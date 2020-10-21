https://ria.ru/20201021/rudkovskaya-1580791418.html

Рудковская рассказала, на кого похож ее новорожденный сын

Яна Рудковская опубликовала в Instagram ролик, под которым рассказала, на кого похож ее новорожденный сын. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T12:13

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2020-10-21T12:13

шоубиз

гном гномыч

яна рудковская

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja" target="_blank">Яна Рудковская</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CGkoiQ4q6_C/" target="_blank">Instagram</a> ролик, под которым рассказала, на кого похож ее новорожденный сын.На видео запечатлены общие дети Яны Рудковской и Евгения Плющенко – Гном Гномыч (Александр) и Арсений. В кадре старший брат играет с младшим, лежа на кровати.- Нянчимся... Арсений похож на папу и Саню. Посмотрим, что будет дальше, - подписала знаменитость ролик в социальной сети.Подписчики восхитились трогательным видео и высказали свое мнение в комментариях:- Чудо-детки! Всего наилучшего мальчикам.- Саньку очень нравится братик!- Идиллия!- Хорошо, когда у старшего ребенка нет ревности по отношению к младшему. Это большая редкость. Хотя, может, все еще впереди.- Как же это здорово!Отметим, что второй ребенок Рудковской и Плющенко родился в конце сентября 2020 года. Малыша выносила суррогатная мать.

https://ria.ru/20201011/rudkovskaya-1579278579.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гном гномыч, яна рудковская