https://ria.ru/20211125/bezopasnost-1760693116.html

На шахтах в Кузбассе проверят исполнение законов об охране труда

На шахтах в Кузбассе проверят исполнение законов об охране труда - РИА Новости, 25.11.2021

На шахтах в Кузбассе проверят исполнение законов об охране труда

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить соблюдение законодательства об охране труда и безопасности на всех шахтах в Кузбассе после ЧП на "Листвяжной", -... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:06

2021-11-25T13:06

2021-11-25T13:10

россия

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

игорь краснов

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить соблюдение законодательства об охране труда и безопасности на всех шахтах в Кузбассе после ЧП на "Листвяжной", - сообщает пресс-служба ведомства."Игорь Краснов поручил организовать проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на всех шахтах в регионе с привлечением сил Ростехнадзора и МЧС", - говорится в сообщении.В четверг около 4.30 мск произошло задымление на этой шахте в Кемеровской области, работники предприятия выводятся на поверхность. В шахте находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 пострадали.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в городе Белове – одной из самых мощных в России по переработке энергетического угля.

https://ria.ru/20211125/shakhta-1760689683.html

россия

кемеровская область

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россия, происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), игорь краснов, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе