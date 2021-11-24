https://ria.ru/20211124/brukhunova-1760588520.html

"Принцесса Фиона": поклонники восхитились Брухуновой с зеленым лицом

"Принцесса Фиона": поклонники восхитились Брухуновой с зеленым лицом - РИА Новости, 24.11.2021

"Принцесса Фиона": поклонники восхитились Брухуновой с зеленым лицом

Поклонники Татьяны Брухуновой восхитились смелой и творческой фотографией, которую жена Евгения Петросяна выложила в Instagram. На ней девушка позирует, лежа в... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T23:10

2021-11-24T23:10

2021-11-24T23:10

шоубиз

евгений петросян

знаменитости

шоу-бизнес

татьяна брухунова

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Поклонники Татьяны Брухуновой восхитились смелой и творческой фотографией, которую жена Евгения Петросяна выложила в Instagram. На ней девушка позирует, лежа в ванной с зеленой маской на лице.Подписчики поблагодарили Брухунову за позитив и сравнили ее с персонажем из мультфильма "Шрэк" – принцессой Фионой.Оригинальный подход поклонники Татьяны отмечают не только в ее фотографиях, но и образах – во время одного из выходов в Театр оперетты она в качестве аксессуара взяла сумку в форме чашки кофе от Louis Vuitton.Татьяна замужем за Евгением Петросяном: пара воспитывает общего сына. Ради отношений с помощницей юморист развелся с Еленой Степаненко. Судебные тяжбы с ней по разделу имущества продолжаются до сих пор. Многие поклонники выражали недовольство не только неожиданным разводом с артисткой, но и возрастом Татьяны – ей 32 года, в то время как юмористу недавно исполнилось 76 лет.

https://ria.ru/20211021/stepanenko-1755586466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений петросян, знаменитости, шоу-бизнес, татьяна брухунова