https://ria.ru/20211124/fomin-1760483120.html

"Не буду отцом-кормильцем": Митя Фомин рассказал о суррогатном материнстве

"Не буду отцом-кормильцем": Митя Фомин рассказал о суррогатном материнстве - РИА Новости, 24.11.2021

"Не буду отцом-кормильцем": Митя Фомин рассказал о суррогатном материнстве

Митя Фомин поделился мыслями о суррогатном материнстве: несмотря на отсутствие собственных детей, 47-летний певец не рассматривает подобный вариант продолжения... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:57

2021-11-24T11:57

2021-11-24T11:57

шоубиз

знаменитости

яна рудковская

митя фомин

шоу-бизнес

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Митя Фомин поделился мыслями о суррогатном материнстве: несмотря на отсутствие собственных детей, 47-летний певец не рассматривает подобный вариант продолжения рода. Артист уверен, что малышу нужна мама.После обсуждения темы детей в программе "Секрет на миллион" Фомину написало огромное количество девушек, рассказывает певец в интервью порталу Sobesednik.Артист также отметил, что, когда появится девушка, которая будет это "трезво осознавать", у них "все получится".Многие звезды в разное время прибегали к услугам суррогатного материнства, например, второй ребенок Яны Рудковской и Евгения Плющенко был рожден этим способом. Недавно Азиза также заявляла о желании родить ребенка с помощью суррогатной матери.

https://ria.ru/20211027/semenovich-1756432698.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, яна рудковская, митя фомин, шоу-бизнес