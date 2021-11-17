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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211117/klip-1759471900.html
Лолита и Коста Лакоста "выясняют отношения" в клипе на трек "По-другому"
Лолита и Коста Лакоста "выясняют отношения" в клипе на трек "По-другому" - РИА Новости, 17.11.2021
Лолита и Коста Лакоста "выясняют отношения" в клипе на трек "По-другому"
Лолита и Коста Лакоста (Константин Бондаренко) представили на YouTube клип на совместный трек о тяжелом разрыве "По-другому". РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T20:18
2021-11-17T20:18
культура
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Лолита и Коста Лакоста (Константин Бондаренко) представили на YouTube клип на совместный трек о тяжелом разрыве "По-другому". Музыкальное видео снял Макс Шишкин, вдохновляясь черно-белым фильмом шведского режиссера Ингмара Бергмана "Персона" (1966) и другими работами мэтров европейского кинематографа вроде Феллини, Бертолуччи и Пазолини. Режиссер также поменял артистов местами. В кадре Лолита поет за Лакосту, а Лакоста — за Лолиту. "Это стало напоминать о раздвоении личности, о какой-то форме любовного безумия", — объяснил свою задумку Шишкин. В клипе используется минимум деталей. Все внимание приковано к героям, которые "выясняют отношения". “Я вижу не любовную драму или сопливую попсу, а стильную картину и строгую эстетику. Мы с Лолитой отыграли как настоящие брат и сестра, в одно касание, чувствуя друг друга", — рассказал о работе с Лолитой Коста Лакоста.Трек "По-другому" — вторая совместная работа музыкантов. Летом этого года дуэт выпустил ироничную песню "Антиклимакс".
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лолита милявская, новости культуры, музыка, youtube
20:18 17.11.2021
 
Лолита и Коста Лакоста "выясняют отношения" в клипе на трек "По-другому"

Лолита и Коста Лакоста выпустили клип на трек "По-другому"

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Лолита и Коста Лакоста (Константин Бондаренко) представили на YouTube клип на совместный трек о тяжелом разрыве "По-другому".
Музыкальное видео снял Макс Шишкин, вдохновляясь черно-белым фильмом шведского режиссера Ингмара Бергмана "Персона" (1966) и другими работами мэтров европейского кинематографа вроде Феллини, Бертолуччи и Пазолини.
"В 60-70-е режиссеры (в том числе и наши) не скрывались за бутафорией и громоздкими кадрами: вроде бы все просто, самое главное – магнетизм отношений. Я очень надеюсь, что у нас получилось воссоздать это на экране", — отметила Лолита Милявская.
Режиссер также поменял артистов местами. В кадре Лолита поет за Лакосту, а Лакоста — за Лолиту. "Это стало напоминать о раздвоении личности, о какой-то форме любовного безумия", — объяснил свою задумку Шишкин.
В клипе используется минимум деталей. Все внимание приковано к героям, которые "выясняют отношения".
“Я вижу не любовную драму или сопливую попсу, а стильную картину и строгую эстетику. Мы с Лолитой отыграли как настоящие брат и сестра, в одно касание, чувствуя друг друга", — рассказал о работе с Лолитой Коста Лакоста.
Трек "По-другому" — вторая совместная работа музыкантов. Летом этого года дуэт выпустил ироничную песню "Антиклимакс".
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