https://ria.ru/20211123/sanktsii-1760331600.html

Лавров назвал американские санкции против "Северного потока — 2" вопиющими

Лавров назвал американские санкции против "Северного потока — 2" вопиющими - РИА Новости, 23.11.2021

Лавров назвал американские санкции против "Северного потока — 2" вопиющими

Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без, вопиющим примером являются рестрикции в отношении газопровода "Северный поток 2", заявил глава МИД... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T13:32

2021-11-23T13:32

2021-11-23T20:22

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без, вопиющим примером являются рестрикции в отношении газопровода "Северный поток 2", заявил глава МИД России Сергей Лавров."Понятно, что мы работаем в очень непростых условиях, и вызовы, и риски многогранны. И приметой времени уже много лет стало использование рядом государств Запада, да большинством государств Запада во главе с американцами политически мотивированных односторонних рестрикций, которые вводятся за всё подряд, по поводу и без повода, как говорится. Конечно, вопиющий пример — это то, что творят с "Северным потоком 2", — сказал Лавров на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством"."Со своей стороны, реагируем на подобные недружественные шаги выверено, адекватно, руководствуемся задачами поддержания устойчивости отечественной экономики и финансовой системы", — отметил глава МИД.Администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток 2", сообщил ранее госсекретарь Энтони Блинкен.Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике 2021-11-23T13:32 true PT2M30S

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в мире, украина, сша, евросоюз, сергей лавров, энтони блинкен, северный поток — 2, россия