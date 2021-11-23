https://ria.ru/20211123/ugroza-1760355665.html
В Европе предложили формулу запугивания России
В Польше придумали "формулу борьбы" с Россией - РИА Новости, 23.11.2021
В Европе предложили формулу запугивания России
Бывший сенатор и евродепутат от Польши Богдан Пенк в беседе с Polskie Radio порассуждал о способах "запугать Россию". РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:26
2021-11-23T15:26
2021-11-23T23:10
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безопасность
ядерное оружие
варшава
сша
европа
москва
польша
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Бывший сенатор и евродепутат от Польши Богдан Пенк в беседе с Polskie Radio порассуждал о способах "запугать Россию"."Надо быстро вооружаться. <…> Чтобы России стало невыгодно нападать на нас, чтобы была угроза огромных потерь", — сказал он.Приоритетной для Варшавы задачей он назвал укрепление оборонного потенциала. Помимо прочего, Пенк надеется на усиление американского присутствия в Восточной Европе."Если бы Польша была территорией, где хранится американское ядерное оружие, то статус Польши однозначно был бы выше", — считает экс-депутат.Заявления Пенка прозвучали на фоне появившихся в западных СМИ сообщений о якобы возросшей "российской угрозе" и готовящемся вторжении на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на это подчеркнул, что Москва не намерена ни на кого нападать, а подобные провокации назвал частью "целенаправленной информационной кампании против России".
https://ria.ru/20211123/ukraina-1760222035.html
https://ria.ru/20211122/polsha-1760217957.html
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в мире, безопасность, ядерное оружие, варшава, сша, европа, москва, польша, россия
15:26 23.11.2021 (обновлено: 23:10 23.11.2021)
В Польше придумали "формулу борьбы" с Россией
Экс-евродепутат Пенк предложил повысить статус Польши с помощью ядерного оружия из США