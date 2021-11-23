13:32 23.11.2021 (обновлено: 20:22 23.11.2021)
Лавров назвал американские санкции против "Северного потока — 2" вопиющими
Глава МИД Лавров назвал односторонние санкции США против "Северного потока — 2" вопиющими
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinБереговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без, вопиющим примером являются рестрикции в отношении газопровода "Северный поток 2", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Понятно, что мы работаем в очень непростых условиях, и вызовы, и риски многогранны. И приметой времени уже много лет стало использование рядом государств Запада, да большинством государств Запада во главе с американцами политически мотивированных односторонних рестрикций, которые вводятся за всё подряд, по поводу и без повода, как говорится. Конечно, вопиющий пример — это то, что творят с "Северным потоком 2", — сказал Лавров на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством".
"Со своей стороны, реагируем на подобные недружественные шаги выверено, адекватно, руководствуемся задачами поддержания устойчивости отечественной экономики и финансовой системы", — отметил глава МИД.
Администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток 2", сообщил ранее госсекретарь Энтони Блинкен.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.