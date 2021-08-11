Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210811/aziza-1745373487.html
Азиза травмировала руку перед свадьбой
Азиза травмировала руку перед свадьбой - РИА Новости, 11.08.2021
Азиза травмировала руку перед свадьбой
Певица Азиза травмировала руку во время спортивной тренировки, сообщает портал Sobesednik со ссылкой на ее подругу Анику Керимову. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T17:33
2021-08-11T17:33
шоубиз
свадьба
азиза (певица)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732344884_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_2767aeef2ca6206c5e211fe478fbe842.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Певица Азиза травмировала руку во время спортивной тренировки, сообщает портал Sobesednik со ссылкой на ее подругу Анику Керимову.Азиза готовится впервые выйти замуж в начале сентября. Для торжественного мероприятия артистка решила привести себя в идеальную форму. Фитнес-интсруктор разработал для певицы специальную программу тренировок. Во время одного из упражнений с гантелями Азиза почувствовала резкую боль. Врачи сделали рентген и выяснили, что звезда получила растяжение связок.Звезда поделилась свежей фотографией в соцсетях. На ней Азиза держит руку в специальном медицинском бандаже."Шел , упал, очнулся... Золото, бриллианты!", — иронично подписала снимок звезда.Несмотря на полученную травму, Азиза не собирается переносить дату свадьбы. Избранником артистки стал итальянский ресторатор Алессандро Лортэ.До этого Азиза признавалась, что они с будущим мужем не исключают возможность стать родителями.
https://ria.ru/20210430/valeriya-1730549365.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732344884_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_a35423d0bc319730168c271b78f31926.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
свадьба, азиза (певица)
17:33 11.08.2021
 

Азиза травмировала руку перед свадьбой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия 42-го ММКФ
Церемония закрытия 42-го ММКФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Певица Азиза травмировала руку во время спортивной тренировки, сообщает портал Sobesednik со ссылкой на ее подругу Анику Керимову.
Азиза готовится впервые выйти замуж в начале сентября. Для торжественного мероприятия артистка решила привести себя в идеальную форму. Фитнес-интсруктор разработал для певицы специальную программу тренировок. Во время одного из упражнений с гантелями Азиза почувствовала резкую боль. Врачи сделали рентген и выяснили, что звезда получила растяжение связок.
Звезда поделилась свежей фотографией в соцсетях. На ней Азиза держит руку в специальном медицинском бандаже.
"Шел , упал, очнулся... Золото, бриллианты!", — иронично подписала снимок звезда.
Несмотря на полученную травму, Азиза не собирается переносить дату свадьбы. Избранником артистки стал итальянский ресторатор Алессандро Лортэ.
До этого Азиза признавалась, что они с будущим мужем не исключают возможность стать родителями.
Певица Валерия на съемках новогодней программы - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 00:30Шоубиз
Валерия рассказала, как на нее повлиял уход Азизы из шоу "Маска"
 
ШоубизСвадьбаАзиза (певица)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек
06:49В ЛНР заявили об ополченце, пострадавшем из-за обстрела ВС Украины
06:31Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
05:50"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления
05:24В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8
05:11Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке
05:08У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна
05:00Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке
04:48СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя
04:25На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
04:17Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров
04:15Названо безопасное количество мяса для человека
04:14Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге
03:41Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
03:37Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:25Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату
03:24NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"
03:18В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
03:15IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников
03:07Вильфанд назвал причину лесных пожаров в регионах России
Лента новостейМолния