https://ria.ru/20210825/aziza-1747224412.html

Муж Азизы нашел в Италии суррогатную мать для будущего ребенка

Муж Азизы нашел в Италии суррогатную мать для будущего ребенка - РИА Новости, 25.08.2021

Муж Азизы нашел в Италии суррогатную мать для будущего ребенка

Муж певицы Азизы Александро Лортэ в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" признался, что нашел в Италии суррогатную мать для будущего ребенка. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T17:01

2021-08-25T17:01

2021-08-25T17:01

шоубиз

свадьба

дети

андрей малахов

знаменитости

азиза (певица)

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Муж певицы Азизы Александро Лортэ в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" признался, что нашел в Италии суррогатную мать для будущего ребенка.По словам Лортэ, ему пришлось решать вопрос в Италии, поскольку в Москве им с Азизой отказали.Азиза призналась, что хотела бы, чтобы у мужа были дети. Но сама она не сможет родить ребенка. Поэтому она планирует взять донорскую яйцеклетку. В деликатном вопросе она просила помочь нескольких племянниц, но они отказали.Артистка впервые официально вышла замуж несколько дней назад. На торжественное мероприятие были приглашены только самые близкие люди.

https://ria.ru/20210309/aziza-1600470179.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свадьба, дети, андрей малахов, знаменитости, азиза (певица)