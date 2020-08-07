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Эксперт рассказала, как спасти упавший в воду смартфон
Большинство современных людей неразлучны со своими смартфонами и берут их с собой практически повсюду - на прогулки в парках, в отпуск к морю. О том, что... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T04:10
россия
ано "цифровые платформы"
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, ано "цифровые платформы", общество

Эксперт рассказала, как спасти упавший в воду смартфон

03:20 07.08.2020 (обновлено: 04:10 07.08.2020)
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© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Большинство современных людей неразлучны со своими смартфонами и берут их с собой практически повсюду - на прогулки в парках, в отпуск к морю. О том, что делать, если устройство упало в воду и не подает признаков жизни, рассказала РИА Новости директор по стратегическим коммуникациям АНО "Цифровые платформы" Александра Гаврилова.
"Есть несколько вариантов, как минимизировать последствия, если ваш телефон утонул. Во-первых, современные телефоны водостойкие и, если вы его быстро вытащили, возможно, он будет невредим. Но на всякий случай какое-то время не используйте его и включите через день", - советует она.
Если телефон не водостойкий и не подает признаков жизни, не стоит пытаться его включить, нажимать кнопки и трясти его. "Это может привести к выходу из строя системной платы или отдельных частей. Некоторые элементы в телефоне заменить невозможно, поэтому так легко остаться без телефона", - пояснила Гаврилова.
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"Не пробуйте его сушить самостоятельно: это может повредить детали. В ближайшей мастерской наверняка смогут разобрать аппарат, проверить и в нужных местах просушить, и все это не очень дорого. Выбрав такой путь вы избежите замены дорогостоящих деталей или покупки нового аппарата", - рекомендовала специалист.

"Ну и главное, если вы потеряли связь, а она вам нужна, SIM-карта восстанавливается быстро и, как правило, бесплатно, а телефон можно одолжить у друзей или коллег на работе. Также временно можно приобрести самый дешевый телефон. Сегодня они могут стоить до тысячи рублей", - добавила она.
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71322126
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РоссияАНО "Цифровые платформы"Общество
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