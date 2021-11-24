Рис и спирт не помогут: как спасти упавший в воду телефон
© AP Photo / Wong Maye-EДемонстрация возможностей телефона под водой
© AP Photo / Wong Maye-E
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Одна из самых распространенных проблем, с которой обращаются в сервисные центры по ремонту техники, — это спасение “утонувших” смартфонов. Что делать, если сенсорный телефон упал в воду и не включается или работает со сбоями, — в материале РИА Новости.
Что делать, если телефон упал в воду
Когда смартфон падает в лужу или попадает в другую жидкость, то вода просачивается внутрь устройства и контактирует с внутренними компонентами. В этом случае рекомендуется сразу обратиться в сервисный центр, но если такой возможности нет, можно попытаться решить проблему самостоятельно.
Первые действия
Если смартфон сильно намок или упал в жидкость, первым делом следует выключить телефон, если он реагирует на нажатия, и вытащить батарею. При падении смартфона в соленую воду следует промыть его в пресной воде.
Аккумулятор не вставляют как минимум сутки, а лучше до тех пор, пока специалист не разберет технику и не убедится, что контакты в порядке.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина у фонтана в Парке искусств Музеон в Москве в жаркую погоду
Женщина у фонтана в Парке искусств Музеон в Москве в жаркую погоду
Правила безопасности
Не стоит беспорядочно нажимать на экран смартфона и проверять его работоспособность. Нужно оставить смартфон для сушки, а при первой возможности обратиться в сервисный центр. Если в телефон попало много воды, то его переворачивают вниз отверстиями, из которых вытечет жидкость.
Правила безопасности:
- 1Выключить устройство и не использовать его.
- 2Не трясти телефон и положить его на ровную поверхность.
- 3Не подсоединять к источникам зарядки.
- 4Не разбирать самостоятельно.
Не надо подключать намокший девайс к сети или ПК. Первое чревато ударом тока и замыканием. Второе - тем, что может испортиться не только телефон, но и компьютер.
Как убрать влагу из телефона
Контакт с влагой вызывает короткое замыкание, а в дальнейшем приводит к коррозии, выходу из строя важных блоков и отдельных компонентов устройства.
Самое главное — быстрая реакция. Чем скорее удастся извлечь и просушить девайс, тем больше шансов его реанимировать. Даже если модель смартфона с высоким уровнем защиты от влаги, есть максимум 30 минут, чтобы его спасти. Если к телефону был подсоединен кабель, то нужно отключить от источника питания, только потом брать смартфон в руки.
Добавим, что в сервисных центрах не дают гарантию на бесперебойную работу утопленного телефона.
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Фен
Сушить телефон феном не советуют даже холодной струей воздуха. Горячая струя может и вовсе расплавить внутренние контакты. Из фена воздух выдувается в девайс, поэтому капельки воды оседают на внутренних деталях, а не испаряются.
Пылесос
Эта техника гораздо эффективнее фена. Пылесос воздух всасывает, поэтому жидкость хорошо испарится из телефона. Чтобы не повредить детали, лучше использовать узкую насадку и постепенно подносить ее ко всем отверстиям устройства. После процедуры необходимо положить смартфон в сухое место.
Теплое помещение или солнце
После тщательной обработки телефона пылесосом девайс оставляют сохнуть на 3-7 дней.
Специалисты категорически не рекомендуют сушить телефон на солнце, так как конденсат останется внутри микросхем.
Силикагель или рис
Рис и силикагель абсорбирует жидкость при прямом контакте. В смартфон же вода попала внутрь, поэтому она никак не впитается в крупинки или шарики силиконового влагопоглотителя.
Тем не менее, таким образом можно просушить аккумулятор, если он вынимается из телефона. Однако внутренние контакты все равно останутся поврежденными.
Спирт
Есть мнение, что намоченный смартфон можно спасти, если оставить в стакане со спиртом на 20-30 минут. Якобы алкоголь вытягивает влагу. Однако воспользовавшиеся таким способом владельцы девайсов отмечают, что через некоторое время экран сильно портится, на нем появляются разноцветные пятна. Эксперт вообще не рекомендует подобное купание. Максимум - спиртное можно использовать, чтобы протереть гаджет.
Роман Тишков, специалист по телефонам, планшетам и ноутбукам сервиса DROIDos, объясняет: "Устройству вредит не влага, а электролиз, который возникает только в том случае, если электроника в этот момент запитана. Спирт, конечно, не проводит электричество. Но моют обычно в водке. Нужно иметь в виду, что водка не меньше, чем вода, изгадит слои подсветки, если у вас IPS-матрица".
Что нельзя делать
Ни в коем случае упавший в воду телефон не следует пытаться разобрать на части, чтобы протереть и снова собрать. Такие действия испортят его окончательно. Не следует вскрывать корпус, лучше сразу отнести мастеру. Особенно если гарантия еще не закончилась.
Женщина со смартфоном
Разбор на мелкие части
Только специалисты в сервисном центре могут разобрать телефон, не повредив его элементы. Делать это в домашних условиях категорически не рекомендуется, за исключением, если у владельца уже имеется подобный опыт.
Для свободного выхода влаги нужно снять чехлы, защитные пленки, заглушки, карты памяти и сим-карты. Далее необходимо протереть телефон сухой салфеткой или тряпкой так, чтобы на устройстве не осталось ворсинок.
Заморозка смартфона
Если прибегнуть к такому способу, то после того как девайс вынут из морозильной камеры, образовавшийся в нем лед растает, и внутренние элементы снова намокнут.
Включение в течение первых суток
Обычно влага высыхает в течение нескольких суток. Многие пытаются включить телефон уже через несколько часов. Делать это не рекомендуется, так как для тщательной просушки и испарения влаги требуется не менее суток.
“Современные телефоны водостойкие, и если вы его вытащили быстро, возможно, он будет невредим. Но на всякий случай какое-то время не используйте его и включите минимум через день”, рассказала директор по стратегическим коммуникациям АНО “Цифровые платформы” Александра Гаврилова.
Продажа и ремонт телефонов в торговом комплексе
Что делать, если телефон не включается
Современный девайс отключится сам при погружении в воду потому, что в него встроен регулирующий уровень влажности датчик. Он размыкает электрические цепи во избежание короткого замыкания. Принудительный старт может вывести устройство из строя.
Если телефон кнопочный, нажатия на клавиши способствуют проникновению жидкости в корпус. Капли влаги застревают между кнопками. Любое давление проталкивает их внутрь.
Возможные проблемы после просушки
Попавшая в девайс жидкость окажет негативное влияние на его дальнейшую работу.
Сенсор не работает. Причиной стало окисление контактов между шлейфом и сенсором. Если просушка не помогла, лучше обратиться к мастеру. В самом крайнем случае можно попытаться поменять сенсор своими силами.
Инструкция по замене сенсора на новый модуль в домашних условиях:
- —Поверхность, на которой планируется разбирать телефон, очищают от пыли и мелкого мусора. Нужно приготовить коробочку, куда потом складывают болтики, чтобы они не растерялись.
- —Снимают переднюю и заднюю панели, болты в аккумуляторном отсеке отвинчивают.
- —Откручивают два шурупа из верхней части аппарата, разъем экрана отключают и отсоединяют шлейф от микросхем.
- —Отделяют плату от экрана. С помощью стирательной резинки зачищают контакты шлейфа до блеска.
- —Между сенсором и шлейфом проверяют контакты, подложив ластик между ними. Если реакция есть, значит, контакт исправен.
- —Старый модуль меняют на новый.
- —Все действия повторяют в обратном порядке, за исключением проверки контакта.
Не работает динамик. Жидкость легко заливается в эту часть телефона. В результате динамик хрипит или перестает работать. Обычно просушка в домашнем режиме помогает, в противном случае придется обратиться в сервисный центр.
Постоянно зависает и перезагружается. Вероятно, работа модуля памяти нарушилась. Можно попробовать просушить еще раз. Если проблемы остались, то без помощи специалиста не обойтись.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудник в сервисной зоне магазина во время ремонта смартфона
Сотрудник в сервисной зоне магазина во время ремонта смартфона
Телефон работал, а потом перестал
Если смартфон не заряжается и не включается, значит, металл контактов окислился. Материнская плата и модули в этом случае перестают работать. В сервисном центре специалисты разберут и почистят детали от солей. Иногда приходится менять материнскую плату, но ее стоимость соизмерима со стоимостью нового телефона.
Если девайс упал в воду, стоит придерживаться простых правил:
- —как можно скорее вытащить и выключить;
- —протереть сухой салфеткой или тряпкой;
- —вынуть аккумулятор по возможности;
- —просушить в сухом помещении;
- —включить только спустя 2-3 дня.