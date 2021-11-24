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"Не буду отцом-кормильцем": Митя Фомин рассказал о суррогатном материнстве
"Не буду отцом-кормильцем": Митя Фомин рассказал о суррогатном материнстве - РИА Новости, 24.11.2021
"Не буду отцом-кормильцем": Митя Фомин рассказал о суррогатном материнстве
Митя Фомин поделился мыслями о суррогатном материнстве: несмотря на отсутствие собственных детей, 47-летний певец не рассматривает подобный вариант продолжения... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:57
2021-11-24T11:57
2021-11-24T11:57
шоубиз
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яна рудковская
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Митя Фомин поделился мыслями о суррогатном материнстве: несмотря на отсутствие собственных детей, 47-летний певец не рассматривает подобный вариант продолжения рода. Артист уверен, что малышу нужна мама.После обсуждения темы детей в программе "Секрет на миллион" Фомину написало огромное количество девушек, рассказывает певец в интервью порталу Sobesednik.Артист также отметил, что, когда появится девушка, которая будет это "трезво осознавать", у них "все получится".Многие звезды в разное время прибегали к услугам суррогатного материнства, например, второй ребенок Яны Рудковской и Евгения Плющенко был рожден этим способом. Недавно Азиза также заявляла о желании родить ребенка с помощью суррогатной матери.
https://ria.ru/20211027/semenovich-1756432698.html
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знаменитости, яна рудковская, митя фомин, шоу-бизнес
"Не буду отцом-кормильцем": Митя Фомин рассказал о суррогатном материнстве
Митя Фомин рассказал о суррогатном материнстве и планах на детей