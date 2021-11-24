https://ria.ru/20211124/navalnyy-1760453323.html

Навальный подал новый иск к ИК-2 Владимирской области

Навальный подал новый иск к ИК-2 Владимирской области - РИА Новости, 24.11.2021

Навальный подал новый иск к ИК-2 Владимирской области

Алексей Навальный подал четвертый иск к исправительной колонии №2 Владимирской области, где отбывает наказание, следует из материалов картотеки дел Петушинского РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T08:01

2021-11-24T08:01

2021-11-24T09:58

происшествия

рязань

владимир

франция

следственный комитет россии (ск рф)

алексей навальный

вадим кобзев

владимирский областной суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746203699_0:145:2938:1798_1920x0_80_0_0_3329d6a4f028267a5a159ff9b42f6a49.jpg

РЯЗАНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Алексей Навальный подал четвертый иск к исправительной колонии №2 Владимирской области, где отбывает наказание, следует из материалов картотеки дел Петушинского районного суда.В Петушинском районном суде региона РИА Новости конкретизировали суть иска. "Он обжалует решение комиссии исправительной колонии о постановке его на профилактический учет как лица, исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористическо-экстремисткой направленности", - сообщили в суде.В качестве административного истца указан Алексей Навальный, представитель - Вадим Кобзев, административный ответчик - ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области. Административное исковое заявление зарегистрировано 18 ноября. Собеседование назначено на 9 декабря в 14.30 по местному времени (совпадает с мск).Ранее Петушинский районный суд Владимирской области рассмотрел три иска Навального к ИК-2. Они касались оспаривания постановки на учет как склонного к побегу, цензуры получаемых им газет и невыдачи книг. К ИК-3, где он проходил лечение после голодовки, Навальным в Октябрьский районный суд Владимира было подано два иска о признании незаконными действий по воспрепятствованию проносу и использованию защитниками при свиданиях средств мобильной связи и коммуникации.На рассмотрении апелляционной инстанции остался один иск к ИК-3, процедура назначена во Владимирском областном суде на 25 ноября. По искам к ИК-2 суд отказал по оспариванию постановки Навального на учет как склонного к побегу, по двум другим производство было прекращено в связи с отказом от них истца.Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20211112/navalnyy-1758739056.html

https://ria.ru/20211111/arest-1758510053.html

рязань

владимир

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, рязань, владимир, франция, следственный комитет россии (ск рф), алексей навальный, вадим кобзев, владимирский областной суд, ив роше, бруно лепру, россия