https://ria.ru/20210819/aziza-1746439961.html

Азиза впервые официально вышла замуж

Азиза впервые официально вышла замуж - РИА Новости, 19.08.2021

Азиза впервые официально вышла замуж

Певица Азиза впервые официально вышла замуж. Ее избранником стал итальянский ресторатор Александро Лортэ, сообщает портал Sobesednik.ru. Регистрация брака... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T20:10

2021-08-19T20:10

2021-08-19T20:10

шоубиз

свадьба

знаменитости

азиза (певица)

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Певица Азиза впервые официально вышла замуж. Ее избранником стал итальянский ресторатор Александро Лортэ, сообщает портал Sobesednik.ru. Регистрация брака состоялась в ЗАГСе Сергиева-Посада.От пышного торжества решено было отказаться: на мероприятии присутствовали только самые близкие люди. Свадебное платье было сделано в кратчайшие сроки дизайнером Аникой Керимовой.Художник Никас Сафронов поддержал решение артистки не устраивать грандиозного праздника, несмотря на непонимание коллег."Как я слышал, некоторые коллеги обиделись, что она не пригласила их на торжество. Но, вероятно, Азиза старается быть осторожной в такое непростое время и, на мой взгляд, поступает правильно", – сказал художник.Ранее сообщалось, что за несколько дней до важного мероприятия Азиза травмировала руку.

https://ria.ru/20210514/aziza-1732344998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свадьба, знаменитости, азиза (певица)