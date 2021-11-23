Президент Сербии оценил выгоду от сотрудничества с Россией по газу
Вучич: если бы не сотрудничество с Россией, Сербия платила бы 800-900 евро за газ
© REUTERS / Hannah McKay/PoolПрезидент Сербии Александр Вучич на конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сербии, если бы не сотрудничество с Россией, пришлось бы платить 800-900 евро за газ, страна не смогла бы вынести этого экономически, заявил сербский президент Александр Вучич.
Вучич 24 ноября планирует поездку в Москву, а 25 ноября он ожидает встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
"Если бы у нас не было газопровода, если бы мы не сотрудничали с Российской Федерацией, тогда у нас не было бы газа, я бы сейчас платил 800-900 евро за газ. Сербия это не может выдержать экономически", - сказал Вучич в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".
По его словам, политика дружбы с Россией дала свои результаты. "Вы видели, как Белград изменился за то время, что вас не было. Вы видели это в здании аэропорта, сколько всего строится в городе, сколько мы работаем. Если все это принять во внимание, это означает, что наша политика дала свои результаты", - отметил сербский президент.
Он заверил, что Сербия не намерена вступать в НАТО и любые другие военные союзы, сохраняя нейтралитет. "Я говорю о будущем, что ни в один военный союз ни завтра, ни послезавтра, никогда в будущем Сербия не вступит. Мы укрепляем нашу законодательную базу и военную, чтобы мы были военно-нейтральной страной, и это долгосрочное определение республики Сербия", - подчеркнул Вучич.
Сербский лидер добавил, что за последние 7 лет в стране было сделано больше, чем за предыдущие 70, экономика страны развивается, в том числе благодаря сотрудничеству с Россией и Китаем.
"Сколько дорог мы построили, железных дорог вместе с "РЖД", сколько всего мы сделали в стране. Мы построили за последние 7 лет больше больниц, чем за предыдущие 70, и всё нам удалось сделать. За последние 2 года, 2020-2021, если вы их вместе будете рассматривать, у нас... по показателям этих двух лет с коронавирусом - у нас самые высокие показатели экономического роста в стране, около 6,7%... Нам все это удалось сделать, поскольку у нас есть дружественные отношения с Россией и с Китаем", - добавил он.
Сейчас Россия является фактически единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января. Как сообщили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.