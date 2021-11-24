https://ria.ru/20211124/brukhunova-1760588520.html
"Принцесса Фиона": поклонники восхитились Брухуновой с зеленым лицом
"Принцесса Фиона": поклонники восхитились Брухуновой с зеленым лицом - РИА Новости, 24.11.2021
"Принцесса Фиона": поклонники восхитились Брухуновой с зеленым лицом
Поклонники Татьяны Брухуновой восхитились смелой и творческой фотографией, которую жена Евгения Петросяна выложила в Instagram. На ней девушка позирует, лежа в... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T23:10
2021-11-24T23:10
2021-11-24T23:10
шоубиз
евгений петросян
знаменитости
шоу-бизнес
татьяна брухунова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156230/87/1562308722_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ef6b0ff62e5611303579099cd5f973ef.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Поклонники Татьяны Брухуновой восхитились смелой и творческой фотографией, которую жена Евгения Петросяна выложила в Instagram. На ней девушка позирует, лежа в ванной с зеленой маской на лице.Подписчики поблагодарили Брухунову за позитив и сравнили ее с персонажем из мультфильма "Шрэк" – принцессой Фионой.Оригинальный подход поклонники Татьяны отмечают не только в ее фотографиях, но и образах – во время одного из выходов в Театр оперетты она в качестве аксессуара взяла сумку в форме чашки кофе от Louis Vuitton.Татьяна замужем за Евгением Петросяном: пара воспитывает общего сына. Ради отношений с помощницей юморист развелся с Еленой Степаненко. Судебные тяжбы с ней по разделу имущества продолжаются до сих пор. Многие поклонники выражали недовольство не только неожиданным разводом с артисткой, но и возрастом Татьяны – ей 32 года, в то время как юмористу недавно исполнилось 76 лет.
https://ria.ru/20211021/stepanenko-1755586466.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156230/87/1562308722_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_74d91207dd39335e92d93f28778fc02f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений петросян, знаменитости, шоу-бизнес, татьяна брухунова
"Принцесса Фиона": поклонники восхитились Брухуновой с зеленым лицом
Поклонники восхитились Брухуновой с зеленым лицом и сравнили ее с принцессой Фионой