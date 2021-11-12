https://ria.ru/20211112/brukhunova-1758775617.html

Поклонники восхитились необычной юбкой Брухуновой и сумкой-стаканом

Поклонники восхитились необычной юбкой Брухуновой и сумкой-стаканом - РИА Новости, 12.11.2021

Поклонники восхитились необычной юбкой Брухуновой и сумкой-стаканом

Поклонники восхитились нарядом Татьяны Брухуновой в Instagram. Супруга Евгения Петросяна подобрала в Театр оперетты образ, выполненный в кофейных тонах. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:22

2021-11-12T16:22

2021-11-12T16:22

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татьяна брухунова

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Поклонники восхитились нарядом Татьяны Брухуновой в Instagram. Супруга Евгения Петросяна подобрала в Театр оперетты образ, выполненный в кофейных тонах.Она выбрала блузку молочного оттенка с объемными плечами и трехцветную юбку с высокой посадкой. Образ дополнила оригинальная сумка от Luis Vuitton в форме кофейного стакана. Ее стоимость на официальном сайте составляет 147 тысяч рублей.Отвечая на вопрос одной из подписчиц, Татьяна отметила, что в сумку помещается все, что ей необходимо – "картхолдер, ключи, AirPods, бальзам для губ".Ранее такой же сумкой хвасталась в своих социальных сетях Яна Рудковская.В любви к бренду и его оригинальным формам часто признается и Филипп Киркоров. Недавно он похвастался аксессуаром в виде утки и даже устроил в честь обновки небольшой семейную вечеринку.

https://ria.ru/20210820/kirkorov-1746516308.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, филипп киркоров, яна рудковская, знаменитости, стиль жизни, татьяна брухунова