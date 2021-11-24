https://ria.ru/20211124/kazan-1760494151.html

Минниханов предложил провозгласить Казань городом первого печатного Корана

Минниханов предложил провозгласить Казань городом первого печатного Корана - РИА Новости, 24.11.2021

Минниханов предложил провозгласить Казань городом первого печатного Корана

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил провозгласить Казань городом первого печатного Корана в мусульманском мире, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:35

2021-11-24T12:35

2021-11-24T12:35

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КАЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил провозгласить Казань городом первого печатного Корана в мусульманском мире, сообщает пресс-служба главы республики.Минниханов в среду в Саудовской Аравии проводит заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир", которую возглавляет по поручению президента Российской Федерации."В ходе заседания группы президент Татарстана выступил с инициативой установить 1803 год как памятную дату издания первого печатного Корана, подготовленного мусульманами, а также провозгласить Казань "Городом первого печатного Корана в мусульманском мире", - говорится в сообщении.При этом Минниханов, как отмечается, напомнил, что именно в Казани в 1803 году в мусульманской типографии состоялось первое массовое издание Корана.Глава республики также отметил в ходе заседания, что в следующем году в России в целом и в Татарстане в частности будет широко отмечаться 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией.Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил президента Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – Исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате. В настоящее время группа включает 56 человек из 28 стран, в нее входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).

https://ria.ru/20211118/tatarstan-1759720547.html

https://ria.ru/20211117/tatarstan-1759524088.html

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общество, казань, стамбул, республика татарстан (татарстан), москва, владимир путин, рустам минниханов, минтимер шаймиев, россия