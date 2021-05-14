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Азиза с молодым женихом признались, что планируют стать родителями
Азиза с молодым женихом признались, что планируют стать родителями
Певица Азиза в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1" рассказала о предстоящей свадьбе с молодым итальянским ресторатором... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T18:55
2021-05-14T18:55
2021-05-14T18:55
свадьба
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Певица Азиза в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1" рассказала о предстоящей свадьбе с молодым итальянским ресторатором Александро Лортэ, а также об их планах стать родителями.Азиза не исключает, что они могут взять ребенка из детского дома, но все же очень хочет, чтобы жених, который младше ее на 17 лет, стал отцом. "Главное, чтобы у него было продолжение", — подчеркнула певица.По словам Александро, он полностью поддерживает свою подругу. Свадьба Азизы и Александро стоимостью 15 миллионов рублей запланирована на июнь этого года. Пара планирует устроить грандиозный праздник с фотозоной из живых цветов, шатром, эстрадно-симфоническим оркестром, золотыми украшениями и, конечно же, со знаменитыми гостями.
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свадьба, азиза (певица), знаменитости, звезды, беременность, шоу-бизнес
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости.
Певица Азиза в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1" рассказала
о предстоящей свадьбе с молодым итальянским ресторатором Александро Лортэ, а также об их планах стать родителями.
"Мой поезд уже ушел. Я найду донорскую яйцеклетку. У меня есть троюродные племянницы и другие родственники. По нашему роду клетку можно взять", — поделилась планами 57-летняя артистка.
Азиза не исключает, что они могут взять ребенка из детского дома, но все же очень хочет, чтобы жених, который младше ее на 17 лет, стал отцом. "Главное, чтобы у него было продолжение", — подчеркнула певица.
По словам Александро, он полностью поддерживает свою подругу.
"Мы с Азизой уже обсуждали этот вопрос. Мы скоро примем это решение, и, конечно, у нас будет ребенок. Мы, кстати, хотим девочку", — сказал жених певицы.
Свадьба Азизы и Александро стоимостью 15 миллионов рублей запланирована на июнь этого года. Пара планирует устроить грандиозный праздник с фотозоной из живых цветов, шатром, эстрадно-симфоническим оркестром, золотыми украшениями и, конечно же, со знаменитыми гостями.
"Слава богу, что 15 миллионов рублей, а не евро", — пошутила невеста.