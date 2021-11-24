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Немцы решили отомстить США за санкции против "Северного потока — 2"
Немцы придумали, как ответить на санкции США против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 25.11.2021
Немцы решили отомстить США за санкции против "Северного потока — 2"
Читателей немецкого журнала Der Spiegel возмутили американские санкции, коснувшиеся газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-24T18:32
2021-11-25T03:16
экономика
в мире
сша
вашингтон (город)
союз 90/зеленые
германия
евросоюз
нед прайс
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Читателей немецкого журнала Der Spiegel возмутили американские санкции, коснувшиеся газопровода "Северный поток — 2".Ранее негативную оценку новым ограничениям дал и депутат фракции "Союз 90/Зеленые" в бундестаге Омид Норипур. Традиционно партия выступала против проекта."Вот и Зеленым пришлось немного заняться реальной политикой", — сыронизировал один из пользователей в комментариях к материалу о санкциях."В ответ нам нужно бойкотировать некоторые американские фирмы. Фирмы, которые уже давно несут нам зло, вредят обществу и травят здоровье людей", — предложил другой читатель. По его мнению, в первую очередь такие меры должны коснуться предприятий общественного питания, а также некоторых соцсетей."Возможно, им ("Зеленым" — Прим.ред.) придется постепенно, шаг за шагом признать, что русский газ нам необходим", — добавили в комментариях."Чем бы ни был "Северный поток — 2", прежде всего он имеет большое значение для нашего энергоснабжения", — напомнил пользователь."Пока мы не сможем покрывать свои потребности в энергии возобновляемыми источниками, нам будет нужен импорт энергоносителей. Россия поставляет нам их уже несколько десятилетий. Ее газ лучше и дешевле", — высказался читатель.Американские санкции вступили в силу накануне. Они коснулись компании Transadria (базируется на Кипре) и судна Marlin под российским флагом, связанных с "Северным потоком — 2". Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжит вводить ограничительные меры против проекта. Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя действия США, подчеркнул, что Запад в очередной раз "применяет санкции по поводу и без".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша
вашингтон (город)
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, в мире, сша, вашингтон (город), союз 90/зеленые , германия, евросоюз, нед прайс, северный поток — 2, россия
18:32 24.11.2021 (обновлено: 03:16 25.11.2021)
 
Немцы придумали, как ответить на санкции США против "Северного потока — 2"

Читатели Der Spiegel: нужно ответить США на санкции против "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСпециалист работает на территории газораспределительного центра
Специалист работает на территории газораспределительного центра - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Читателей немецкого журнала Der Spiegel возмутили американские санкции, коснувшиеся газопровода "Северный поток — 2".
Ранее негативную оценку новым ограничениям дал и депутат фракции "Союз 90/Зеленые" в бундестаге Омид Норипур. Традиционно партия выступала против проекта.
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
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"Нафтогаз" отреагировал на введение санкций против "Северного потока — 2"
"Вот и Зеленым пришлось немного заняться реальной политикой", — сыронизировал один из пользователей в комментариях к материалу о санкциях.
"В ответ нам нужно бойкотировать некоторые американские фирмы. Фирмы, которые уже давно несут нам зло, вредят обществу и травят здоровье людей", — предложил другой читатель. По его мнению, в первую очередь такие меры должны коснуться предприятий общественного питания, а также некоторых соцсетей.
"Возможно, им ("Зеленым" — Прим.ред.) придется постепенно, шаг за шагом признать, что русский газ нам необходим", — добавили в комментариях.
"Чем бы ни был "Северный поток — 2", прежде всего он имеет большое значение для нашего энергоснабжения", — напомнил пользователь.
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"Пока мы не сможем покрывать свои потребности в энергии возобновляемыми источниками, нам будет нужен импорт энергоносителей. Россия поставляет нам их уже несколько десятилетий. Ее газ лучше и дешевле", — высказался читатель.
Американские санкции вступили в силу накануне. Они коснулись компании Transadria (базируется на Кипре) и судна Marlin под российским флагом, связанных с "Северным потоком — 2". Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжит вводить ограничительные меры против проекта. Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя действия США, подчеркнул, что Запад в очередной раз "применяет санкции по поводу и без".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭкономикаВ миреСШАВашингтон (город)Союз 90/ЗеленыеГерманияЕвросоюзНед ПрайсСеверный поток — 2Россия
 
 
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