https://ria.ru/20211117/klip-1759471900.html

Лолита и Коста Лакоста "выясняют отношения" в клипе на трек "По-другому"

Лолита и Коста Лакоста "выясняют отношения" в клипе на трек "По-другому" - РИА Новости, 17.11.2021

Лолита и Коста Лакоста "выясняют отношения" в клипе на трек "По-другому"

Лолита и Коста Лакоста (Константин Бондаренко) представили на YouTube клип на совместный трек о тяжелом разрыве "По-другому". РИА Новости, 17.11.2021

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2021-11-17T20:18

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Лолита и Коста Лакоста (Константин Бондаренко) представили на YouTube клип на совместный трек о тяжелом разрыве "По-другому". Музыкальное видео снял Макс Шишкин, вдохновляясь черно-белым фильмом шведского режиссера Ингмара Бергмана "Персона" (1966) и другими работами мэтров европейского кинематографа вроде Феллини, Бертолуччи и Пазолини. Режиссер также поменял артистов местами. В кадре Лолита поет за Лакосту, а Лакоста — за Лолиту. "Это стало напоминать о раздвоении личности, о какой-то форме любовного безумия", — объяснил свою задумку Шишкин. В клипе используется минимум деталей. Все внимание приковано к героям, которые "выясняют отношения". “Я вижу не любовную драму или сопливую попсу, а стильную картину и строгую эстетику. Мы с Лолитой отыграли как настоящие брат и сестра, в одно касание, чувствуя друг друга", — рассказал о работе с Лолитой Коста Лакоста.Трек "По-другому" — вторая совместная работа музыкантов. Летом этого года дуэт выпустил ироничную песню "Антиклимакс".

https://ria.ru/20211116/video-1759247056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лолита милявская, новости культуры, музыка, youtube