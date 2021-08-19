https://ria.ru/20210819/aziza-1746439961.html
Азиза впервые официально вышла замуж
Азиза впервые официально вышла замуж - РИА Новости, 19.08.2021
Азиза впервые официально вышла замуж
Певица Азиза впервые официально вышла замуж. Ее избранником стал итальянский ресторатор Александро Лортэ, сообщает портал Sobesednik.ru. Регистрация брака... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T20:10
2021-08-19T20:10
2021-08-19T20:10
шоубиз
свадьба
знаменитости
азиза (певица)
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Певица Азиза впервые официально вышла замуж. Ее избранником стал итальянский ресторатор Александро Лортэ, сообщает портал Sobesednik.ru. Регистрация брака состоялась в ЗАГСе Сергиева-Посада.От пышного торжества решено было отказаться: на мероприятии присутствовали только самые близкие люди. Свадебное платье было сделано в кратчайшие сроки дизайнером Аникой Керимовой.Художник Никас Сафронов поддержал решение артистки не устраивать грандиозного праздника, несмотря на непонимание коллег."Как я слышал, некоторые коллеги обиделись, что она не пригласила их на торжество. Но, вероятно, Азиза старается быть осторожной в такое непростое время и, на мой взгляд, поступает правильно", – сказал художник.Ранее сообщалось, что за несколько дней до важного мероприятия Азиза травмировала руку.
https://ria.ru/20210514/aziza-1732344998.html
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свадьба, знаменитости, азиза (певица)