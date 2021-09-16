https://ria.ru/20210916/petrosyan-1750379232.html
Петросян в честь дня рождения показал редкое семейное фото с сыном и женой
Петросян в честь дня рождения показал редкое семейное фото с сыном и женой - РИА Новости, 16.09.2021
Петросян в честь дня рождения показал редкое семейное фото с сыном и женой
Юморист Евгений Петросян в честь дня рождения разместил в Instagram редкое семейное фото с маленьким сыном и женой Татьяной Брухуновой. Артисту исполнилось 76... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T17:35
2021-09-16T17:35
2021-09-16T18:32
шоубиз
семья
евгений петросян
знаменитости
татьяна брухунова
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян в честь дня рождения разместил в Instagram редкое семейное фото с маленьким сыном и женой Татьяной Брухуновой. Артисту исполнилось 76 лет.Ради отношений с помощницей Татьяной юморист развелся с Еленой Степаненко. Судебные тяжбы с ней по разделу имущества продолжаются до сих пор. Многие поклонники выражали недовольство не только неожиданным разводом с артисткой, но и возрастом Татьяны – ей 32 года.В свою очередь, Брухунова также трогательно поздравила мужа с праздником.В марте 2020 года у пары родился сын Ваган. Подписчики регулярно подозревают молодую супругу в новой беременности. Недавно ей пришлось в очередной раз ответить на злободневный вопрос о пополнении в семействе.
https://ria.ru/20210913/petrosyan-1749817644.html
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семья, евгений петросян, знаменитости, татьяна брухунова