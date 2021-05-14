Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210514/aziza-1732344998.html
Азиза с молодым женихом признались, что планируют стать родителями
Азиза с молодым женихом признались, что планируют стать родителями
Певица Азиза в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1" рассказала о предстоящей свадьбе с молодым итальянским ресторатором... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T18:55
2021-05-14T18:55
свадьба
азиза (певица)
знаменитости
звезды
беременность
шоубиз
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732344884_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_2767aeef2ca6206c5e211fe478fbe842.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Певица Азиза в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1" рассказала о предстоящей свадьбе с молодым итальянским ресторатором Александро Лортэ, а также об их планах стать родителями.Азиза не исключает, что они могут взять ребенка из детского дома, но все же очень хочет, чтобы жених, который младше ее на 17 лет, стал отцом. "Главное, чтобы у него было продолжение", — подчеркнула певица.По словам Александро, он полностью поддерживает свою подругу. Свадьба Азизы и Александро стоимостью 15 миллионов рублей запланирована на июнь этого года. Пара планирует устроить грандиозный праздник с фотозоной из живых цветов, шатром, эстрадно-симфоническим оркестром, золотыми украшениями и, конечно же, со знаменитыми гостями.
https://ria.ru/20210309/aziza-1600470179.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732344884_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_a35423d0bc319730168c271b78f31926.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
свадьба, азиза (певица), знаменитости, звезды, беременность, шоу-бизнес

Азиза с молодым женихом признались, что планируют стать родителями

18:55 14.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия 42-го ММКФ
Церемония закрытия 42-го ММКФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Певица Азиза в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1" рассказала о предстоящей свадьбе с молодым итальянским ресторатором Александро Лортэ, а также об их планах стать родителями.

"Мой поезд уже ушел. Я найду донорскую яйцеклетку. У меня есть троюродные племянницы и другие родственники. По нашему роду клетку можно взять", — поделилась планами 57-летняя артистка.

Азиза не исключает, что они могут взять ребенка из детского дома, но все же очень хочет, чтобы жених, который младше ее на 17 лет, стал отцом. "Главное, чтобы у него было продолжение", — подчеркнула певица.
По словам Александро, он полностью поддерживает свою подругу.

"Мы с Азизой уже обсуждали этот вопрос. Мы скоро примем это решение, и, конечно, у нас будет ребенок. Мы, кстати, хотим девочку", — сказал жених певицы.

Свадьба Азизы и Александро стоимостью 15 миллионов рублей запланирована на июнь этого года. Пара планирует устроить грандиозный праздник с фотозоной из живых цветов, шатром, эстрадно-симфоническим оркестром, золотыми украшениями и, конечно же, со знаменитыми гостями.

"Слава богу, что 15 миллионов рублей, а не евро", — пошутила невеста.

Кадр шоу Маска на НТВ - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 18:49Шоубиз
Азиза раскрыла тайну своего образа на шоу "Маска"
 
ШоубизСвадьбаАзиза (певица)ЗнаменитостизвездыбеременностьШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
02:32Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
02:12Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
02:10Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
01:57Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам
01:51Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
01:49В ЮНИСЕФ рассказали о погибших при конфликте в секторе Газа детях
01:45ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем
01:37ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС
01:16Израиль нанес удар по квартирам членов ХАМАС, служившим складами оружия
00:55Байден отменил ряд указов Трампа
00:54ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе
00:49Израильские военные уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС
00:42В России пройдет акция "Ночь музеев"
00:37Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине
00:34В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука
00:21В СК рассказали о работе военных следователей в годы ВОВ
00:14WhatsApp начинает ограничивать часть функций у ряда пользователей
00:09В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:09Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильской базы Хацерим
Лента новостейМолния