили из-за повышенной концентрации метана и угрозы взрыва.
Фамилии жертв и пропавших без вести установлены, с их родственниками работают врачи и психологи.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

Родственники шахтеров стоят возле шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте Листвяжная в городе Белово
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Горноспасательные части сразу начали выводить из шахты людей. На поверхность подняли 239 человек.

Сотрудники военизированного горноспасательного отряда на шахте Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
4 из 9

Горноспасательные части сразу начали выводить из шахты людей. На поверхность подняли 239 человек.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В результате ЧП погибли 11 горняков, пострадали более 40. Несколько человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

Автомобили оперативных служб у шахты Листвяжная, где произошло задымление
5 из 9

В результате ЧП погибли 11 горняков, пострадали более 40. Несколько человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

После ЧП в шахте под землей остаются 35 шахтеров.

Медики у шахты Листвяжная, где произошло задымление
6 из 9

После ЧП в шахте под землей остаются 35 шахтеров.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

На место происшествия отправили 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
7 из 9

На место происшествия отправили 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

После задымления на шахте возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.

Сотрудники полиции возле КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
8 из 9

После задымления на шахте возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Генпрокуратура взяла ситуацию на особый контроль.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
9 из 9

Генпрокуратура взяла ситуацию на особый контроль.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
4 из 9

Горноспасательные части сразу начали выводить из шахты людей. На поверхность подняли 239 человек.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
5 из 9

В результате ЧП погибли 11 горняков, пострадали более 40. Несколько человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
6 из 9

После ЧП в шахте под землей остаются 35 шахтеров.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
7 из 9

На место происшествия отправили 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

После задымления на шахте возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

Генпрокуратура взяла ситуацию на особый контроль.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
Шахта принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения.
Компания окажет помощь семьям погибших.
Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.
Автомобиль МЧС на шахте в Соликамске - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
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ЧП и аварии на шахтах в России в 2020-2021 годах
 
Кемеровская областьБеловоКемеровоВладимир ПутинСДС-УгольРоссияАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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