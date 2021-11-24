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Навальный подал новый иск к ИК-2 Владимирской области
Навальный подал новый иск к ИК-2 Владимирской области - РИА Новости, 24.11.2021
Навальный подал новый иск к ИК-2 Владимирской области
Алексей Навальный подал четвертый иск к исправительной колонии №2 Владимирской области, где отбывает наказание, следует из материалов картотеки дел Петушинского РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T08:01
2021-11-24T09:58
происшествия
рязань
владимир
франция
следственный комитет россии (ск рф)
алексей навальный
вадим кобзев
владимирский областной суд
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РЯЗАНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Алексей Навальный подал четвертый иск к исправительной колонии №2 Владимирской области, где отбывает наказание, следует из материалов картотеки дел Петушинского районного суда.В Петушинском районном суде региона РИА Новости конкретизировали суть иска. "Он обжалует решение комиссии исправительной колонии о постановке его на профилактический учет как лица, исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористическо-экстремисткой направленности", - сообщили в суде.В качестве административного истца указан Алексей Навальный, представитель - Вадим Кобзев, административный ответчик - ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области. Административное исковое заявление зарегистрировано 18 ноября. Собеседование назначено на 9 декабря в 14.30 по местному времени (совпадает с мск).Ранее Петушинский районный суд Владимирской области рассмотрел три иска Навального к ИК-2. Они касались оспаривания постановки на учет как склонного к побегу, цензуры получаемых им газет и невыдачи книг. К ИК-3, где он проходил лечение после голодовки, Навальным в Октябрьский районный суд Владимира было подано два иска о признании незаконными действий по воспрепятствованию проносу и использованию защитниками при свиданиях средств мобильной связи и коммуникации.На рассмотрении апелляционной инстанции остался один иск к ИК-3, процедура назначена во Владимирском областном суде на 25 ноября. По искам к ИК-2 суд отказал по оспариванию постановки Навального на учет как склонного к побегу, по двум другим производство было прекращено в связи с отказом от них истца.Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20211112/navalnyy-1758739056.html
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происшествия, рязань, владимир, франция, следственный комитет россии (ск рф), алексей навальный, вадим кобзев, владимирский областной суд, ив роше, бруно лепру, россия
08:01 24.11.2021 (обновлено: 09:58 24.11.2021)
 
Навальный подал новый иск к ИК-2 Владимирской области

Навальный подал четвертый иск к ИК-2 Владимирской области, где отбывает наказание

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБлогер Алексей Навальный
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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РЯЗАНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Алексей Навальный подал четвертый иск к исправительной колонии №2 Владимирской области, где отбывает наказание, следует из материалов картотеки дел Петушинского районного суда.
"Категория дела - прочие (об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц (не явл. госслужащими) органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями)", - указано на сайте суда.
В Петушинском районном суде региона РИА Новости конкретизировали суть иска. "Он обжалует решение комиссии исправительной колонии о постановке его на профилактический учет как лица, исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористическо-экстремисткой направленности", - сообщили в суде.
В качестве административного истца указан Алексей Навальный, представитель - Вадим Кобзев, административный ответчик - ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области. Административное исковое заявление зарегистрировано 18 ноября. Собеседование назначено на 9 декабря в 14.30 по местному времени (совпадает с мск).
Ранее Петушинский районный суд Владимирской области рассмотрел три иска Навального к ИК-2. Они касались оспаривания постановки на учет как склонного к побегу, цензуры получаемых им газет и невыдачи книг. К ИК-3, где он проходил лечение после голодовки, Навальным в Октябрьский районный суд Владимира было подано два иска о признании незаконными действий по воспрепятствованию проносу и использованию защитниками при свиданиях средств мобильной связи и коммуникации.
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На рассмотрении апелляционной инстанции остался один иск к ИК-3, процедура назначена во Владимирском областном суде на 25 ноября. По искам к ИК-2 суд отказал по оспариванию постановки Навального на учет как склонного к побегу, по двум другим производство было прекращено в связи с отказом от них истца.
Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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ПроисшествияРязаньВладимирФранцияСледственный комитет России (СК РФ)Алексей НавальныйВадим КобзевВладимирский областной судИв РошеБруно ЛепруРоссия
 
 
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