https://ria.ru/20211207/telefon-1762614128.html
Не только маркировка: как отличить нелегальный телефон - советы эксперта
Серые телефоны: отличия легальных и нелегальных, какой выбрать
Не только маркировка: как отличить нелегальный телефон - советы эксперта
Если одинаковые модели смартфонов у разных продавцов значительно отличаются по цене, скорее всего, один из телефонов "серый" - ввезенный в страну в обход... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T18:48
2021-12-07T18:48
2021-12-07T19:00
технологии
гаджеты
телефон
россия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Если одинаковые модели смартфонов у разных продавцов значительно отличаются по цене, скорее всего, один из телефонов "серый" - ввезенный в страну в обход таможни. Стоит ли покупать такие гаджеты, как проверить легальность, что означают маркировки Ростест и Евротест — в материале РИА Новости.Сертификация мобильных устройствЛюбой товар, который ввозится в Россию из-за границы, подвергается таможенной проверке и сертифицируется на соответствие требованиям законодательства страны.Единого центра сертификации в нашей стране нет, их множество. Есть аттестованные органы по сертификации, выдающие соответствующие документы, и лаборатории, проводящие испытания.Легальный ("белый") телефон — это мобильное устройство, которое законно ввезли в страну потребителя со всеми документами и сертификатами соответствия нормам безопасности и эксплуатации. Поставщик при транспортировке мобильных устройств через границу обязан заплатить налог за импорт товара — таможенную пошлину.Если телефоны завезли в страну незаконно, обойдя таможню, то их считают нелегальными ("серыми") устройствами — они не имеют сертификатов соответствия и за них не уплачивали налог.Оба вида устройств, как "белые", так и "серые", являются оригинальными, а не поддельными. Они не имеют визуальных различий и, вполне возможно, собраны на одном заводе. Но на первых могут присутствовать маркировки Ростеста, а на вторых - Евротеста. Их наносятся на коробку (упаковку) и на само устройство. Что они означают и зачем нужны?РостестРоссийский центр сертификации (Ростест) — одна из служб проверки ввозимых в страну товаров на соответствие требованиям, нормам и регламентам, действующим на территории РФ.Центр проводит проверку не всей партии товара, а выборочно по техническим характеристикам нескольких устройств каждой модели и документации к ним.Для чего получают сертификат:Часто на коробке телефонов можно увидеть маркировку "EAC", что означает знак Евразийского соответствия и сертификации таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызская республика). Такая маркировка тоже относится к "белым" телефонам.По словам руководителя компании "ЕАС Портал" Виталины Ефремовой, маркировку наносит сам клиент, который обращается за сертификацией. При этом он может самостоятельно составить текст этикетки в соответствии с требованиями к ней или заказать эту услугу в центре по сертификации.ЕвротестЕвротест — это разговорный термин, обозначающий "серые" нелегальные мобильные устройства, сертификат которых соответствует требованиям законодательства европейских стран, но не соответствует требованиям России.Производители мобильных телефонов выпускают устройства для разных стран в соответствии с их нормами пользования. Маркировка СЕ ставится на устройствах, предназначенных для европейских граждан. Их характерным отличием является: вилка зарядного устройства, европейская прошивка, настройка частот телефона, привязка к определенным операторам сотовой связи и др.Тогда почему в России пользуются популярностью "серые" телефоны и как они появляются в продаже в нашей стране?Как появляются "серые" телефоныНелегальные телефоны чаще всего ввозят в Россию из Европы или Америки под предлогом личного пользования, а затем перепродают. Таким образом, устройства не проходят таможенный контроль, не получают сертификаты соответствия, и за них не уплачивают налоги, что значительно уменьшает их стоимость. Цена серого телефона может быть на 10–20 % ниже рыночной, что привлекает покупателей и провоцирует дилеров заниматься контрабандой. Так перед запуском новых версий смартфонов многие отправляются в Европу за выгодной покупкой гаджетов как для себя, так и для продажи.В чем преимущества и недостатки серых телефонов:Ответственность за использование "серого" телефона физические лица по российскому законодательству не несут. Покупать и пользоваться такими устройствами можно.Как отличить "серый" телефон от сертифицированногоПроще всего отличить нелегальный телефон от легального по маркировке. Если на коробке и устройстве стоит знак Ростеста (РСТ) или ЕАС — то телефон легально ввезен в страну и проверен на соответствие.Есть еще ряд отличий, по которым можно определить, какой телефон предлагает продавец:Какой стоит выбратьКакой телефон выбрать — решать покупателю. Тем, кто хорошо разбирается в устройствах, знает их функционал и легко может при необходимости самостоятельно перепрошить или обновить операционную версию — можно рассмотреть вариант покупки "серого" телефона по заниженной цене. Для удобного и безопасного пользования мобильным устройством, которое не создаст сложностей в эксплуатации, рекомендованы телефоны с сертификатами соответствия.
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технологии, гаджеты, телефон, россия
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Если одинаковые модели смартфонов
у разных продавцов значительно отличаются по цене, скорее всего, один из телефонов
"серый" - ввезенный в страну в обход таможни. Стоит ли покупать такие гаджеты,
как проверить легальность, что означают маркировки Ростест и Евротест — в материале РИА Новости.
Сертификация мобильных устройств
Любой товар, который ввозится в Россию из-за границы, подвергается таможенной проверке и сертифицируется на соответствие требованиям законодательства страны.
Единого центра сертификации в нашей стране нет, их множество. Есть аттестованные органы по сертификации, выдающие соответствующие документы, и лаборатории, проводящие испытания.
Легальный ("белый") телефон — это мобильное устройство, которое законно ввезли в страну потребителя со всеми документами и сертификатами соответствия нормам безопасности и эксплуатации. Поставщик при транспортировке мобильных устройств через границу обязан заплатить налог за импорт товара — таможенную пошлину.
Если телефоны завезли в страну незаконно, обойдя таможню, то их считают нелегальными ("серыми") устройствами — они не имеют сертификатов соответствия и за них не уплачивали налог.
Оба вида устройств, как "белые", так и "серые", являются оригинальными, а не поддельными. Они не имеют визуальных различий и, вполне возможно, собраны на одном заводе. Но на первых могут присутствовать маркировки Ростеста, а на вторых - Евротеста. Их наносятся на коробку (упаковку) и на само устройство. Что они означают и зачем нужны?
Ростест
Российский центр сертификации (Ростест) — одна из служб проверки ввозимых в страну товаров на соответствие требованиям, нормам и регламентам, действующим на территории РФ.
Центр проводит проверку не всей партии товара, а выборочно по техническим характеристикам нескольких устройств каждой модели и документации к ним.
Для чего получают сертификат:
1Подтверждение законности ввоза товара на территорию страны.
2Подтверждение безопасности продукции, ее соответствие стандартам, техническим регламентам и ГОСТам.
3Проверка наличия инструкции по эксплуатации устройства и прошивки на русском языке.
4После сертификации мобильное устройство имеет гарантийное обслуживание в официальных сервисных центрах на всей территории страны.
5Проверка мощности электромагнитного поля, которая не должна превышать уровень безопасной нормы.
6В случае если телефон попался бракованный, но с сертификатом соответствия, то его можно заменить на другой этой же модели.
Часто на коробке телефонов можно увидеть маркировку "EAC", что означает знак Евразийского соответствия и сертификации таможенного союза (Россия
, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызская республика). Такая маркировка тоже относится к "белым" телефонам.
По словам руководителя компании "ЕАС Портал" Виталины Ефремовой, маркировку наносит сам клиент, который обращается за сертификацией. При этом он может самостоятельно составить текст этикетки в соответствии с требованиями к ней или заказать эту услугу в центре по сертификации.
"Если импортный товар прошёл сертификацию, то клиент имеет право на нем поставить знак EAC, - продолжает Виталина Ефремова. - Если у клиента продукция отечественная или импортная (уже с нужными обязательными документами), то он может оформить Добровольный сертификат ГОСТ Р и тогда можно будет на товар добавить маркировку знака Добровольной сертификации РСТ".
Евротест
Евротест — это разговорный термин, обозначающий "серые" нелегальные мобильные устройства, сертификат которых соответствует требованиям законодательства европейских стран, но не соответствует требованиям России.
Производители мобильных телефонов выпускают устройства для разных стран в соответствии с их нормами пользования. Маркировка СЕ ставится на устройствах, предназначенных для европейских граждан. Их характерным отличием является: вилка зарядного устройства, европейская прошивка, настройка частот телефона, привязка к определенным операторам сотовой связи и др.
Тогда почему в России пользуются популярностью "серые" телефоны и как они появляются в продаже в нашей стране?
Как появляются "серые" телефоны
Нелегальные телефоны чаще всего ввозят в Россию из Европы или Америки под предлогом личного пользования, а затем перепродают. Таким образом, устройства не проходят таможенный контроль, не получают сертификаты соответствия, и за них не уплачивают налоги, что значительно уменьшает их стоимость.
Цена серого телефона может быть на 10–20 % ниже рыночной, что привлекает покупателей и провоцирует дилеров заниматься контрабандой. Так перед запуском новых версий смартфонов многие отправляются в Европу
за выгодной покупкой гаджетов как для себя, так и для продажи.
В чем преимущества и недостатки серых телефонов:
Преимущества
Недостатки
Низкая цена.
Такие телефоны не обслуживаются в официальных сервисных центрах РФ и не подлежат обмену.
Гарантию может выдать только магазин, где был приобретен телефон.
Одинаковый внешний вид и функционал смартфонов.
Европейская прошивка допускает ошибки в интерфейсе на русском языке.
Вилка зарядного устройства не подходит под российские розетки. Дополнительно нужно будет покупать переходник.
Есть риск того, что телефон не будет ловить сети региональных операторов. Тогда нужно будет дополнительно тратить деньги на перепрошивку.
Может быть ограничение по максимальной громкости музыки в наушниках.
На некоторых устройствах нельзя отключить звук затвора камеры.
Установлено программное обеспечение, которое может занимать много памяти и быть бесполезными для конкретной страны.
Ответственность за использование "серого" телефона физические лица по российскому законодательству не несут. Покупать и пользоваться такими устройствами можно.
Как отличить "серый" телефон от сертифицированного
Проще всего отличить нелегальный телефон от легального по маркировке. Если на коробке и устройстве стоит знак Ростеста (РСТ) или ЕАС — то телефон легально ввезен в страну и проверен на соответствие.
Есть еще ряд отличий, по которым можно определить, какой телефон предлагает продавец:
1Подозрения должна вызвать низкая цена. Даже несмотря на акции официальных представителей, цена "серых" телефонов будет все равно ниже.
2У "белых" телефонов при включении сразу доступен русский язык.
3Качественная русская инструкция от производителя. Если она отсутствует или напечатана на плохой бумаге — устройство либо "серое", либо подделка.
4У сертифицированных товаров есть фирменный гарантийный талон со сроком не менее одного года.
5На коробках легальных телефонов имеется этикетка (маркировка) на русском языке, с указанием данных производителя и импортера.
6На коробках "серых" телефонов могут быть наклейки логотипов зарубежных операторов, у "белых" таких наклеек не должно быть.
Какой стоит выбрать
Какой телефон выбрать — решать покупателю.
Тем, кто хорошо разбирается в устройствах, знает их функционал и легко может при необходимости самостоятельно перепрошить или обновить операционную версию — можно рассмотреть вариант покупки "серого" телефона по заниженной цене.
Для удобного и безопасного пользования мобильным устройством, которое не создаст сложностей в эксплуатации, рекомендованы телефоны с сертификатами соответствия.