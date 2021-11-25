https://ria.ru/20211125/kuzbass-1760709774.html

Число пострадавших на кузбасской шахте возросло до 60

Число пострадавших на кузбасской шахте возросло до 60 - РИА Новости, 25.11.2021

Число пострадавших на кузбасской шахте возросло до 60

Количество обратившихся в больницы пострадавших при ЧП с задымлением на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области увеличилось до 60 человек, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:11

2021-11-25T14:11

2021-11-25T14:32

происшествия

кемеровская область

сергей цивилев

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. Количество обратившихся в больницы пострадавших при ЧП с задымлением на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области увеличилось до 60 человек, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.Как сообщалось, 25 ноября около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия выводятся на поверхность. По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. Более 40 человек пострадали. Сообщалось об одиннадцати погибших."На поверхность вывели 239 человек. В шахте остаются 46 человек, по состоянию на 18.00 (14.00 мск) 11 человек погибли. В больницы обратились 60 пострадавших, 11 человек получают лечение амбулаторно, госпитализировано 38 человек", - сообщил глава региона.Он отметил, что в настоящее время поисково-спасательная операция на шахте "Листвяжная" приостановлена в связи с тем, что на месте выработок высока вероятность взрыва газа: концентрация метана превышает 6%, оксида углерода - более 0,25%."Работы возобновятся, как только концентрация газа снизится до безопасного уровня", - добавил Цивилев.

https://ria.ru/20211125/shakhty-1760652143.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе