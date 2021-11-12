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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211112/brukhunova-1758775617.html
Поклонники восхитились необычной юбкой Брухуновой и сумкой-стаканом
Поклонники восхитились необычной юбкой Брухуновой и сумкой-стаканом - РИА Новости, 12.11.2021
Поклонники восхитились необычной юбкой Брухуновой и сумкой-стаканом
Поклонники восхитились нарядом Татьяны Брухуновой в Instagram. Супруга Евгения Петросяна подобрала в Театр оперетты образ, выполненный в кофейных тонах. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:22
2021-11-12T16:22
шоубиз
шоу-бизнес
филипп киркоров
яна рудковская
знаменитости
стиль жизни
татьяна брухунова
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Поклонники восхитились нарядом Татьяны Брухуновой в Instagram. Супруга Евгения Петросяна подобрала в Театр оперетты образ, выполненный в кофейных тонах.Она выбрала блузку молочного оттенка с объемными плечами и трехцветную юбку с высокой посадкой. Образ дополнила оригинальная сумка от Luis Vuitton в форме кофейного стакана. Ее стоимость на официальном сайте составляет 147 тысяч рублей.Отвечая на вопрос одной из подписчиц, Татьяна отметила, что в сумку помещается все, что ей необходимо – "картхолдер, ключи, AirPods, бальзам для губ".Ранее такой же сумкой хвасталась в своих социальных сетях Яна Рудковская.В любви к бренду и его оригинальным формам часто признается и Филипп Киркоров. Недавно он похвастался аксессуаром в виде утки и даже устроил в честь обновки небольшой семейную вечеринку.
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шоу-бизнес, филипп киркоров, яна рудковская, знаменитости, стиль жизни, татьяна брухунова
16:22 12.11.2021
 
Поклонники восхитились необычной юбкой Брухуновой и сумкой-стаканом

Поклонники восхитились юбкой Брухуновой и сумкой-стаканом от Luis Vuitton за 200 тысяч

© Фото : @bruhunovaCупруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова во время прогулки с ребенком
Cупруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова во время прогулки с ребенком - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Фото : @bruhunova
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Поклонники восхитились нарядом Татьяны Брухуновой в Instagram. Супруга Евгения Петросяна подобрала в Театр оперетты образ, выполненный в кофейных тонах.
Она выбрала блузку молочного оттенка с объемными плечами и трехцветную юбку с высокой посадкой. Образ дополнила оригинальная сумка от Luis Vuitton в форме кофейного стакана. Ее стоимость на официальном сайте составляет 147 тысяч рублей.
"Оригинальная сумка Coffee Cup, представленная на показе Осень-Зима — 2021/22, является частью капсульной коллекции Everyday LV. Вдохновением для Вирджила Абло послужили всеми любимые утренние ритуалы. Дизайн отличает эффект оптической иллюзии — модель выполнена в виде увеличенной версии классической кружки кофе", – отмечается на сайте бренда.
Отвечая на вопрос одной из подписчиц, Татьяна отметила, что в сумку помещается все, что ей необходимо – "картхолдер, ключи, AirPods, бальзам для губ".

"Таня, очень понравилась юбка. Супер! И блуза. Прекрасный образ и все с большим вкусом", – написали в комментариях.

Ранее такой же сумкой хвасталась в своих социальных сетях Яна Рудковская.
В любви к бренду и его оригинальным формам часто признается и Филипп Киркоров. Недавно он похвастался аксессуаром в виде утки и даже устроил в честь обновки небольшой семейную вечеринку.
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20 августа, 12:07Шоубиз
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ШоубизШоу-бизнесФилипп КиркоровЯна РудковскаяЗнаменитостиСтиль жизниТатьяна Брухунова
 
 
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