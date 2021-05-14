https://ria.ru/20210514/aziza-1732344998.html

Азиза с молодым женихом признались, что планируют стать родителями

Азиза с молодым женихом признались, что планируют стать родителями

Певица Азиза в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1" рассказала о предстоящей свадьбе с молодым итальянским ресторатором... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T18:55

2021-05-14T18:55

2021-05-14T18:55

свадьба

азиза (певица)

знаменитости

звезды

беременность

шоубиз

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732344884_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_2767aeef2ca6206c5e211fe478fbe842.jpg

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Певица Азиза в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1" рассказала о предстоящей свадьбе с молодым итальянским ресторатором Александро Лортэ, а также об их планах стать родителями.Азиза не исключает, что они могут взять ребенка из детского дома, но все же очень хочет, чтобы жених, который младше ее на 17 лет, стал отцом. "Главное, чтобы у него было продолжение", — подчеркнула певица.По словам Александро, он полностью поддерживает свою подругу. Свадьба Азизы и Александро стоимостью 15 миллионов рублей запланирована на июнь этого года. Пара планирует устроить грандиозный праздник с фотозоной из живых цветов, шатром, эстрадно-симфоническим оркестром, золотыми украшениями и, конечно же, со знаменитыми гостями.

https://ria.ru/20210309/aziza-1600470179.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свадьба, азиза (певица), знаменитости, звезды, беременность, шоу-бизнес