https://ria.ru/20211207/telefon-1762614128.html

Не только маркировка: как отличить нелегальный телефон - советы эксперта

Серые телефоны: отличия легальных и нелегальных, какой выбрать

Не только маркировка: как отличить нелегальный телефон - советы эксперта

Если одинаковые модели смартфонов у разных продавцов значительно отличаются по цене, скорее всего, один из телефонов "серый" - ввезенный в страну в обход... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T18:48

2021-12-07T18:48

2021-12-07T19:00

технологии

гаджеты

телефон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762635818_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_f719b1ed3037d48b05808b16362d7def.jpg

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Если одинаковые модели смартфонов у разных продавцов значительно отличаются по цене, скорее всего, один из телефонов "серый" - ввезенный в страну в обход таможни. Стоит ли покупать такие гаджеты, как проверить легальность, что означают маркировки Ростест и Евротест — в материале РИА Новости.Сертификация мобильных устройствЛюбой товар, который ввозится в Россию из-за границы, подвергается таможенной проверке и сертифицируется на соответствие требованиям законодательства страны.Единого центра сертификации в нашей стране нет, их множество. Есть аттестованные органы по сертификации, выдающие соответствующие документы, и лаборатории, проводящие испытания.Легальный ("белый") телефон — это мобильное устройство, которое законно ввезли в страну потребителя со всеми документами и сертификатами соответствия нормам безопасности и эксплуатации. Поставщик при транспортировке мобильных устройств через границу обязан заплатить налог за импорт товара — таможенную пошлину.Если телефоны завезли в страну незаконно, обойдя таможню, то их считают нелегальными ("серыми") устройствами — они не имеют сертификатов соответствия и за них не уплачивали налог.Оба вида устройств, как "белые", так и "серые", являются оригинальными, а не поддельными. Они не имеют визуальных различий и, вполне возможно, собраны на одном заводе. Но на первых могут присутствовать маркировки Ростеста, а на вторых - Евротеста. Их наносятся на коробку (упаковку) и на само устройство. Что они означают и зачем нужны?РостестРоссийский центр сертификации (Ростест) — одна из служб проверки ввозимых в страну товаров на соответствие требованиям, нормам и регламентам, действующим на территории РФ.Центр проводит проверку не всей партии товара, а выборочно по техническим характеристикам нескольких устройств каждой модели и документации к ним.Для чего получают сертификат:Часто на коробке телефонов можно увидеть маркировку "EAC", что означает знак Евразийского соответствия и сертификации таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызская республика). Такая маркировка тоже относится к "белым" телефонам.По словам руководителя компании "ЕАС Портал" Виталины Ефремовой, маркировку наносит сам клиент, который обращается за сертификацией. При этом он может самостоятельно составить текст этикетки в соответствии с требованиями к ней или заказать эту услугу в центре по сертификации.ЕвротестЕвротест — это разговорный термин, обозначающий "серые" нелегальные мобильные устройства, сертификат которых соответствует требованиям законодательства европейских стран, но не соответствует требованиям России.Производители мобильных телефонов выпускают устройства для разных стран в соответствии с их нормами пользования. Маркировка СЕ ставится на устройствах, предназначенных для европейских граждан. Их характерным отличием является: вилка зарядного устройства, европейская прошивка, настройка частот телефона, привязка к определенным операторам сотовой связи и др.Тогда почему в России пользуются популярностью "серые" телефоны и как они появляются в продаже в нашей стране?Как появляются "серые" телефоныНелегальные телефоны чаще всего ввозят в Россию из Европы или Америки под предлогом личного пользования, а затем перепродают. Таким образом, устройства не проходят таможенный контроль, не получают сертификаты соответствия, и за них не уплачивают налоги, что значительно уменьшает их стоимость. Цена серого телефона может быть на 10–20 % ниже рыночной, что привлекает покупателей и провоцирует дилеров заниматься контрабандой. Так перед запуском новых версий смартфонов многие отправляются в Европу за выгодной покупкой гаджетов как для себя, так и для продажи.В чем преимущества и недостатки серых телефонов:Ответственность за использование "серого" телефона физические лица по российскому законодательству не несут. Покупать и пользоваться такими устройствами можно.Как отличить "серый" телефон от сертифицированногоПроще всего отличить нелегальный телефон от легального по маркировке. Если на коробке и устройстве стоит знак Ростеста (РСТ) или ЕАС — то телефон легально ввезен в страну и проверен на соответствие.Есть еще ряд отличий, по которым можно определить, какой телефон предлагает продавец:Какой стоит выбратьКакой телефон выбрать — решать покупателю. Тем, кто хорошо разбирается в устройствах, знает их функционал и легко может при необходимости самостоятельно перепрошить или обновить операционную версию — можно рассмотреть вариант покупки "серого" телефона по заниженной цене. Для удобного и безопасного пользования мобильным устройством, которое не создаст сложностей в эксплуатации, рекомендованы телефоны с сертификатами соответствия.

https://ria.ru/20211124/telefon-1760615183.html

https://ria.ru/20211008/geolokatsiya-1753601772.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210911/smartfon-1749569335.html

https://ria.ru/20210926/nadezhnost-1751673593.html

https://ria.ru/20210924/smartfon-1751543841.html

https://ria.ru/20210915/naushniki-1750164690.html

https://ria.ru/20210831/telefon-1748073395.html

https://ria.ru/20210916/podklyuchenie-1750370479.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, гаджеты, телефон, россия