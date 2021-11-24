02:07 24.11.2021 (обновлено: 11:08 24.11.2021)
Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
Немецкая партия "Зеленых" осудила новые санкции США против "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии
БЕРЛИН, 24 ноя — РИА Новости. Депутат фракции "Союз 90/Зеленые" в бундестаге Омид Норипур негативно оценил новые ограничения США в отношении "Северного потока — 2".
"Новые санкции США неприемлемы и для противников "Северного потока — 2", — приводит его слова агентство Рейтер.
Парламентарий добавил, что в партии "Зеленые", которая "всегда боролась с этим трубопроводом", не могут понять, "какой дружбы здесь добиваются, когда к друзьям применяются санкции, если они ведут дела с третьими сторонами".
"Трубопровод есть и останется неверным немецким решением — не американским", — заключил он.
Накануне вступили в силу санкции США против компании Transadria (базируется на Кипре) и судна под флагом России Marlin, связанных с "Северным потоком — 2". Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжит вводить ограничительные меры против проекта. Глава МИД России Сергей Лавров в ответ на американские действия заявил, что Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на многочисленные санкции Соединенных Штатов и противодействия со стороны других государств, в сентябре строительство магистрали завершилось.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС, согласно которой добычей и поставками должны заниматься разные компании. Однако, по мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.