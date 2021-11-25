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При аварии на шахте в Кузбассе погибли 11 человек

При аварии на шахте в Кузбассе погибли 11 человек - РИА Новости, 25.11.2021

При аварии на шахте в Кузбассе погибли 11 человек

ЧП на предприятии "Листвяжная" унесло жизни 11 горняков, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:25

2021-11-25T12:25

2021-11-25T13:38

происшествия

кемеровская область

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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НОВОСИБИРСК, 25 ноя — РИА Новости. ЧП на предприятии "Листвяжная" унесло жизни 11 горняков, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев."Только что стало известно еще об одном погибшем. Число жертв возросло до 11", — написал он в своем Telegram-канале.Задымление на шахте в Белово произошло около 08:30 (04:30 мск). В тот момент под землей находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность.Оставшиеся, предположительно, заблокированы в двух дальних штреках, связи с ними нет.На месте работают 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.Шахта принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших. Соболезнования родственникам выразил Владимир Путин. Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.

https://ria.ru/20211125/shakhty-1760652143.html

кемеровская область

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LIVE: Шахта "Листвяжная" в Кемеровской области, где произошла авария LIVE: Шахта "Листвяжная" в Кемеровской области, где произошла авария 2021-11-25T12:25 true PT16M18S

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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе