https://ria.ru/20211124/avtobus-1760477905.html
В Петербурге обстреляли туристический автобус
В Петербурге обстреляли туристический автобус - РИА Новости, 24.11.2021
В Петербурге обстреляли туристический автобус
Неизвестные повредили туристический автобус в Невском районе Петербурга, где были обнаружены поврежденные стекла в салоне, ведется проверка, сообщает... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:27
2021-11-24T11:27
2021-11-24T12:10
происшествия
санкт-петербург
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Неизвестные повредили туристический автобус в Невском районе Петербурга, где были обнаружены поврежденные стекла в салоне, ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, во вторник в полицию поступило сообщение о том, что в 18.00 в припаркованном у дома 42 по Дальневосточному проспекту туристическом автобусе водитель обнаружил пять поврежденных стекол в салоне с отверстиями от выстрелов из пневматического оружия. Сумма причиненного ущерба устанавливается. Злоумышленников ищут.
https://ria.ru/20211112/spassk-dalniy-1758679353.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, новости - туризм
11:27 24.11.2021 (обновлено: 12:10 24.11.2021)
В Петербурге обстреляли туристический автобус
Неизвестные обстреляли из пневматики туристический автобус в Невском районе Петербурга