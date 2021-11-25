Шахта "Листвяжная"
Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России. Отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения.
По административному делению поле шахты относится к Беловскому району Кемеровской области.
Шахта "Листвяжная" – одно из самых крупных угольных предприятий города Белово. Ее строительство началось в 1954 году. 7 мая 1956 года шахта была официально сдана в эксплуатацию. На тот момент шахта называлась "Грамотеинская 1-2" (позднее переименована в "Грамотеинская") и стала одной из первых шахт страны, построенной со стопроцентной конвейеризацией угля от забоя до железнодорожного вагона. В 1972 году была объединена с шахтой "Энергетическая" (ранее именовавшаяся "Грамотеинская 3-4") в одну шахту, которая стала называться "Инская". В 2005 году шахта "Инская" как юридическое лицо прекратила свое существование. В результате оздоровления предприятия возникло новое – ООО "Шахта Листвяжная".
В начале 2011 года "Листвяжная" перешла под управление холдинговой компании "СДС-Уголь". Всего под управлением компании находятся две шахты, три разреза, три обогатительные фабрики и ряд сервисных предприятий.
В настоящее время на шахте завершено техническое перевооружение самым современным оборудованием отечественного и зарубежного производства. Также на "Листвяжной" внедрена автоматическая система оперативного диспетчерского контроля и управления "Гранч", позволяющая в режиме реального времени контролировать местоположение шахтеров.
Производственная мощность шахты "Листвяжная" составляет 5,2 миллиона тонн угля в год.
Она работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в городе Белове – одной из самых мощных в России по переработке энергетического угля.
По сообщению газеты "Коммерсант" со ссылкой на "Картотека.ру", выручка шахты "Листвяжная" в 2020 году составила 9,4 миллиарда рублей, чистая прибыль – 836,7 миллиона рублей. На шахте работает более 1,7 тысячи человек. Директор с февраля 2019 года – Сергей Махраков.
В 1981 и 2004 годах на шахте произошли две крупные аварии. В первой из-за взрыва метана погибли пять человек, причиной стало короткое замыкание. В 2004 году при взрыве смеси метана погибли 13 человек. Следствие установило, что в шахте были нарушены правила проветривания. В 2006 году суд приговорил к условным срокам девять инженерно-технических работников шахты.
25 ноября 2021 года около 08:30 (04:30 мск) на "Листвяжная" произошло задымление.
В тот момент под землей находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность. Оставшиеся, предположительно, заблокированы в двух дальних штреках, связи с ними нет. В результате аварии погибли 11 человек. За медицинской помощью обратились 60 человек.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников