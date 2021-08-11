https://ria.ru/20210811/aziza-1745373487.html

Азиза травмировала руку перед свадьбой

Азиза травмировала руку перед свадьбой - РИА Новости, 11.08.2021

Азиза травмировала руку перед свадьбой

Певица Азиза травмировала руку во время спортивной тренировки, сообщает портал Sobesednik со ссылкой на ее подругу Анику Керимову. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T17:33

2021-08-11T17:33

2021-08-11T17:33

шоубиз

свадьба

азиза (певица)

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Певица Азиза травмировала руку во время спортивной тренировки, сообщает портал Sobesednik со ссылкой на ее подругу Анику Керимову.Азиза готовится впервые выйти замуж в начале сентября. Для торжественного мероприятия артистка решила привести себя в идеальную форму. Фитнес-интсруктор разработал для певицы специальную программу тренировок. Во время одного из упражнений с гантелями Азиза почувствовала резкую боль. Врачи сделали рентген и выяснили, что звезда получила растяжение связок.Звезда поделилась свежей фотографией в соцсетях. На ней Азиза держит руку в специальном медицинском бандаже."Шел , упал, очнулся... Золото, бриллианты!", — иронично подписала снимок звезда.Несмотря на полученную травму, Азиза не собирается переносить дату свадьбы. Избранником артистки стал итальянский ресторатор Алессандро Лортэ.До этого Азиза признавалась, что они с будущим мужем не исключают возможность стать родителями.

https://ria.ru/20210430/valeriya-1730549365.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свадьба, азиза (певица)