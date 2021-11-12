Поклонники восхитились необычной юбкой Брухуновой и сумкой-стаканом
Поклонники восхитились юбкой Брухуновой и сумкой-стаканом от Luis Vuitton за 200 тысяч
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Поклонники восхитились нарядом Татьяны Брухуновой в Instagram. Супруга Евгения Петросяна подобрала в Театр оперетты образ, выполненный в кофейных тонах.
Она выбрала блузку молочного оттенка с объемными плечами и трехцветную юбку с высокой посадкой. Образ дополнила оригинальная сумка от Luis Vuitton в форме кофейного стакана. Ее стоимость на официальном сайте составляет 147 тысяч рублей.
"Оригинальная сумка Coffee Cup, представленная на показе Осень-Зима — 2021/22, является частью капсульной коллекции Everyday LV. Вдохновением для Вирджила Абло послужили всеми любимые утренние ритуалы. Дизайн отличает эффект оптической иллюзии — модель выполнена в виде увеличенной версии классической кружки кофе", – отмечается на сайте бренда.
Отвечая на вопрос одной из подписчиц, Татьяна отметила, что в сумку помещается все, что ей необходимо – "картхолдер, ключи, AirPods, бальзам для губ".
"Таня, очень понравилась юбка. Супер! И блуза. Прекрасный образ и все с большим вкусом", – написали в комментариях.
Ранее такой же сумкой хвасталась в своих социальных сетях Яна Рудковская.
В любви к бренду и его оригинальным формам часто признается и Филипп Киркоров. Недавно он похвастался аксессуаром в виде утки и даже устроил в честь обновки небольшой семейную вечеринку.