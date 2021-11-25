https://ria.ru/20211125/bezopasnost-1760693116.html
На шахтах в Кузбассе проверят исполнение законов об охране труда
На шахтах в Кузбассе проверят исполнение законов об охране труда - РИА Новости, 25.11.2021
На шахтах в Кузбассе проверят исполнение законов об охране труда
Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить соблюдение законодательства об охране труда и безопасности на всех шахтах в Кузбассе после ЧП на "Листвяжной", -... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:06
2021-11-25T13:06
2021-11-25T13:10
россия
происшествия
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
игорь краснов
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить соблюдение законодательства об охране труда и безопасности на всех шахтах в Кузбассе после ЧП на "Листвяжной", - сообщает пресс-служба ведомства."Игорь Краснов поручил организовать проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на всех шахтах в регионе с привлечением сил Ростехнадзора и МЧС", - говорится в сообщении.В четверг около 4.30 мск произошло задымление на этой шахте в Кемеровской области, работники предприятия выводятся на поверхность. В шахте находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 пострадали.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в городе Белове – одной из самых мощных в России по переработке энергетического угля.
https://ria.ru/20211125/shakhta-1760689683.html
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россия, происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), игорь краснов, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
13:06 25.11.2021 (обновлено: 13:10 25.11.2021)
На шахтах в Кузбассе проверят исполнение законов об охране труда
Генпрокуратура поручила проверить исполнение законов об охране труда на шахтах в Кузбассе