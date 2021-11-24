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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211124/lagutenko-1760507673.html
Илья Лагутенко и Даня Милохин записали совместный трек
Илья Лагутенко и Даня Милохин записали совместный трек - РИА Новости, 24.11.2021
Илья Лагутенко и Даня Милохин записали совместный трек
Илья Лагутенко и Даня Милохин записали совместный трек под названием "Башня". Небольшим фрагментом песни фронтмен группы "Мумий Тролль" поделился в своем... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:52
2021-11-24T13:52
шоубиз
шоу-бизнес
мумий тролль
илья лагутенко
знаменитости
даня милохин
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Илья Лагутенко и Даня Милохин записали совместный трек под названием "Башня". Небольшим фрагментом песни фронтмен группы "Мумий Тролль" поделился в своем Instagram.Мнения поклонников разделились: многие позитивно восприняли новость о коллаборации с молодыми артистами. Они отметили, что таким образом сами начинают разбираться в актуальных трендах.Другие пользователи высказали мнение, что не хотели бы сотрудничества с другими исполнителями.Выход трека запланирован на 26 ноября.Ранее неожиданным дуэтом удивили фанатов Лолита Милявская и Коста Лакоста.
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шоу-бизнес, мумий тролль, илья лагутенко, знаменитости, даня милохин
13:52 24.11.2021
 
Илья Лагутенко и Даня Милохин записали совместный трек

Илья Лагутенко и Даня Милохин записали совместный трек "Башня"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников/Рамиль СитдиковДаня Милохин и Илья Лагутенко
Даня Милохин и Илья Лагутенко - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников/Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Илья Лагутенко и Даня Милохин записали совместный трек под названием "Башня". Небольшим фрагментом песни фронтмен группы "Мумий Тролль" поделился в своем Instagram.
Мнения поклонников разделились: многие позитивно восприняли новость о коллаборации с молодыми артистами. Они отметили, что таким образом сами начинают разбираться в актуальных трендах.

"Когда я поняла, что грядет коллаборация с Даней Милохиным, то даже посмотрела несколько интервью с ним. Вот так, благодаря "Мумий Тролль" начинаю разбираться в тиктокерах на старости лет", – написала подписчица.

Другие пользователи высказали мнение, что не хотели бы сотрудничества с другими исполнителями.

"Илья Игоревич, ну зачем делать совместные песни с этими, прости Господи, клоунами? Ведь вы талантливы, а они что?" – написали в комментариях.

Выход трека запланирован на 26 ноября.
Ранее неожиданным дуэтом удивили фанатов Лолита Милявская и Коста Лакоста.
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ШоубизШоу-бизнесМумий ТролльИлья ЛагутенкоЗнаменитостиДаня Милохин
 
 
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