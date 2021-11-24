https://ria.ru/20211124/lagutenko-1760507673.html

Илья Лагутенко и Даня Милохин записали совместный трек

Илья Лагутенко и Даня Милохин записали совместный трек - РИА Новости, 24.11.2021

Илья Лагутенко и Даня Милохин записали совместный трек

Илья Лагутенко и Даня Милохин записали совместный трек под названием "Башня". Небольшим фрагментом песни фронтмен группы "Мумий Тролль" поделился в своем... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T13:52

2021-11-24T13:52

2021-11-24T13:52

шоубиз

шоу-бизнес

мумий тролль

илья лагутенко

знаменитости

даня милохин

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Илья Лагутенко и Даня Милохин записали совместный трек под названием "Башня". Небольшим фрагментом песни фронтмен группы "Мумий Тролль" поделился в своем Instagram.Мнения поклонников разделились: многие позитивно восприняли новость о коллаборации с молодыми артистами. Они отметили, что таким образом сами начинают разбираться в актуальных трендах.Другие пользователи высказали мнение, что не хотели бы сотрудничества с другими исполнителями.Выход трека запланирован на 26 ноября.Ранее неожиданным дуэтом удивили фанатов Лолита Милявская и Коста Лакоста.

https://ria.ru/20210903/shufutinskiy-1748611528.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, мумий тролль, илья лагутенко, знаменитости, даня милохин