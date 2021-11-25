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Эстония передала России останки трех солдат Красной армии
Эстония передала России останки трех солдат Красной армии - РИА Новости, 25.11.2021
Эстония передала России останки трех солдат Красной армии
Останки трех бойцов Красной армии, погибших в Эстонии в годы Второй мировой войны, были переданы в четверг России для дальнейшего захоронения на родине,... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T23:23
2021-11-25T23:23
в мире
эстония
великая отечественная война (1941-1945)
без срока давности
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 ноя - РИА Новости. Останки трех бойцов Красной армии, погибших в Эстонии в годы Второй мировой войны, были переданы в четверг России для дальнейшего захоронения на родине, сообщила пресс-служба Генерального консульства РФ в Нарве.Останки красноармейцев были обнаружены в разное время поисковиками клуба Kamerad в 10 километрах от Нарвы в окрестностях деревни Аувере. Личности погибших солдат поисковики выяснили по найденным там же наградам."В ходе состоявшейся 25 ноября на Петровской площади города Нарва церемонии поисковики передали Генеральному консульству России останки воинов Красной Армии: лейтенанта Шабалина Афанасия Александровича, сержанта Бакинова Фёдора Александровича и рядового Лаврушкина Николая Алексеевича, погибших в 1944 году в боях с фашистами на Нарвском плацдарме", - говорится в сообщении.Сразу по окончании церемонии автомобиль генконсульства, в котором находились останки красноармейцев, пересек российско-эстонскую госграницу и направился в Санкт-Петербург.Во второй половине дня на Южном воинском кладбище города на Неве при активном участии администрации Кировского района Санкт-Петербурга состоялась торжественно-траурная церемония, в ходе которой были захоронены с воинскими почестями останки Афанасия Шабалина и Николая Лаврушкина, поскольку кропотливые поиски их родственников не увенчались успехом, отмечает Генконсульство РФ.Останки Фёдора Бакинова там же были переданы с целью последующего захоронения представителю Курганской области, откуда он в 1942 году ушёл на фронт и где в настоящее время на его малой родине в поселке Лебяжье проживают родственники.Генконсульство выразило признательность эстонскому поисково-краеведческому клубу Kamerad и Эстонскому военному музею, благодаря которым останки ещё трёх воинов Красной Армии обретут покой на родной земле, а также администрации Кировского района Санкт-Петербурга за организацию церемонии, направленной на увековечение памяти воинов, отдавших свои жизни во имя спасения Отечества.
https://ria.ru/20190417/1552758627.html
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в мире, эстония, великая отечественная война (1941-1945), без срока давности, россия
23:23 25.11.2021
 
Эстония передала России останки трех солдат Красной армии

Эстонская сторона передала России останки трех солдат Красной армии

© Фото : страница посольства России в Эстонии в FacebookЗдание посольства РФ в Эстонии
Здание посольства РФ в Эстонии - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Фото : страница посольства России в Эстонии в Facebook
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 25 ноя - РИА Новости. Останки трех бойцов Красной армии, погибших в Эстонии в годы Второй мировой войны, были переданы в четверг России для дальнейшего захоронения на родине, сообщила пресс-служба Генерального консульства РФ в Нарве.
Останки красноармейцев были обнаружены в разное время поисковиками клуба Kamerad в 10 километрах от Нарвы в окрестностях деревни Аувере. Личности погибших солдат поисковики выяснили по найденным там же наградам.
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"В ходе состоявшейся 25 ноября на Петровской площади города Нарва церемонии поисковики передали Генеральному консульству России останки воинов Красной Армии: лейтенанта Шабалина Афанасия Александровича, сержанта Бакинова Фёдора Александровича и рядового Лаврушкина Николая Алексеевича, погибших в 1944 году в боях с фашистами на Нарвском плацдарме", - говорится в сообщении.
Сразу по окончании церемонии автомобиль генконсульства, в котором находились останки красноармейцев, пересек российско-эстонскую госграницу и направился в Санкт-Петербург.
Во второй половине дня на Южном воинском кладбище города на Неве при активном участии администрации Кировского района Санкт-Петербурга состоялась торжественно-траурная церемония, в ходе которой были захоронены с воинскими почестями останки Афанасия Шабалина и Николая Лаврушкина, поскольку кропотливые поиски их родственников не увенчались успехом, отмечает Генконсульство РФ.
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Останки Фёдора Бакинова там же были переданы с целью последующего захоронения представителю Курганской области, откуда он в 1942 году ушёл на фронт и где в настоящее время на его малой родине в поселке Лебяжье проживают родственники.
Генконсульство выразило признательность эстонскому поисково-краеведческому клубу Kamerad и Эстонскому военному музею, благодаря которым останки ещё трёх воинов Красной Армии обретут покой на родной земле, а также администрации Кировского района Санкт-Петербурга за организацию церемонии, направленной на увековечение памяти воинов, отдавших свои жизни во имя спасения Отечества.
 
В миреЭстонияВеликая Отечественная война (1941-1945)Без срока давностиРоссия
 
 
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