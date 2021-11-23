https://ria.ru/20211123/zelenskiy-1760438901.html

На Украине припомнили Зеленскому слова о Путине и заявили о госизмене

"Это госизмена". Львовский журналист припомнил Зеленскому слова о России - РИА Новости, 23.11.2021

На Украине припомнили Зеленскому слова о Путине и заявили о госизмене

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов резко высказался о деятельности украинского лидера Владимира Зеленского в эфире Четвертого канала и назвал его... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T22:46

2021-11-23T22:46

2021-11-23T23:26

в мире

украина

киев

владимир зеленский

министерство обороны украины

остап дроздов

ситуация на украине

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752354573_0:90:1043:677_1920x0_80_0_0_182149b11b340f00fa5f274d7581b238.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов резко высказался о деятельности украинского лидера Владимира Зеленского в эфире Четвертого канала и назвал его заявления о "российской угрозе" лукавством.Ранее националисты развернули в центре Киева баннер с обвинениями во лжи в адрес президента. Дроздов назвал эту акцию предупреждением и "меткой" для главы государства."Уличили (Зеленского — Прим. ред.) во лжи, которая попахивает государственной изменой", — утверждает он.Дроздов также предположил, что регулярно звучащие в Киеве заявления о "российской угрозе" могут быть связаны с попытками отвести глаза украинцев от происходящего внутри страны.На днях представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский уже комментировал данные о госизмене со стороны президента: так, согласно его заявлению, высшие должностные лица Украины не допускали утечек данных из офиса.Его слова прозвучали на фоне обвинения со стороны бывшего начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Василия Бурбы, который ранее заявил, что в украинской власти действует "крот", который работает в интересах России. По его словам, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году.

https://ria.ru/20211116/unizhenie-1759216076.html

https://ria.ru/20211123/ukraina-1760222035.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, владимир зеленский, министерство обороны украины, остап дроздов, ситуация на украине, россия