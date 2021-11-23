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https://ria.ru/20211123/zelenskiy-1760438901.html
На Украине припомнили Зеленскому слова о Путине и заявили о госизмене
"Это госизмена". Львовский журналист припомнил Зеленскому слова о России - РИА Новости, 23.11.2021
На Украине припомнили Зеленскому слова о Путине и заявили о госизмене
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов резко высказался о деятельности украинского лидера Владимира Зеленского в эфире Четвертого канала и назвал его... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T22:46
2021-11-23T23:26
в мире
украина
киев
владимир зеленский
министерство обороны украины
остап дроздов
ситуация на украине
россия
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов резко высказался о деятельности украинского лидера Владимира Зеленского в эфире Четвертого канала и назвал его заявления о "российской угрозе" лукавством.Ранее националисты развернули в центре Киева баннер с обвинениями во лжи в адрес президента. Дроздов назвал эту акцию предупреждением и "меткой" для главы государства."Уличили (Зеленского — Прим. ред.) во лжи, которая попахивает государственной изменой", — утверждает он.Дроздов также предположил, что регулярно звучащие в Киеве заявления о "российской угрозе" могут быть связаны с попытками отвести глаза украинцев от происходящего внутри страны.На днях представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский уже комментировал данные о госизмене со стороны президента: так, согласно его заявлению, высшие должностные лица Украины не допускали утечек данных из офиса.Его слова прозвучали на фоне обвинения со стороны бывшего начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Василия Бурбы, который ранее заявил, что в украинской власти действует "крот", который работает в интересах России. По его словам, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году.
https://ria.ru/20211116/unizhenie-1759216076.html
https://ria.ru/20211123/ukraina-1760222035.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, министерство обороны украины, остап дроздов, ситуация на украине, россия
22:46 23.11.2021 (обновлено: 23:26 23.11.2021)
 
"Это госизмена". Львовский журналист припомнил Зеленскому слова о России

Львовский журналист Дроздов назвал заявления о "российской агрессии" трюками Зеленского

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов резко высказался о деятельности украинского лидера Владимира Зеленского в эфире Четвертого канала и назвал его заявления о "российской угрозе" лукавством.
Ранее националисты развернули в центре Киева баннер с обвинениями во лжи в адрес президента. Дроздов назвал эту акцию предупреждением и "меткой" для главы государства.
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"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
"Уличили (Зеленского — Прим. ред.) во лжи, которая попахивает государственной изменой", — утверждает он.
Дроздов также предположил, что регулярно звучащие в Киеве заявления о "российской угрозе" могут быть связаны с попытками отвести глаза украинцев от происходящего внутри страны.

"Как государственная измена замаячила <...> — так сразу "Путин нападает. Это все Путин. Кто против Зеленского, тот агент Кремля". Эти дешевые трюки с подменой понятий <...> уже не работают, и грандиозный шухер уже начался", — добавил он.

На днях представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский уже комментировал данные о госизмене со стороны президента: так, согласно его заявлению, высшие должностные лица Украины не допускали утечек данных из офиса.
Его слова прозвучали на фоне обвинения со стороны бывшего начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Василия Бурбы, который ранее заявил, что в украинской власти действует "крот", который работает в интересах России. По его словам, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году.
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