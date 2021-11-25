Эстония передала России останки трех солдат Красной армии
Эстонская сторона передала России останки трех солдат Красной армии
Останки красноармейцев были обнаружены в разное время поисковиками клуба Kamerad в 10 километрах от Нарвы в окрестностях деревни Аувере. Личности погибших солдат поисковики выяснили по найденным там же наградам.
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"В ходе состоявшейся 25 ноября на Петровской площади города Нарва церемонии поисковики передали Генеральному консульству России останки воинов Красной Армии: лейтенанта Шабалина Афанасия Александровича, сержанта Бакинова Фёдора Александровича и рядового Лаврушкина Николая Алексеевича, погибших в 1944 году в боях с фашистами на Нарвском плацдарме", - говорится в сообщении.
Сразу по окончании церемонии автомобиль генконсульства, в котором находились останки красноармейцев, пересек российско-эстонскую госграницу и направился в Санкт-Петербург.
Во второй половине дня на Южном воинском кладбище города на Неве при активном участии администрации Кировского района Санкт-Петербурга состоялась торжественно-траурная церемония, в ходе которой были захоронены с воинскими почестями останки Афанасия Шабалина и Николая Лаврушкина, поскольку кропотливые поиски их родственников не увенчались успехом, отмечает Генконсульство РФ.
Останки Фёдора Бакинова там же были переданы с целью последующего захоронения представителю Курганской области, откуда он в 1942 году ушёл на фронт и где в настоящее время на его малой родине в поселке Лебяжье проживают родственники.
Генконсульство выразило признательность эстонскому поисково-краеведческому клубу Kamerad и Эстонскому военному музею, благодаря которым останки ещё трёх воинов Красной Армии обретут покой на родной земле, а также администрации Кировского района Санкт-Петербурга за организацию церемонии, направленной на увековечение памяти воинов, отдавших свои жизни во имя спасения Отечества.