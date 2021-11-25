https://ria.ru/20211125/listvyazhnaya-1760732791.html

Путин сообщил об опасности для спасателей на шахте "Листвяжная"

Путин сообщил об опасности для спасателей на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 25.11.2021

Путин сообщил об опасности для спасателей на шахте "Листвяжная"

Ситуация на кемеровской шахте "Листвяжная", где в подземных коридорах заблокированы несколько десятков рабочих, не становится легче, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T15:50

2021-11-25T15:50

2021-11-25T17:14

кемеровская область

белово

кемерово

владимир путин

сдс-уголь

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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СОЧИ, 25 ноя — РИА Новости. Ситуация на кемеровской шахте "Листвяжная", где в подземных коридорах заблокированы несколько десятков рабочих, не становится легче, заявил Владимир Путин."Есть опасность для жизни самих спасателей. Сейчас на месте принимают необходимое решение", — сказал президент на встрече с сербским коллегой Александром Вучичем, который выразил свои соболезнования в связи с произошедшим.В четверг около 08:30 (04:30 мск) на предприятии, расположенном в Белово, произошло задымление. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность. По последним данным, погибли 11 горняков, пострадали 60, из них 38 госпитализированы.Еще 35 шахтеров остаются в дальних штреках, связи с ними нет. Поисковые работы приостановили из-за повышенной концентрации метана и угрозы взрыва.Фамилии жертв и пропавших без вести установлены, с их родственниками работают врачи и психологи.Шахта принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения.Компания окажет помощь семьям погибших. Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.

https://ria.ru/20211125/shakhty-1760652143.html

кемеровская область

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кемерово

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кемеровская область, белово, кемерово, владимир путин, сдс-уголь, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе