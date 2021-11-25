https://ria.ru/20211125/shakhtery-1760730311.html

Вучич выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Кузбассе

Вучич выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 25.11.2021

Вучич выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Кузбассе

Президент Сербии Александр Вучич выразил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования в связи с жертвами и пострадавшими в результате ЧП на шахте... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T15:42

2021-11-25T15:42

2021-11-25T15:42

происшествия

кемеровская область

александр вучич

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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СОЧИ, 25 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич выразил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования в связи с жертвами и пострадавшими в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.Как сообщалось, 25 ноября около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия выводятся на поверхность. По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. Более 40 человек пострадали. Одиннадцать человек погибли.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.

https://ria.ru/20211125/shakhtery-1760680246.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, александр вучич, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе