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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211124/brukhunova-1760588520.html
"Принцесса Фиона": поклонники восхитились Брухуновой с зеленым лицом
"Принцесса Фиона": поклонники восхитились Брухуновой с зеленым лицом - РИА Новости, 24.11.2021
"Принцесса Фиона": поклонники восхитились Брухуновой с зеленым лицом
Поклонники Татьяны Брухуновой восхитились смелой и творческой фотографией, которую жена Евгения Петросяна выложила в Instagram. На ней девушка позирует, лежа в... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T23:10
2021-11-24T23:10
шоубиз
евгений петросян
знаменитости
шоу-бизнес
татьяна брухунова
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Поклонники Татьяны Брухуновой восхитились смелой и творческой фотографией, которую жена Евгения Петросяна выложила в Instagram. На ней девушка позирует, лежа в ванной с зеленой маской на лице.Подписчики поблагодарили Брухунову за позитив и сравнили ее с персонажем из мультфильма "Шрэк" – принцессой Фионой.Оригинальный подход поклонники Татьяны отмечают не только в ее фотографиях, но и образах – во время одного из выходов в Театр оперетты она в качестве аксессуара взяла сумку в форме чашки кофе от Louis Vuitton.Татьяна замужем за Евгением Петросяном: пара воспитывает общего сына. Ради отношений с помощницей юморист развелся с Еленой Степаненко. Судебные тяжбы с ней по разделу имущества продолжаются до сих пор. Многие поклонники выражали недовольство не только неожиданным разводом с артисткой, но и возрастом Татьяны – ей 32 года, в то время как юмористу недавно исполнилось 76 лет.
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евгений петросян, знаменитости, шоу-бизнес, татьяна брухунова
23:10 24.11.2021
 
"Принцесса Фиона": поклонники восхитились Брухуновой с зеленым лицом

Поклонники восхитились Брухуновой с зеленым лицом и сравнили ее с принцессой Фионой

© Фото : @bruhunova/InstagramТатьяна Брухунова
Татьяна Брухунова - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Фото : @bruhunova/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Поклонники Татьяны Брухуновой восхитились смелой и творческой фотографией, которую жена Евгения Петросяна выложила в Instagram. На ней девушка позирует, лежа в ванной с зеленой маской на лице.
© @bruhunova/InstagramИнстаграм Татьяны Брухуновой
Инстаграм Татьяны Брухуновой
© @bruhunova/Instagram
Подписчики поблагодарили Брухунову за позитив и сравнили ее с персонажем из мультфильма "Шрэк" – принцессой Фионой.

"Принцесса Фиона", "Какая вы хорошенькая", "Смело и не стандартно", – написали в комментариях.

Оригинальный подход поклонники Татьяны отмечают не только в ее фотографиях, но и образах – во время одного из выходов в Театр оперетты она в качестве аксессуара взяла сумку в форме чашки кофе от Louis Vuitton.
Татьяна замужем за Евгением Петросяном: пара воспитывает общего сына. Ради отношений с помощницей юморист развелся с Еленой Степаненко. Судебные тяжбы с ней по разделу имущества продолжаются до сих пор. Многие поклонники выражали недовольство не только неожиданным разводом с артисткой, но и возрастом Татьяны – ей 32 года, в то время как юмористу недавно исполнилось 76 лет.
Юморист Елена Степаненко - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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ШоубизЕвгений ПетросянЗнаменитостиШоу-бизнесТатьяна Брухунова
 
 
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