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В офисе Зеленского прокомментировали статью Bellingcat о спецоперации
В офисе Зеленского прокомментировали статью Bellingcat о спецоперации - РИА Новости, 21.11.2021
В офисе Зеленского прокомментировали статью Bellingcat о спецоперации
Издание Bellingcat в своем расследовании о спецоперации по задержанию 33 россиян в 2020 году не установило никаких фактов утечки информации из офиса президента... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T17:03
2021-11-21T17:04
в мире
киев
белоруссия
владимир зеленский
министерство обороны украины
генеральная прокуратура рф
россия
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КИЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Издание Bellingcat в своем расследовании о спецоперации по задержанию 33 россиян в 2020 году не установило никаких фактов утечки информации из офиса президента или от других высших должностных лиц Украины, заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.Бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба ранее заявил, что в украинской власти действует "крот", который работает в интересах РФ, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году."Того резонанса, который прогнозировали наши политические оппоненты, не произошло. Потому что ни расследование Bellingcat, ни расследование Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины не установило факт государственной измены со стороны высших должностных лиц украинского государства. Есть некие факты из действительности, которые наши политические оппоненты пытались очень сильно исказить... Но еще раз подчеркну: Bellingcat и следственная комиссия факта госизмены, факта утечки информации из офиса президента точно не установили", - заявил Вениславский в эфире телеканала "Дом".В среду издания The Insider и Bellingcat (оба признаны в России иностранными агентами) со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию в отношении 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета. Также издания отмечают со ссылкой на "бывших оперативников", что когда 23 июля 2020 года они прибыли в офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят и их перенаправили на встречу с руководителем его офиса Андреем Ермаком. Тогда стало известно, что офис президента просит отложить операцию, говорится в материале.Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан. Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.
https://ria.ru/20211120/ukraina-1759939344.html
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в мире, киев, белоруссия, владимир зеленский, министерство обороны украины, генеральная прокуратура рф, россия
17:03 21.11.2021 (обновлено: 17:04 21.11.2021)
 
В офисе Зеленского прокомментировали статью Bellingcat о спецоперации

Офис Зеленского заявил, что в случае со статьей Bellingcat госизмены чиновников не было

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Издание Bellingcat в своем расследовании о спецоперации по задержанию 33 россиян в 2020 году не установило никаких фактов утечки информации из офиса президента или от других высших должностных лиц Украины, заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.
Бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба ранее заявил, что в украинской власти действует "крот", который работает в интересах РФ, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году.
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
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"Того резонанса, который прогнозировали наши политические оппоненты, не произошло. Потому что ни расследование Bellingcat, ни расследование Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины не установило факт государственной измены со стороны высших должностных лиц украинского государства. Есть некие факты из действительности, которые наши политические оппоненты пытались очень сильно исказить... Но еще раз подчеркну: Bellingcat и следственная комиссия факта госизмены, факта утечки информации из офиса президента точно не установили", - заявил Вениславский в эфире телеканала "Дом".
В среду издания The Insider и Bellingcat (оба признаны в России иностранными агентами) со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию в отношении 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета. Также издания отмечают со ссылкой на "бывших оперативников", что когда 23 июля 2020 года они прибыли в офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят и их перенаправили на встречу с руководителем его офиса Андреем Ермаком. Тогда стало известно, что офис президента просит отложить операцию, говорится в материале.
Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан. Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 23:43
Экс-глава разведки Украины рассказал о российском "кроте" в органах власти
 
В миреКиевБелоруссияВладимир ЗеленскийМинистерство обороны УкраиныГенеральная прокуратура РФРоссия
 
 
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