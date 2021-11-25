17:43 25.11.2021 (обновлено: 18:26 25.11.2021)
Россия и Сербия достигли договоренности о цене за газ
Россия и Сербия достигли договоренности о цене за газ по 270 долларов за тысячу кубометров
БЕЛГРАД, 25 ноя — РИА Новости. Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич договорились о цене на газ, сообщил глава балканской республики по итогам переговоров, которые прошли в Сочи.
"Сербия на следующие шесть месяцев получит газ по 270 долларов за тысячу кубических метров", — заявил он, добавив, что это очень хорошая цена.
Именно на таких условиях Сербия получает сырье из России по действующему контракту, который истекает в конце года.
Кроме того, по словам Вучича, стороны достигли понимания об увеличении объемов и гибкости условий договора из-за неравномерного потребления. Так, до конца февраля страна потребляет по 13 миллионов кубометров в сутки, а в мае-июне — четыре-пять миллионов.
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Как отметил Путин перед началом встречи, он знает, что коллегу беспокоит скорое окончание договора, и выразил надежду на достижение соглашения.
Сейчас Россия — фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала более двух миллиардов кубометров сырья по трубе через Украину и Венгрию. Кроме того, 1 января состоялся официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из "Турецкого потока". На первом этапе предусмотрены поставки четырех миллиардов кубов в год, что полностью покрывает потребности страны.
Как заявлял Вучич накануне визита, если бы не сотрудничество с Москвой, Белграду пришлось бы платить за газ по 800-900 евро, но такую цену Сербия не вынесет экономически.