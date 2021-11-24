https://ria.ru/20211124/avtobus-1760477905.html

В Петербурге обстреляли туристический автобус

В Петербурге обстреляли туристический автобус - РИА Новости, 24.11.2021

В Петербурге обстреляли туристический автобус

Неизвестные повредили туристический автобус в Невском районе Петербурга, где были обнаружены поврежденные стекла в салоне, ведется проверка, сообщает... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:27

2021-11-24T11:27

2021-11-24T12:10

происшествия

санкт-петербург

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Неизвестные повредили туристический автобус в Невском районе Петербурга, где были обнаружены поврежденные стекла в салоне, ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, во вторник в полицию поступило сообщение о том, что в 18.00 в припаркованном у дома 42 по Дальневосточному проспекту туристическом автобусе водитель обнаружил пять поврежденных стекол в салоне с отверстиями от выстрелов из пневматического оружия. Сумма причиненного ущерба устанавливается. Злоумышленников ищут.

https://ria.ru/20211112/spassk-dalniy-1758679353.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, новости - туризм