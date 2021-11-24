08:01 24.11.2021 (обновлено: 09:58 24.11.2021)
Навальный подал новый иск к ИК-2 Владимирской области
Навальный подал четвертый иск к ИК-2 Владимирской области, где отбывает наказание
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБлогер Алексей Навальный
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
РЯЗАНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Алексей Навальный подал четвертый иск к исправительной колонии №2 Владимирской области, где отбывает наказание, следует из материалов картотеки дел Петушинского районного суда.
"Категория дела - прочие (об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц (не явл. госслужащими) органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями)", - указано на сайте суда.
В Петушинском районном суде региона РИА Новости конкретизировали суть иска. "Он обжалует решение комиссии исправительной колонии о постановке его на профилактический учет как лица, исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористическо-экстремисткой направленности", - сообщили в суде.
В качестве административного истца указан Алексей Навальный, представитель - Вадим Кобзев, административный ответчик - ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области. Административное исковое заявление зарегистрировано 18 ноября. Собеседование назначено на 9 декабря в 14.30 по местному времени (совпадает с мск).
Ранее Петушинский районный суд Владимирской области рассмотрел три иска Навального к ИК-2. Они касались оспаривания постановки на учет как склонного к побегу, цензуры получаемых им газет и невыдачи книг. К ИК-3, где он проходил лечение после голодовки, Навальным в Октябрьский районный суд Владимира было подано два иска о признании незаконными действий по воспрепятствованию проносу и использованию защитниками при свиданиях средств мобильной связи и коммуникации.
На рассмотрении апелляционной инстанции остался один иск к ИК-3, процедура назначена во Владимирском областном суде на 25 ноября. По искам к ИК-2 суд отказал по оспариванию постановки Навального на учет как склонного к побегу, по двум другим производство было прекращено в связи с отказом от них истца.
Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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