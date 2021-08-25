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Шоубиз
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Муж Азизы нашел в Италии суррогатную мать для будущего ребенка
Муж Азизы нашел в Италии суррогатную мать для будущего ребенка - РИА Новости, 25.08.2021
Муж Азизы нашел в Италии суррогатную мать для будущего ребенка
Муж певицы Азизы Александро Лортэ в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" признался, что нашел в Италии суррогатную мать для будущего ребенка. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T17:01
2021-08-25T17:01
шоубиз
свадьба
дети
андрей малахов
знаменитости
азиза (певица)
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Муж певицы Азизы Александро Лортэ в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" признался, что нашел в Италии суррогатную мать для будущего ребенка.По словам Лортэ, ему пришлось решать вопрос в Италии, поскольку в Москве им с Азизой отказали.Азиза призналась, что хотела бы, чтобы у мужа были дети. Но сама она не сможет родить ребенка. Поэтому она планирует взять донорскую яйцеклетку. В деликатном вопросе она просила помочь нескольких племянниц, но они отказали.Артистка впервые официально вышла замуж несколько дней назад. На торжественное мероприятие были приглашены только самые близкие люди.
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свадьба, дети, андрей малахов, знаменитости, азиза (певица)
17:01 25.08.2021
 

Муж Азизы нашел в Италии суррогатную мать для будущего ребенка

© Россия 1Кадр из программы "Андрей Малахов. Прямой эфир"
Кадр из программы Андрей Малахов. Прямой эфир
© Россия 1
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Муж певицы Азизы Александро Лортэ в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" признался, что нашел в Италии суррогатную мать для будущего ребенка.
По словам Лортэ, ему пришлось решать вопрос в Италии, поскольку в Москве им с Азизой отказали.

"Мы с Азизой спрашиваем здесь про суррогатную мать, про яйцеклетки… Здесь все практически отказали. Я просто поехал в Италию — там у меня есть очень хороший друг, его зовут Роберто. Я поговорил с ним и его женой. Они сделают для нас все, чтобы у нас был ребенок", — сказал ресторатор.

Азиза призналась, что хотела бы, чтобы у мужа были дети. Но сама она не сможет родить ребенка. Поэтому она планирует взять донорскую яйцеклетку. В деликатном вопросе она просила помочь нескольких племянниц, но они отказали.
Артистка впервые официально вышла замуж несколько дней назад. На торжественное мероприятие были приглашены только самые близкие люди.
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ШоубизСвадьбаДетиАндрей МалаховЗнаменитостиАзиза (певица)
 
 
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