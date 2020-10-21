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Шоубиз
https://ria.ru/20201021/rudkovskaya-1580791418.html
Рудковская рассказала, на кого похож ее новорожденный сын
Яна Рудковская опубликовала в Instagram ролик, под которым рассказала, на кого похож ее новорожденный сын. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:13
2020-10-21T12:13
шоубиз
гном гномыч
яна рудковская
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja" target="_blank">Яна Рудковская</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CGkoiQ4q6_C/" target="_blank">Instagram</a> ролик, под которым рассказала, на кого похож ее новорожденный сын.На видео запечатлены общие дети Яны Рудковской и Евгения Плющенко – Гном Гномыч (Александр) и Арсений. В кадре старший брат играет с младшим, лежа на кровати.- Нянчимся... Арсений похож на папу и Саню. Посмотрим, что будет дальше, - подписала знаменитость ролик в социальной сети.Подписчики восхитились трогательным видео и высказали свое мнение в комментариях:- Чудо-детки! Всего наилучшего мальчикам.- Саньку очень нравится братик!- Идиллия!- Хорошо, когда у старшего ребенка нет ревности по отношению к младшему. Это большая редкость. Хотя, может, все еще впереди.- Как же это здорово!Отметим, что второй ребенок Рудковской и Плющенко родился в конце сентября 2020 года. Малыша выносила суррогатная мать.
https://ria.ru/20201011/rudkovskaya-1579278579.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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гном гномыч, яна рудковская

Рудковская рассказала, на кого похож ее новорожденный сын

12:13 21.10.2020
 
© Фото : @rudkovskayaofficial/InstagramСыновья Яны Рудковской и Евгения Плющенко
Сыновья Яны Рудковской и Евгения Плющенко - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : @rudkovskayaofficial/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Яна Рудковская опубликовала в Instagram ролик, под которым рассказала, на кого похож ее новорожденный сын.
На видео запечатлены общие дети Яны Рудковской и Евгения Плющенко – Гном Гномыч (Александр) и Арсений. В кадре старший брат играет с младшим, лежа на кровати.
- Нянчимся... Арсений похож на папу и Саню. Посмотрим, что будет дальше, - подписала знаменитость ролик в социальной сети.
Подписчики восхитились трогательным видео и высказали свое мнение в комментариях:
- Чудо-детки! Всего наилучшего мальчикам.
- Саньку очень нравится братик!
- Идиллия!
- Хорошо, когда у старшего ребенка нет ревности по отношению к младшему. Это большая редкость. Хотя, может, все еще впереди.
- Как же это здорово!
Отметим, что второй ребенок Рудковской и Плющенко родился в конце сентября 2020 года. Малыша выносила суррогатная мать.
Фотография из Instagram-аккаунта Яны Рудковской - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 14:33Шоубиз
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ШоубизГном ГномычЯна Рудковская
 
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