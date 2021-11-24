https://ria.ru/20211124/pribavka-1760536819.html

В Ульяновской области 42 тысячи работников получат прибавку к зарплате

В Ульяновской области 42 тысячи работников получат прибавку к зарплате - РИА Новости, 24.11.2021

В Ульяновской области 42 тысячи работников получат прибавку к зарплате

В Ульяновской области 42 тысячи работников получат прибавку к заработной плате, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:25

2021-11-24T15:25

2021-11-24T15:25

ульяновская область

инзенский район

ульяновская область

алексей русских

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УЛЬЯНОВСК, 24 ноя – РИА Новости. В Ульяновской области 42 тысячи работников получат прибавку к заработной плате, сообщает пресс-служба регионального правительства.Такую информацию на штабе по комплексному развитию региона предоставил губернатору Алексею Русских и.о. министра экономразвития и промышленности региона Николай Зонтов.За прошедшую неделю в Ульяновской области заключено 150 новых соглашений с работодателями о темпах роста оплаты труда. К процессу повышения заплат подключились димитровградский завод "Автопласт", строительная компания "Строй-Инвест", "Чуфаровский элеватор", "ДРСУ Базарный Сызган", компания "ЭКО-Сервис" Инзенского района, "Транслес" Барышского района, ИП "Безруков В.П" из Базарносызганского района и другие, уточняет пресс-служба.С начала работы комиссий по повышению заработной платы в регионе специалисты провели личные встречи с представителями более двух тысяч предприятий и организаций и заключили 1065 соглашений о темпах роста оплаты труда. "Общее количество работников, охваченных позитивными изменениями, составило 42 тысячи человек, это почти 8% от занятых в экономике региона или 16% от занятых в коммерческом секторе", - разъяснили в региональном министерстве экономического развития и промышленности.На инициативу губернатора повысить зарплаты сотрудникам, в частности, откликнулись такие предприятия, как "Немак Рус", Ульяновский патронный завод, завод "Искра", "Симаз", "Автодом", завод минеральной воды "Волжанка", строительные компании "Строй-Инвест" и "СЗ Железно Ульяновск", большинство типографий и гостиниц столицы региона. К процессу подключились и индивидуальные предприниматели из разных сфер деятельности.Ряд организаций областного центра и муниципалитетов региона уже провели индексацию в рамках соглашений, в их числе – заводы "КТЦ Металлоконструкция", "Призма", "Полесье-ДГ", "Вестас Рус", санаторий "Итиль", кондитерская фабрика "Глобус", строительная компания "Смарт-Инвест", Жадовский лесопромышленный комплекс, Майнское автотранспортное предприятие, предприятие "Инзалес", "Павловкастройремонт"."По росту налоговых отчислений жителей видно, что заработная плата в Ульяновской области за десять месяцев 2021 года в среднем выросла на 13,6% по сравнению с прошлым годом", - отметил Зонтов.

https://ria.ru/20211022/zdravookhranenie-1755832214.html

инзенский район

ульяновская область

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инзенский район, ульяновская область, алексей русских