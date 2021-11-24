https://ria.ru/20211124/sanktsii-1760448451.html

Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США

Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США - РИА Новости, 24.11.2021

Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США

Депутат фракции "Союз 90/Зеленые" в бундестаге Омид Норипур негативно оценил новые ограничения США в отношении "Северного потока — 2". РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T02:07

2021-11-24T02:07

2021-11-24T11:08

в мире

сша

союз 90/зеленые

германия

евросоюз

сергей лавров

балтийское море

нед прайс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736480500_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5946d4a6bc2fb26af8abffef350880a7.jpg

БЕРЛИН, 24 ноя — РИА Новости. Депутат фракции "Союз 90/Зеленые" в бундестаге Омид Норипур негативно оценил новые ограничения США в отношении "Северного потока — 2".Парламентарий добавил, что в партии "Зеленые", которая "всегда боролась с этим трубопроводом", не могут понять, "какой дружбы здесь добиваются, когда к друзьям применяются санкции, если они ведут дела с третьими сторонами"."Трубопровод есть и останется неверным немецким решением — не американским", — заключил он.Накануне вступили в силу санкции США против компании Transadria (базируется на Кипре) и судна под флагом России Marlin, связанных с "Северным потоком — 2". Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжит вводить ограничительные меры против проекта. Глава МИД России Сергей Лавров в ответ на американские действия заявил, что Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на многочисленные санкции Соединенных Штатов и противодействия со стороны других государств, в сентябре строительство магистрали завершилось.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС, согласно которой добычей и поставками должны заниматься разные компании. Однако, по мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.

сша

германия

балтийское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-11-24T02:07 true PT1M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, союз 90/зеленые , германия, евросоюз, сергей лавров, балтийское море, нед прайс, северный поток — 2, россия