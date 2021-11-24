https://ria.ru/20211124/privivka-1760450941.html

В России начали отлавливать и жестоко наказывать антиваксеров

"Известия": в России могут возбудить уголовные дела на 37 антиваксеров - РИА Новости, 24.11.2021

В России начали отлавливать и жестоко наказывать антиваксеров

Региональные подразделения Росздравнадзора передали в прокуратуру и Следственный комитет информацию о 37 антипрививочниках, которым может грозить уголовная... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T05:47

2021-11-24T05:47

2021-11-24T10:27

распространение коронавируса

происшествия

общество

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ростовская область

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Региональные подразделения Росздравнадзора передали в прокуратуру и Следственный комитет информацию о 37 антипрививочниках, которым может грозить уголовная ответственность, пишут "Известия".Наибольшее количество противников вакцинации нашли в Карелии — 18 человек. Восемь антиваксеров обнаружили в Ростовской области, пять — в Вологодской области, двух — в Смоленской области, и по одному — в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области.В пресс-службе Росздравнадзора пояснили, что антипрививочников удалось установить благодаря мониторингу средств массовой информации, социальных сетей и мессенджеров. Их могут привлечь к ответственности по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса.Ранее Росздравнадзор поручил территориальным органам докладывать в СК и прокуратуру об антипрививочниках.Статья 207.1 УК предусматривает ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, либо о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения. Статья 207.2 УК предполагает ответственность за распространение заведомо ложной общественно значимой информации, которая привела к тяжким последствиям.

https://ria.ru/20211120/diplomy-1759924090.html

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