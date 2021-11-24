https://ria.ru/20211124/lagutenko-1760507673.html
Илья Лагутенко и Даня Милохин записали совместный трек
Илья Лагутенко и Даня Милохин записали совместный трек - РИА Новости, 24.11.2021
Илья Лагутенко и Даня Милохин записали совместный трек
Илья Лагутенко и Даня Милохин записали совместный трек под названием "Башня". Небольшим фрагментом песни фронтмен группы "Мумий Тролль" поделился в своем... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:52
2021-11-24T13:52
2021-11-24T13:52
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Илья Лагутенко и Даня Милохин записали совместный трек под названием "Башня". Небольшим фрагментом песни фронтмен группы "Мумий Тролль" поделился в своем Instagram.Мнения поклонников разделились: многие позитивно восприняли новость о коллаборации с молодыми артистами. Они отметили, что таким образом сами начинают разбираться в актуальных трендах.Другие пользователи высказали мнение, что не хотели бы сотрудничества с другими исполнителями.Выход трека запланирован на 26 ноября.Ранее неожиданным дуэтом удивили фанатов Лолита Милявская и Коста Лакоста.
https://ria.ru/20210903/shufutinskiy-1748611528.html
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шоу-бизнес, мумий тролль, илья лагутенко, знаменитости, даня милохин
Илья Лагутенко и Даня Милохин записали совместный трек
Илья Лагутенко и Даня Милохин записали совместный трек "Башня"