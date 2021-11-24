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Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США - РИА Новости, 24.11.2021
Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
Депутат фракции "Союз 90/Зеленые" в бундестаге Омид Норипур негативно оценил новые ограничения США в отношении "Северного потока — 2". РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T02:07
2021-11-24T11:08
в мире
сша
союз 90/зеленые
германия
евросоюз
сергей лавров
балтийское море
нед прайс
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БЕРЛИН, 24 ноя — РИА Новости. Депутат фракции "Союз 90/Зеленые" в бундестаге Омид Норипур негативно оценил новые ограничения США в отношении "Северного потока — 2".Парламентарий добавил, что в партии "Зеленые", которая "всегда боролась с этим трубопроводом", не могут понять, "какой дружбы здесь добиваются, когда к друзьям применяются санкции, если они ведут дела с третьими сторонами"."Трубопровод есть и останется неверным немецким решением — не американским", — заключил он.Накануне вступили в силу санкции США против компании Transadria (базируется на Кипре) и судна под флагом России Marlin, связанных с "Северным потоком — 2". Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжит вводить ограничительные меры против проекта. Глава МИД России Сергей Лавров в ответ на американские действия заявил, что Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на многочисленные санкции Соединенных Штатов и противодействия со стороны других государств, в сентябре строительство магистрали завершилось.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС, согласно которой добычей и поставками должны заниматься разные компании. Однако, по мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
сша
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балтийское море
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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в мире, сша, союз 90/зеленые , германия, евросоюз, сергей лавров, балтийское море, нед прайс, северный поток — 2, россия
02:07 24.11.2021 (обновлено: 11:08 24.11.2021)
 
Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США

Немецкая партия "Зеленых" осудила новые санкции США против "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 24 ноя — РИА Новости. Депутат фракции "Союз 90/Зеленые" в бундестаге Омид Норипур негативно оценил новые ограничения США в отношении "Северного потока — 2".

"Новые санкции США неприемлемы и для противников "Северного потока — 2", — приводит его слова агентство Рейтер.

Парламентарий добавил, что в партии "Зеленые", которая "всегда боролась с этим трубопроводом", не могут понять, "какой дружбы здесь добиваются, когда к друзьям применяются санкции, если они ведут дела с третьими сторонами".
"Трубопровод есть и останется неверным немецким решением — не американским", — заключил он.
Накануне вступили в силу санкции США против компании Transadria (базируется на Кипре) и судна под флагом России Marlin, связанных с "Северным потоком — 2". Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжит вводить ограничительные меры против проекта. Глава МИД России Сергей Лавров в ответ на американские действия заявил, что Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
Посмотреть
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на многочисленные санкции Соединенных Штатов и противодействия со стороны других государств, в сентябре строительство магистрали завершилось.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС, согласно которой добычей и поставками должны заниматься разные компании. Однако, по мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
 
В миреСШАСоюз 90/ЗеленыеГерманияЕвросоюзСергей ЛавровБалтийское мореНед ПрайсСеверный поток — 2Россия
 
 
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