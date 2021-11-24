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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211124/privivka-1760450941.html
В России начали отлавливать и жестоко наказывать антиваксеров
"Известия": в России могут возбудить уголовные дела на 37 антиваксеров - РИА Новости, 24.11.2021
В России начали отлавливать и жестоко наказывать антиваксеров
Региональные подразделения Росздравнадзора передали в прокуратуру и Следственный комитет информацию о 37 антипрививочниках, которым может грозить уголовная... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T05:47
2021-11-24T10:27
распространение коронавируса
происшествия
общество
республика карелия
санкт-петербург
вологодская область
томская область
ростовская область
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Региональные подразделения Росздравнадзора передали в прокуратуру и Следственный комитет информацию о 37 антипрививочниках, которым может грозить уголовная ответственность, пишут "Известия".Наибольшее количество противников вакцинации нашли в Карелии — 18 человек. Восемь антиваксеров обнаружили в Ростовской области, пять — в Вологодской области, двух — в Смоленской области, и по одному — в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области.В пресс-службе Росздравнадзора пояснили, что антипрививочников удалось установить благодаря мониторингу средств массовой информации, социальных сетей и мессенджеров. Их могут привлечь к ответственности по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса.Ранее Росздравнадзор поручил территориальным органам докладывать в СК и прокуратуру об антипрививочниках.Статья 207.1 УК предусматривает ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, либо о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения. Статья 207.2 УК предполагает ответственность за распространение заведомо ложной общественно значимой информации, которая привела к тяжким последствиям.
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республика карелия
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происшествия, общество, республика карелия, санкт-петербург, вологодская область, томская область, ростовская область, смоленская область, ленинградская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), следственный комитет россии (ск рф), здоровье, россия, коронавирус covid-19
05:47 24.11.2021 (обновлено: 10:27 24.11.2021)
 
"Известия": в России могут возбудить уголовные дела на 37 антиваксеров

"Известия": в СК и прокуратуру передали данные о 37 российских антипрививочниках

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Региональные подразделения Росздравнадзора передали в прокуратуру и Следственный комитет информацию о 37 антипрививочниках, которым может грозить уголовная ответственность, пишут "Известия".
Наибольшее количество противников вакцинации нашли в Карелии — 18 человек. Восемь антиваксеров обнаружили в Ростовской области, пять — в Вологодской области, двух — в Смоленской области, и по одному — в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области.
В пресс-службе Росздравнадзора пояснили, что антипрививочников удалось установить благодаря мониторингу средств массовой информации, социальных сетей и мессенджеров. Их могут привлечь к ответственности по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса.
"Больше всего ведомство интересуют медработники, "активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции", — цитирует ведомство газета.
Ранее Росздравнадзор поручил территориальным органам докладывать в СК и прокуратуру об антипрививочниках.
Статья 207.1 УК предусматривает ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, либо о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения. Статья 207.2 УК предполагает ответственность за распространение заведомо ложной общественно значимой информации, которая привела к тяжким последствиям.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
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