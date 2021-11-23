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https://ria.ru/20211123/sanktsii-1760331600.html
Лавров назвал американские санкции против "Северного потока — 2" вопиющими
Лавров назвал американские санкции против "Северного потока — 2" вопиющими - РИА Новости, 23.11.2021
Лавров назвал американские санкции против "Северного потока — 2" вопиющими
Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без, вопиющим примером являются рестрикции в отношении газопровода "Северный поток 2", заявил глава МИД... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:32
2021-11-23T20:22
в мире
украина
сша
евросоюз
сергей лавров
энтони блинкен
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без, вопиющим примером являются рестрикции в отношении газопровода "Северный поток 2", заявил глава МИД России Сергей Лавров."Понятно, что мы работаем в очень непростых условиях, и вызовы, и риски многогранны. И приметой времени уже много лет стало использование рядом государств Запада, да большинством государств Запада во главе с американцами политически мотивированных односторонних рестрикций, которые вводятся за всё подряд, по поводу и без повода, как говорится. Конечно, вопиющий пример — это то, что творят с "Северным потоком 2", — сказал Лавров на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством"."Со своей стороны, реагируем на подобные недружественные шаги выверено, адекватно, руководствуемся задачами поддержания устойчивости отечественной экономики и финансовой системы", — отметил глава МИД.Администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток 2", сообщил ранее госсекретарь Энтони Блинкен.Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
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в мире, украина, сша, евросоюз, сергей лавров, энтони блинкен, северный поток — 2, россия
13:32 23.11.2021 (обновлено: 20:22 23.11.2021)
 
Лавров назвал американские санкции против "Северного потока — 2" вопиющими

Глава МИД Лавров назвал односторонние санкции США против "Северного потока — 2" вопиющими

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinБереговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода "Северный поток-2" в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без, вопиющим примером являются рестрикции в отношении газопровода "Северный поток 2", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Понятно, что мы работаем в очень непростых условиях, и вызовы, и риски многогранны. И приметой времени уже много лет стало использование рядом государств Запада, да большинством государств Запада во главе с американцами политически мотивированных односторонних рестрикций, которые вводятся за всё подряд, по поводу и без повода, как говорится. Конечно, вопиющий пример — это то, что творят с "Северным потоком 2", — сказал Лавров на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством".
"Со своей стороны, реагируем на подобные недружественные шаги выверено, адекватно, руководствуемся задачами поддержания устойчивости отечественной экономики и финансовой системы", — отметил глава МИД.
Администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток 2", сообщил ранее госсекретарь Энтони Блинкен.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Надводный захлест на второй нитке Северного потока ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
Вчера, 12:33
В Кремле прокомментировали санкции США против "Северного потока — 2"
 
В миреУкраинаСШАЕвросоюзСергей ЛавровЭнтони БлинкенСеверный поток — 2Россия
 
 
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