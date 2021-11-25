В Китае отметили усиление военного сотрудничества с Россией
Минобороны Китая: военное сотрудничество с Россией вышло на новый уровень
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
ПЕКИН, 25 ноя - РИА Новости. В последние годы сотрудничество между вооруженными силами России и Китая вышло на качественно новый уровень, заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
"В последние годы под стратегическим руководством президента Си Цзиньпина и президента (РФ Владимира) Путина отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху между Китаем и Россией продолжали развиваться, обмены и сотрудничество между вооруженными силами двух стран в различных областях стали более глубокими, стратегическая коммуникация вышла на новый уровень, был осуществлен прорыв в практическом сотрудничестве" - сказал У Цянь на брифинге в четверг.
По его словам, большой прогресс был достигнут в области совместных учений, а также в вопросе стратегической коммуникации между военными двух стран.
У Цянь подчеркнул, что вооруженные силы Китая выступают за усиление стратегического сотрудничества с вооруженными силами России и углубление обменов с целью "принести еще больше пользы народам двум странам и играть еще большую роль в поддержании мира и стабильности во всем мире".
Во вторник министры обороны России и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ провели рабочую встречу в формате видеоконференции. Главной темой переговоров стало подведение итогов состоявшихся в текущем году совместных морского и воздушного патрулирований в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Главы ведомств договорились наращивать взаимодействие между вооруженными силами двух стран по линии стратегических военных учений и совместных патрулирований, а также утвердили дорожную карту развития сотрудничества в военной области между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой (2021-2025).