https://ria.ru/20211125/kitay-1760682150.html

В Китае отметили усиление военного сотрудничества с Россией

В Китае отметили усиление военного сотрудничества с Россией - РИА Новости, 25.11.2021

В Китае отметили усиление военного сотрудничества с Россией

В последние годы сотрудничество между вооруженными силами России и Китая вышло на качественно новый уровень, заявил официальный представитель министерства... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:25

2021-11-25T12:25

2021-11-25T12:25

китай

сергей шойгу

владимир путин

си цзиньпин

у цянь

минобороны кнр

россия

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ПЕКИН, 25 ноя - РИА Новости. В последние годы сотрудничество между вооруженными силами России и Китая вышло на качественно новый уровень, заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь."В последние годы под стратегическим руководством президента Си Цзиньпина и президента (РФ Владимира) Путина отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху между Китаем и Россией продолжали развиваться, обмены и сотрудничество между вооруженными силами двух стран в различных областях стали более глубокими, стратегическая коммуникация вышла на новый уровень, был осуществлен прорыв в практическом сотрудничестве" - сказал У Цянь на брифинге в четверг.По его словам, большой прогресс был достигнут в области совместных учений, а также в вопросе стратегической коммуникации между военными двух стран.У Цянь подчеркнул, что вооруженные силы Китая выступают за усиление стратегического сотрудничества с вооруженными силами России и углубление обменов с целью "принести еще больше пользы народам двум странам и играть еще большую роль в поддержании мира и стабильности во всем мире".Во вторник министры обороны России и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ провели рабочую встречу в формате видеоконференции. Главной темой переговоров стало подведение итогов состоявшихся в текущем году совместных морского и воздушного патрулирований в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Главы ведомств договорились наращивать взаимодействие между вооруженными силами двух стран по линии стратегических военных учений и совместных патрулирований, а также утвердили дорожную карту развития сотрудничества в военной области между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой (2021-2025).

https://ria.ru/20211123/minoborony-1760396447.html

китай

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китай, сергей шойгу, владимир путин, си цзиньпин, у цянь, минобороны кнр, россия