На Украине припомнили Зеленскому слова о Путине и заявили о госизмене

22:46 23.11.2021 (обновлено: 23:26 23.11.2021)
"Это госизмена". Львовский журналист припомнил Зеленскому слова о России
Львовский журналист Дроздов назвал заявления о "российской агрессии" трюками Зеленского
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов резко высказался о деятельности украинского лидера Владимира Зеленского в эфире Четвертого канала и назвал его заявления о "российской угрозе" лукавством.
Ранее националисты развернули в центре Киева баннер с обвинениями во лжи в адрес президента. Дроздов назвал эту акцию предупреждением и "меткой" для главы государства.
"Уличили (Зеленского — Прим. ред.) во лжи, которая попахивает государственной изменой", — утверждает он.
Дроздов также предположил, что регулярно звучащие в Киеве заявления о "российской угрозе" могут быть связаны с попытками отвести глаза украинцев от происходящего внутри страны.
"Как государственная измена замаячила <...> — так сразу "Путин нападает. Это все Путин. Кто против Зеленского, тот агент Кремля". Эти дешевые трюки с подменой понятий <...> уже не работают, и грандиозный шухер уже начался", — добавил он.
На днях представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский уже комментировал данные о госизмене со стороны президента: так, согласно его заявлению, высшие должностные лица Украины не допускали утечек данных из офиса.
Его слова прозвучали на фоне обвинения со стороны бывшего начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Василия Бурбы, который ранее заявил, что в украинской власти действует "крот", который работает в интересах России. По его словам, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году.
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