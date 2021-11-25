https://ria.ru/20211125/shakhtery-1760730311.html
Вучич выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Кузбассе
Вучич выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 25.11.2021
Вучич выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Кузбассе
Президент Сербии Александр Вучич выразил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования в связи с жертвами и пострадавшими в результате ЧП на шахте... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:42
2021-11-25T15:42
2021-11-25T15:42
происшествия
кемеровская область
александр вучич
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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СОЧИ, 25 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич выразил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования в связи с жертвами и пострадавшими в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.Как сообщалось, 25 ноября около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия выводятся на поверхность. По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. Более 40 человек пострадали. Одиннадцать человек погибли.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кемеровская область, александр вучич, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
Вучич выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Кузбассе
Президент Сербии Вучич выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Кузбассе
СОЧИ, 25 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич выразил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования в связи с жертвами и пострадавшими в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.
"Хотел бы выразить соболезнования вам из-за трагедии в Кузбассе и соболезнования вам и семья погибших. Всего доброго желаю вам, России", - сказал Вучич перед началом переговоров с Путиным.
Как сообщалось, 25 ноября около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия выводятся на поверхность. По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. Более 40 человек пострадали. Одиннадцать человек погибли.
Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.